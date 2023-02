Herzschlagfinale: Heimsieg für Landsberg Handballer

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Gekämpft bis zur letzten Sekunde und dafür belohnt: Landsbergs Handaller (helle Trikots) um Johannes Kauter (Mitte) gewannen gegen Burhausen mit 28:27 Toren. © Lenard Kürtök/Archiv

Landsberg – Spannung pur: Mit einem Tor in letzter Sekunde haben sich die Handballer des TSV Landsberg einen wichtigen Heimsieg in der Landesliga-Süd erkämpft. Gegen den SV Wacker Burghausen hatten sie mit 27:26 das bessere Ende für sich.

Trotz des Fehlens wichtiger Rückraumspieler auf Landsberger Seite war es von Beginn an ein Duell auf Augenhöhe: 5:5 stand es in der 14. Minute, 8:8 in der 21. und 11:11 zur Pause. Die Landsberger Abwehr hatte sich zuvor gesteigert, wobei Marco Spranger viel Einsatz zeigte und immer wieder die Angriffe der Gäste unterbrach. So kamen die Gastgeber selbst in Unterzahl zu einem Torerfolg mehr. Dennoch: Der TSV-Angriff entwickelte zu wenig Tempo nach vorne.



Auch im zweiten Durchgang vermochte sich zunächst kein Team abzusetzen. In der 43. Minute indes lag der TSV deutlicher hinten: 15:19. Die Landsberger Angriffe zeigten zu wenig Wirkung, immer wieder drohte ein Zeitspiel und die Würfe aus ungünstiger Position brachten keine Erfolge. Das nutzten die Gäste zu schnellen Toren.



Die Umstellung auf Manndeckung für den Mittelmann der Burghausener war des Rätsels Lösung. Landsberg holte auf und erzielte in der 51. Minute den vielumjubelten Ausgleich zum 21:21. Crunch Time. Das Spiel stand auf des Messers Schneide. Bis zum 25:25 (58.) legten stets die Gäste vor und Landsberg zog nach. Aber jetzt, 39 Sekunden vor Schluss, ging endlich Landsberg in Führung – und kassierte 14 Sekunden vor Schluss einen Siebenmeter: 27:27. Doch die Lechstädter zeigten sich nervenstark, führten den Anwurf schnell aus und Alexander Schwarz erzielte aus unübersichtlichem Gedränge vor dem Burghausener Tor heraus den Siegtreffer. 28:27. Die Halle tobte.



„Das war die erwartete enge und kampfbetonte Partie. Ich kann die Jungs nur loben, heute haben sie alles rein gehauen was sie hatten“, lobte TSV-Coach Dirk Meier. Es sei ja personell eine schwierige Konstellation. „Das sind auch für die Stimmung im Team extrem wichtige Punkte.“



Übrigens: Meier wird, wie schon früh angekündigt, das Traineramt zu Saisonende niederlegen. Auf ihn folgt Florian Pfänder, derzeit Herren-Coach beim TSV Schwabmünchen. Das wurde am Abend nach dem Heimsieg bekannt.