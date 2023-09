Endlich: Kaufering stoppt die Niederlagen-Serie

Von: Thomas Ernstberger

Mittelfeld-Abräumer Paul Ansorge zeigt’s an: Es geht wieder aufwärts in Kaufering. © Ernstberger

Kaufering - Leichtes Aufatmen bei Fußball-Landesligist VfL Kaufering: Im zweiten Spiel unter der Regie des neuen Trainer-Duos Sebastian Bonfert/Michi Grasse konnten die Niederlagen-Serie (seit dem 9. August fünf Pleiten in Folge) endlich gestoppt werden.

Beim Tabellen-Achten TSV Jetzendorf holte das Team um Kapitän Michi Wölfl mit einem 0:0 wenigstens einen Zähler. Das ist die gute Nachricht aus Kaufering. Die schlechte: Mit acht Punkten aus zehn Spielen ist der VfL dank des schlechten Torverhältnisses (12:27) hinter dem punktgleichen TSV Bobingen auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.



Doch das ist für die Kauferinger nur eine unerfreuliche Momentaufnahme: „Das ist kein Beinbruch. Wir sind auf dem richtigen Weg, haben endlich wieder gepunktet – und vor allem zu Null gespielt“, sagt Coach Grasse. Besonders erfreulich: Zum ersten Mal seit dem 3:0-Auftaktsieg gegen den TSV Schwabmünchen stand beim VfL wieder die Null. Erneut auch das ein Verdienst von Keeper Wölfl, der seine Mannschaft mit zwei tollen Parden in der ersten Hälfte im Spiel hielt. Statt 0:0 hätte es zur Pause auch 2:0 für die Gäste heißen können, doch Manuel Detmar und Thommy Hasche vergaben zwei Großchancen. Grasse: „Eine Führung hätte uns natürlich viel Selbstvertrauen gegeben.“



Nur zwei Tore in den letzten fünf Partien – da sieht man, wo die Kauferinger aktuell der Schuh drückt. Zwölf Tore in zehn Spielen lautet die aktuelle VfL-Bilanz – nur der TSV Aindling hat weniger oft getroffen (elf Mal). Allerdings liegen die Aindlinger auf dem 4. Tabellenplatz…



Im Dachauer Hinterland mussten die VfLer ohne die Neuhaus-Brüder (Fuß-Verletzung bei Daniel, Krankheit bei Niki) antreten, Hasche spielte für Daniel auf der Zehn und der junge Leon Kusche durfte in der Sturmspitze ran. „Alle haben’s prima gemacht, auch die Einwechselspieler Wolfgang Baumann, Michael Hasche und die beiden Youngsters Luis Siebenhaar und Niklas Berger“, freuten sich die beiden Coaches über einen gelungenen Auftritt. „Der Punkt tut uns gut, die Spielweise war in Ordnung und die Stimmung ist gut. Jetzt müssen wir nur endlich einmal wieder in Führung gehen. Dann müsste auch das Spielglück wieder zurückkommen“, ist sich Grasse sicher.



Nächste Gelegenheit ist am Freitag: Da gastiert der TSV Aindling in Kaufering, Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Die Aufsteiger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg haben in der aktuellen Saison nur einmal deutlich verloren (0:6 gegen die U23 von 1860 München) und sind durch das 1:0 gegen Pfaffenhofen am vergangenen Freitag auf Platz 4 geklettert. Grasse: „Wir reduzieren in dieser kurzen Woche das Training und gehen guten Mutes in das Spiel.“