1:4! Nur Hasche trifft für den VfL Kaufering

An ihm liegt’s auch am vergangenen Wochenende nicht: VfL-Kapitän und -Keeper Michi Wölfl. © Ernstberger

Kaufering - Das 0:7-Debakel in Memmingen steckte offenbar noch immer in den Köpfen der VfL-Spieler: Gegen den FC Kempten kassierte der Fußball-Landesligist aus Kaufering am Freitag eine 1:4-Heimniederlage.

Der neue VfL-Trainer Christian Feicht (58) ist derzeit wirklich nicht zu beneiden. Sieben Punktspiele standen bislang auf dem Programm, sieben Mal musste er die Mannschaft verändern – wegen Urlaub, Krankheiten oder Verletzungen. Klar, dass der ständige Zwang zum Rotieren nicht gerade für Stabilität im Team sorgt. Im Abwehrbereich hakt’s – und vorne trifft nur Thommy Hasche. Die Folge: Das 1:4 gegen Kempten war bereits die dritte Niederlage für den VfL in Folge, dabei „klingelte“ es 14 Mal im Kauferinger Kasten. Eine weit miserablere Bilanz verhinderte allein Keeper und Kapitän Michi Wölfl, aktuell das, was man landläufig als „die ärmste Sau“ im Team bezeichnet. Aber auch einer wie er kann nicht alle „Böcke“ seiner Vorderleute ausbügeln.



So musste er schon 19 Mal den Ball aus dem Netz holen – das ist der zweitschlechteste Wert nach Schlusslicht Illertissen II (20). Jetzt zeigt sich, dass ein Club wie Kaufering Abgänge von Leistungsträgern wie Kilian Pittrich (inzwischen Stammspieler beim Bayernliga-Dritten Schwaben Augsburg), Sebastian Bonfert (traf im ersten Spiel gleich für Kreisliga-Aufsteiger TSV Landsberg II) oder Luis Vetter (zwei Bayernliga-Startelf-Einsätze für den TSV Landsberg) sowie schwere Verletzungen (Syndesmosebandriss bei Torjäger Felix Mailänder) nicht so einfach kompensieren kann.



Dass dann ein Stammspieler wie Florent Sekiraqa bei der Heimfahrt aus dem Urlaub im Stau steckt und es nicht zum Spiel schafft, passt zur prekären Situation. Genauso wie die Hüftprobleme, wegen denen Patrick Feicht schon nach einer halben Stunde vom Feld musste. Der Trainer: „Acht Abgänge und dann sieben Ausfälle – da wird’s schwierig...“



Schon ein bisschen kurios, dass jetzt auf einem 17-jährigen Neuzugang große Hoffnungen ruhen. Coach Feicht warf Luis Siebenhaar für seinen Sohn ins kalte Landesliga-­Wasser. Der Youngster kam erst unter der Woche von der A-Jugend des TSV Schwabmünchen zum VfL und spielte nach gerade mal einem Training mit einer Sondergenehmigung. „Er hat gleich gezeigt, wie Kämpfen geht“, lobte der Coach den Debütanten.



Als Siebenhaar kam, lag der VfL schon 0:2 hinten (Daniele Sgodzaj/10. und Deni Yilmaz/23.). Bevor Hasche mit seinem dritten Saisontor noch der Ehrentreffer gelang (82.) hatten die Gäste noch einen Foulelfmeter verschossen und Timo Lutz (63.) und Alexander Hengler (65.) auf 4:0 für das Team des Ex-Landsbergers Luca Wollens gestellt.



Drei Pleiten am Stück, Tabellenplatz 15 (wäre am Saisonende ein Relegationsrang) – was nun, Herr Feicht, müssen sich die Fans Sorgen um den VfL machen? „Ganz sicher nicht. Die Jungs haben ja auch beim Auftaktsieg gegen Schwabmünchen oder in Erkheim und gegen Karlsfeld gezeigt, was sie können“, beruhigt der Coach. „Aber dann kam dieses blöde Niederlage gegen Aufkirchen“. Der ehemalige Bayernliga-Spieler: „Ich muss und werde die Mannschaft jetzt wieder in die Spur bringen. Die können doch das Fußballspielen nicht verlernt haben“. Feichts Forderung: „Ich brauche jetzt Leute, die Gas geben und sich reinhausen bis zum Umfallen.“ Und das schon am kommenden Samstag (17 Uhr) in Ehekirchen. Die sind aktuell Tabellendritter hinter Schwabmünchen und Karlsfeld...