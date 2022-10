Geniale Vorrunde für den VfL Kaufering

Landesliga Süd-West

Von Thomas Ernstberger schließen

Kaufering – Die Vorrunde in der Landesliga Südwest ist schon wieder rum. Und die Fußballer von Aufsteiger VfL Kaufering spielten in den ersten 16 Spielen eine hervorra­gende Rolle. „Es war eine geniale Vorrunde“, lobt Trainer Ben Enthart seine Jungs. „Acht Siege in der neuen Liga, sechs Unentschieden und nur zwei Niederlagen. Das habe ich mir vor der Saison gewünscht, aber es war so nicht zu erwarten. 30 Punkte zur Halbzeit sind für einen Aufsteiger top und ein gutes Polster für die Rückrunde. Ich bin superzufrieden“, sagt der Coach.

Allerdings war’s ein auch ein hartes Stück Arbeit, genauer gesagt: 16 Stücke harter Arbeit. Enthart: „Jedes Spiel stand auf der Kippe, alle waren heiße Fights und wir mussten immer ans Limit gehen.“ Das klappte bis auf einmal immer prima - nur beim 0:6 bei Tabellenführer Sonthofen waren die Kauferinger ohne Chance.



Am Samstag gab’s zum Abschluss der Hinrunde ein 1:1 bei der zweiten Mannschaft des FC Memmingen. Felix Mailänder hatte die Gäste „in seiner unnachahmlichen Art“ (Enthart) nach einem Alleingang über die linke Seite in Führung gebracht (32.), auf einem schwer bespielbaren, schwammigen Platz glich Memmingen eine Viertelstunde vor dem Abpfiff aus. Keeper Michi Wölfl hielt den Kauferinger Punkt mit einer Glanzparade kurz vor dem Abpfiff fest. Enthart: „Da hat er den Ball mit einem Riesen-Reflex von der Linie gekratzt. So können wir mit dem Punkt in der Summe zufrieden sein.“



Der VfL Kaufering schließt die erste Vorrunde der Landesliga-­Geschichte damit auf Platz 4 ab. Hinter den Topteams Sonthofen (7:1 gegen Gersthofen) und Ehekirchen (2:0 in Durach), die es beide auf 34 Punkte gebracht haben und dem FC Kempten (32), der 3:0 gegen Mering gewann. Dieser FC Kempten ist am Samstag (15 Uhr) der erste Rückrunden-Gegner des VfL – schon wieder auswärts. Ben Enthart dazu: „Wir haben beim 2:1 im Hinspiel gesehen, wie gut die sind. Das wird ein richtiger Brocken.“