Kaufering revanchiert sich bei Erkheim mit 2:1

Landesliga

Von Thomas Ernstberger schließen

Fußball-Landesligist VfL Kaufering feiert mit dem 2:1 beim TV Erkheim im vierten Saisonspiel den zweiten Sieg – und kletterte für zwei Nächte sogar auf den – jetzt ist er toller Dritter. Am Mittwoch geht’s schon weiter. Um 19 Uhr gastiert Aufsteiger SC Aufkirchen in Kaufering.

Kaufering – VfL-Trainer Christian Feicht genoss nach dem zweiten Sieg unter seiner Regie und mehr als respektablen sieben Punkten aus vier Spielen erst mal ein „Erfolgsbier“ auf der Terrasse des Erkheimer Vereinsheims. Das hatte er sich redlich verdient: Denn der Auftritt seiner Mannschaft war ganz anders als der letzte am 8. April. Da gingen die Kauferinger beim damaligen Mitaufsteiger sang- und klanglos mit 1:5 unter, es war die bis dahin zweithöchste Saisonniederlage. „Wir waren total schlecht, hatten nicht den Hauch einer Chance“, schimpfte der damalige Trainer Ben Enthart.



Diese Scharte galt es unter dem neuen Coach auszuwetzen. Und die Revanche gelang. Nach dem 2:1-Erfolg strahlte Feicht: „Ein leidenschaftlicher Auftritt meiner Truppe und aufgrund der kämpferischen Leistung ein letztlich verdienter Sieg gegen einen unangenehmen Gegner. Jetzt sind wir voll dabei.“



Der VfL-Trainer musste erneut umstellen, da Mittelfeldmann Florent Sekiraqa urlaubsbedingt ausfiel. Gut, dass Feichts Sohn Patrick wieder zur Verfügung stand. Der rückte für Max Muha in der ersten Halbzeit in die Verteidigung und Muha für Sekiraqa ins Mittelfeld. Das zahlte sich gleich mal aus, denn Muha gelang vor 360 Zuschauern schon nach zwölf Minuten die Kauferinger Führung, die die Gastgeber allerdings im Gegenzug egalisierten. „In so einer Situation müssen wir cleverer sein“, kritisierte der Coach, der in der Halbzeit umstellte. Feicht jun, in den Sturm, Muha wieder in die Abwehr, Daniel Neuhaus und Manuel Detmar auf die Außenbahnen. Da funktionierte: In der 69. Minute wurde der Ex-Landsberger Detmar im Strafraum gefoult und Neuhaus verwandelte zum 2:1-Siegtreffer. Die drei Punkte hielt Keeper und Kapitän Michi Wölfl dann mit einer überragenden Parade fest.



Damit ging eine gute Woche für den VFL und die drei Neuhaus-Brüder: Bundesliga-Profi Flo wurde gemeinsam mit Ex-Löwe Julian Weigl zum Vize-Kapitän von Borussia Mönchengladbach ernannt, Daniel machte das entscheidende Tor für Kaufering und Junior Niki hat seine Köchelverletzung auskuriert und kann wieder ins Training einsteigen.



Die zweite Englische Woche der neuen Saison wird bereits am heutigen Mittwoch fortgesetzt. Da gastiert mit dem SC Aufkirchen eine ziemlich unbekannte Mannschaft in Kaufering. Sie kommt aus Mittelfranken, genauer gesagt aus dem Kreis Nürnberg/Frankenhöhe und hat als Aufsteiger nach einem 0:3-Start in Gilching gleich die nächsten beiden Spiele gewonnen: 3:0 gegen Illertissen II und 3:2 in Olching. Für Feicht ist klar: „Jetzt müssen wir zuhause nachlegen.“



Am kommenden Samstag (13 Uhr) gastiert der VfL Kaufering dann bei der zweiten Mannschaft von Regionalliga-Aufsteiger FC Memmingen.



Quelle: Kreisbote