Landsbergs Handballer schlagen sich wacker im Allgäu

Von: Toni Schwaiger

Kai Roth brachte es auf neun Tore für den TSV Landsberg. © Lenard Kürtök

Landsberg – Die Berg- und Talfahrt der TSV-Handballer in der Landesliga Süd geht weiter. Im Vergleich zur vorangegangenen Partie gegen Ottobeuren zeigten die Landsberger beim Spitzenreiter HSG Dietmannsried/Altusried zwar einen deutlich besseren Auftritt, unterlagen am Ende aber doch noch klar: 24:34.

Motivation, Einsatz und Körpersprache stimmten beim Spiel im Oberallgäu. Obwohl es krankheitsbedingt erneut kurzfristige Ausfälle in den Reihen der Lechstädter gab und nach wie vor Leistungsträger fehlen, boten sie zumindest eine Halbzeit lang Paroli. Mehr noch: Sie waren mit dem Tabellenführer sogar auf Augenhöhe. Dass es am Schluss mit 24:34 doch noch deutlich wurde, führte Coach Dirk Meier auf eine kurze Schwächephase und vor allem auf den zunehmenden Kräfteverschleiß zurück.



Nach leichten Vorteilen für die Gastgeber zu Beginn waren die Landsberger nach zehn Minuten richtig im Spiel (4:4). Den Abstand konnte man in der intensiv geführten Partie lange halten (11:11/28.). Erst kurz vor der Pause gelang es der HSG noch zwei Treffer zum 14:12 vorzulegen.



Nachdem Seitenwechsel kamen dann die schwächeren Minuten der Landsberger. Die HSG provozierte mit ihrer sehr offensiven 3:2:1-Abwehr etliche leichte Ballverluste und verwandelte die Gegenstöße konsequent. Innerhalb von acht Minuten zog Dietmannsried/Altusried auf 23:15 davon. Nur wenn die Landsberger den Gastgeber in den Positionsangriff zwingen konnten, hatten sie die Sache gut im Griff. Die Gegenstoß-Tore allerdings waren nicht zu kompensieren.



Doch der TSV fing sich und spielte nun im Angriff konzentrierter. Hoffnung keimte auf, als man in der 48. Minute auf 20:25 rangekommen war. Mehr war jedoch nicht drin. Jetzt machte sich bemerkbar, dass die Gastgeber fast gleichwertig wechseln konnten, während einige Lechstädter in Angriff und Abwehr durchspielen mussten. Auch dass man ohne echten Rechtsaußen antreten musste war eine Hypothek. So stand am Schluss doch eine 24:34-Niederlage und eine Leistung der Landsberger, die besser war als es das Ergebnis widerspiegelt.



„Klar hätten wir viel lieber ein oder zwei Punkte mitgenommen, aber das war eine Leistung, die Respekt verdient und auf die sich aufbauen lässt. Und immerhin haben wir bei einem der beiden Spitzenteams der Liga verloren“, bewertet Trainer Meier die Partie. Er ist sich sicher: „Wenn wir vollständig auflaufen, können wir in der Liga durchaus mithalten.“