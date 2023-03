Auf Augenhöhe allein reicht nicht

Teilen

Nach Christian Eisens (links) Tor zum 22:22-Ausgleich keimte bei den Landsberger Handballern wieder Hoffnung auf. © FKN

Landsberg – Es war eine Landesliga-Partie auf Augenhöhe -– allerdings mit dem besseren Ende für die Gäste. Die Handballer des TSV Landsberg haben das Heimspiel gegen den Eichenauer SV verloren. Ein 29:33 stand am Ende auf der Anzeigentafel der Isidor-Hipper-­Halle.

Beide Teams schenkten sich nichts und machten in der voll­besetzten von Beginn an ordentlich Dampf. Dabei erwischte Landsberg den besseren Start, doch drei Zeitstrafen innerhalb von fünf Minuten nahmen den Schwung aus dem Spiel. Teilweise war man nun nur mit vier Akteuren auf dem Feld, was die Eichenauer zu nutzen wussten. Dank guter Chancenverwertung lagen sie nach 20 Minuten mit 12:9 in Führung. Das Spiel blieb weiter sehr intensiv. Kurz vor der Pause wurde es dann hektisch, innerhalb von zwei Minuten gab es wieder vier Zeitstrafen, diesmal auf beide Teams verteilt. Fast schien die Partie dem Schiedsrichtergespann zu entgleiten, doch dann der Pausenpfiff beim Stand von 15:18.



Zu Beginn der zweiten Hälfte kämpften sich die Landsberger wieder heran. Timo Stassek hielt zwei Hundertprozentige und Fynn Meier übernahm bei drohendem Zeitspiel mit präzisen Würfen Verantwortung. Christian Eisen markierte in der 43. Minute den Ausgleich (22:22.). Jetzt war die Führung zum Greifen nah, nur brachte Landsberg bei ein paar klaren Chancen den Ball nicht im Tor unter. Eichenau hatte die glücklichere Hand und zog wieder weg, über ein 27:24 zum 33:29-Erfolg.



„Heute kann ich eigentlich niemand einen Vorwurf machen, alle haben gegeben was sie konnten und das Team hat vieles konzentriert umgesetzt. Wir waren auf Augenhöhe. Aber wir haben unsere Chancen, als es darauf ankam, einfach nicht konsequent genutzt“, blickt Landsbergs Trainer Dirk Meier zurück. „Es wäre mehr drin gewesen.“



Nach der Niederlage wird es zunehmend schwerer das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen. Aktuell steht der TSV Landsberg auf dem 9. Tabellenplatz, hat aber noch vier Spiele gegen starke Gegner vor der Brust. Das nächste ist am Samstag um 20 Uhr beim fünftplatzierten TSV Ottobeuren.