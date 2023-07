Landesliga: Traumstart für den VfL Kaufering

Von: Thomas Ernstberger

So jubeln Sieger: Die Kauferinger nach dem 3:0-Auftakt gegen Schwabmünchen. © Ernstberger

Kaufering - Punktspiel-Start nach Maß und ein Traum-Einstand für Christian Feicht (58), den neuen Trainer des VfL Kaufering. Der Fußball-Landesligist gewann am Freitag Abend vor 400 Zuschauern das erste Saisonspiel hochverdient 3:0 gegen den TSV Schwabmünchen. Am Mittwoch geht’s schon weiter.

Das 3:0 war der zweithöchste Landesliga-Sieg des VfL nach dem 5:1 im November 2022 gegen den TSV Hollerbach. „Ich bin richtig glücklich, die Mannschaft hat gekämpft bis zum Umfallen. Ein toller Start mit einer Super-Truppe“, freute sich Feicht nach dem Schlusspfiff.



Dabei musste der Coach bei seiner Landesliga-Premiere neben Top-Torjäger Felix Mailänder, der nach seiner Syndes­mo­seband-OP mit Krücken auf der neuen Tribüne Daumen drückte, und Niki Neuhaus (Außenband-Riss) kurzfristig auch noch auf die Innenverteidiger Max Muha (Lungenentzündung) und Manuel Wolf (Mandelentzündung) verzichten. „Ohne Vier – das ist eine Katastrophe. Hoffentlich geht das gut“, sorgte sich Uli Stengelmair, Kauferings sportlicher Leiter, vor Spielbeginn. Seine Sorgen waren unberechtigt, das stellte sich schnell heraus. Zumal Fabi Schwabbauers 20-Meter-Traumtor zum frühen 1:0 (10. Minute) den Kauferingern Sicherheit gab.



Abwehr-Stürmer

Feicht machte aus der Not eine Tugend und überraschte mit zwei Personalien, die sich als Glücksfall erweisen sollten: Mit seinen Sohn Patrick (31) und Philipp Bauer (29) stellte er zwei routinierte Akteure ins Abwehr-Zentrum, die zum einen alles andere als erfahrene Verteidiger sind und zum anderen zuletzt nicht unbedingt Stammpersonal waren.



Feicht jun. ist eigentlich Stürmer, hatte verletzungsbedingt seit 14 Monaten kein Spiel über 90 Minuten gemacht. Bauer kam in der vergangenen Saison auf gerade mal zwölf Einsätze. Aber beide lieferten eine Top-Leistung ab – genauso wie andere Spieler, die zuletzt nur zweite Wahl waren. Paul Ansorge, vergangene Saison sechsmal ein- und fünfmal ausgewechselt, überzeugte als dauer-rackernder Mittelfeld-Abräumer, Neuzugang Manuel Detmar, in Landsberg meist nur zweite Wahl, merkte man den neuen Spaß am Fußball an, Flo Bucher (Kreuzbandriss auskuriert) ersetzte Kilian Pittrich (zu Schwaben Augsburg) als rechter Verteidiger prima. Und Jonas Wille (kam von Kreisligist Penzing) durfte sich über seinen ersten Landesliga-Einsatz freuen.



Der Mann des Tages aller­dings war ganz klar Fabi Schwabbauer, dem Feicht eine „Mega-Leistung“ attestierte. Nach seinem fulminanten 1:0 sorgte der 24-jährige Mittelfeldmann nach einer halben Stunde mit seinem zweiten Treffer für die frühe Entscheidung. Mittelstürmer Thommy Hasche hatte in der 25. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 2:0 gestellt.



Der dritte Streich: Fabi Schwabbauer (Nr. 8) trifft zum 3:0 für den VfL Kaufering. © Ernstberger

Drei Schüsse aufs TSV-Tor, drei Treffer – das ist Effektivität. „Und wir hatten keinen einzigen Abschluss“, schimpfte Schwabmünchens Trainer Esad Kahric, eine Allgäuer Fußball-Legende. „Ihr habt völlig verdient gewonnen“, gratulierte der ehemalige Memminger Spieler und Coach seinem Kollegen Feicht. Dessen einziger Kritikpunkt: „Wenn wir in der zweiten Halbzeit ein paar Konter cleverer zu Ende gespielt hätten, hätten wir noch ein, zwei Tore nachlegen können.“



Unterhaching wartet

In der Landesliga Südwest geht’s bereits am heutigen Mittwoch weiter. Kaufering muss um 18.30 Uhr in Emme­ring gegen die Zweite der SpVgg Unterhaching antreten (verlor zum Auftakt 0:3 bei Aufsteiger Pfaffenhofen). Feicht hat schon angekündigt: „Es gibt keinen Grund, die Mannschaft zu ändern.“ Ein Boykott gegen die Zweite der SpVgg ist übrigens vom Tisch. Der Coach: „Der Aufstieg ist rechtlich abgesichert. Also treten wir an.“