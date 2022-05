München war für Dießens Fußballdamen eine Nummer zu groß

Von: Thomas Ernstberger

Eine prima Leistung gegen einen starken Gegner aus der Landeshauptstadt bot unter anderem MTV-Verteidigerin Franzi Haydn (rotes Trikot). © Ernstberger

Dießen – Wieder einer Spitzenmannschaft Paroli geboten, aber wieder kein Punkt für die Fußball-Frauen des MTV Dießen. Nach dem 1:2 gegen in der Vorwoche gegen Spitzenreiter Passau setzte es jetzt ein 0:2-Niederlage beim Tabellenzweiten Amicitia München. „Eine verdiente Niederlage“, gab MTV-Coach Nico Weis zu. Der Klassenerhalt rückt für seine tapfer kämpfenden Mädels in immer weitere Ferne.

Schon nach wenigen Minuten zeichnete sich die Richtung des Spiels ab. Die Gastgeberinnen zogen gewohnt ballsicher auf heimischem Kunstrasen ihr Spiel auf, die Dießenerinnen, dieses Mal ohne reaktivierte Spielerinnen, arbeiteten lauffreudig und diszipliniert gegen den Ball. Gefährlich wurde es vor allem nach Standards und diagonalen Bällen in den Strafraum. Bis fünf Minuten vor der Halbzeit hielt die MTV-Defensive, dann sorgte ein Freistoß aus halblinker Position, den Johanna Appel zur verdienten Halbzeitführung verwertete, für die 1:0-Pausenführung für Amicitia.



In der zweiten Halbzeit kamen die Fußball-Frauen vom Ammersee deutlich mutiger aus der Kabine. Die erste gute Chance hatte Zoe Klein, ihr Linksschuss zischte aber knapp am Pfosten vorbei. Die Münchnerinnen waren weiter um Spielkontrolle bemüht und kamen zu guten Torabschlüssen und vielen gefährlichen Eckbällen. Die Dießenerinnen wehrten sich nach Kräften und machten dem Favoriten das Leben schwer. Die beste Chance: Andrea Bichler setzte sich auf der rechten Seite, Amicitia-Torhüterin Nicola Stadler konnte ihren Flachschuss allerdings parieren. Fünf Minuten vor dem Ende sorgte dann Tamara Schneider mit einer Einzelaktion für den 2:0-Endstand. Dießen bleibt damit mit elf Punkten aus 16 Spielen auf dem elften und vorletzten Tabellenplatz, der am Ende den Abstieg bedeuten würde.



Coach Weis war mit der Leistung seiner Mädels zufrieden: „Mehr war für uns hier heute nicht zu holen, wir haben uns geschlossen und engagiert als Team präsentiert. Und gegen so eine starke Mannschaft pro Halbzeit ein Gegentor zu kassieren, ist aller Ehren wert.“



Am Samstag geht’s nach dem Ersten und Zweiten gegen die nächste Spitzenmannschaft. Mit dem SV Thenried kommt der Tabellendritte an den Ammersee. Die Partie wird um 15 Uhr angepfiffen.