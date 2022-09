Das Kauferinger Märchen geht weiter!

Thomas Ernstberger

Erzielte mit einem frechen Chipball vom Elfmeterpunkt das Tor des Tages in Durach: Kauferings Stürmer Felix Mailänder (rechts). © Ernstberger

Kaufering – Das Kauferinger „Fußball-Märchen“ geht weiter. Der Landesliga-Aufsteiger blieb auch im elften Spiel in Folge ohne Niederlage (sieben Siege, vier Unentschieden) und ist nach dem 1:0 beim VfB Durach erstmals nach einem kompletten Spieltag Tabellenführer. Zu verdanken ist das auch dem bisherigen Spitzenreiter: Der 1. FC Sont­hofen musste gegen Aufsteiger Oberweikertshofen eine überraschende 1:3-Heimniederlage einstecken.

Kein Wunder, dass es auf den Fußball-Plätzen im Landkreis Landsberg derzeit nur zwei große Themen gibt: Die Tor-Serie von Sascha Mölders beim TSV Landsberg und der Höhenflug des VfL Kaufering. „Das ist natürlich toll“, sagt Trainer Ben Enthart. Er schwärmt: „Ich bin schon lange im Fußballgeschäft, hatte viele schöne Zeiten und richtig gute Spieler und Mannschaften – aber so eine schöne Zeit wie jetzt hatte ich noch nie, es ist die beste bisher.“



Da kann man es auch gut wegstecken, wenn man im Spiel permanent von Zuschauern beleidigt wird. Im Gegenteil: „Unser Sieg in Durach war doppelt süß“, sagt der VfL-Coach. Grund: Nach dem Führungstor in der 55. Minute „haben sich mehrere Rentner hinter der Trainerbank versammelt und mich und meine Spieler permanent beschimpft. Die Stimmung war am Kochen, es war sehr grenz­­wertig, was da passiert ist“, erzählt Enthart. „So etwas habe ich bisher noch nicht erlebt. Aber das hat uns nur noch mehr gepusht.“



Zudem ging die Stadionuhr in der 88. Minute „rein zufällig“ kaputt und lief nicht mehr weiter. Der Coach: „Die haben wirklich alles versucht, um uns aus dem Konzept zu bringen.“ Doch das gelang nicht – und so wurde auf der Rückfahrt im Bus und auch später noch „ausgelassen gefeiert.“



„Ein verdienter Sieg, wir hatten sogar Chancen zum 2:0“, sagt Enthart. Sein Denklinger Kollege Markus Ansorge, der in Durach vor Ort war, sah das genauso: „Eine beeindruckende Leistung! Hinten kompakt, ein starkes Mittelfeld und immer wieder gefährliche Konter – die Kauferinger hatten alles im Griff.“



Das Tor des Tages: „Brutal frech“, wie Ansorge erzählt. Nach einem weiten Ball war der schnelle Felix Mailänder durch und wurde von VfB-Keeper Julian Methfessel, einem der beiden Söhne von Trainer und Ex-Profi Alexander Methfessel, von den Beinen geholt. Was die Duracher Zuschauer allerdings ganz anders sahen. Es gab Elfmeter, den Mailänder, der zuletzt wegen einer Oberschenkelzerrung fehlte, selbst verwandelte – mit einem Chipball über den Keeper. Saisontor Nummer vier für den ehemaligen Landsberger und 28 Punkte nach 13 Spielen für den starken Aufsteiger.



Vom Coach gab’s noch ein Sonderlob für Fabian Schwabbauer, der „zusammen mit Sebastian Bonfert auf der zentralen Defensivposition im Mittelfeld überragend spielte.“ Manuel Methfessel, der zweite Sohn des Trainers, kam so überhaupt nicht ins Spiel. Neben dem Elfmeter wohl der zweite Grund für die Ausraster des Heim-Publi­kums.



Für den VfL Kaufering stehen bereits am Freitag (19.30 Uhr) beim TSV Gilching-Argels­ried (das Heimrecht wurde auf Wunsch der Gilchinger getauscht) der nächste dicke Auswärtsbrocken an. Enthart: „Danach geht‘s nach Sonthofen. Jede Woche ein Gegner, der eine Stufe stärker ist.“ Es zeugt vom Selbstbewusstsein eines Tabellenführers, wenn der Trainer sagt: „Diese Spiele kommen uns jetzt gerade recht…“