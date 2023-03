Chancenlos gegen die Münchner

Kai Roth war einer derjenigen, die Tore erzielen konnten. Trotzdem reichte es nicht für den Sieg. © Lenard Kürtök

Landsberg/München – Die Landsberger Landesliga Handballer wollten es besser machen, als letzte Woche gegen den TSV Niederraunau. Aber auch bei der Zweiten von HT München fanden sie nicht zurück in die Erfolgsspur und kassierten eine 47:27-Niederlage.

Das Team fand nie zur notwendigen Sicherheit im Spielaufbau, viele Fehlpässe und andere technische Fehler waren die Folge. So machten sie es den Gastgebern leicht, die ihrerseits mit Tempo und Konzentration ihr Spiel aufzogen. Viele Treffer gelangen ihnen aus der ersten oder zweiten Welle. So gerieten die Landsberger von Beginn an in deutlichen Rückstand. Es gab viele Schwierigkeiten im Spiel, nicht zuletzt sorgten die Abwesenheit von Christian Eisen und Andi Leppert für Probleme. Und Nicolai Putz war anzumerken, dass er noch nicht wieder ganz fit war. Er hatte sich beim Spiel gegen den TSV Simbach verletzt. Trainer Dirk Meier versuchte neue Impulse zu setzen und setze Kai Roth viel auf der Rückraum Mitte ein. Insgesamt gelang es, das Spiel etwas breiter anzulegen und die Außen diesmal besser einzubeziehen.

Doch zur Sicherheit im Spiel fanden die Landsberger einfach nicht zurück. Die Gastgeber bauten vielmehr den Vorsprung weiter aus und so gingen die Handballer der Lechstadt mit einem 12:22 in die Kabine.



Nach dem Seitenwechsel konnten die Landsberger eine Weile den Abstand halten. Eine Wende im Spiel gelang aber nicht mehr. Stattdessen nutzte die HT München wieder Probleme im Spielaufbau der Landsberger und zog mit etlichen Gegenstößen auf 32:17 weg. Der Rückstand wuchs trotz aller Bemühungen weiter bis zum ernüchternden Endstand von 47:27.



„Es ist schon sehr schade, dass die Mannschaft aktuell offensichtlich nicht in der Lage ist, das was in ihr steckt, auch auf die Platte zu bringen. Die HT hat auf jeden Fall verdient gewonnen, hier kann man schon verlieren, auch wenn es bei uns besser läuft. Aber die Höhe der Niederlage tut natürlich weh“, so Trainer Dirk Meier nach dem Spiel.