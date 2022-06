Antrag gestellt

Tizian Hampel stürmt für den VfL Kaufering

Von: Thomas Ernstberger

Freut sich mit dem Team riesig auf den Start der Landesligasaison: Ben Enthart (rechts), Coach des VfL Kaufering. Doch bis Mitte Juli gibt es noch reichlich zu tun. © Ernstberger

Kaufering – Die Sommerpause ist schon bald wieder vorbei. Aufsteiger VfL Kaufering startet nächste Woche in die erste Landesliga-Saison der Vereinsgeschichte: Für kommenden Montag hat Coach Ben Enthart den Trainings-Auftakt angesetzt. Noch ohne Neuzugang Luis Vetter, der nach dem Kreisklassen-Aufstieg mit dem MTV Dießen eine Woche Sonderurlaub bekam. Neu dabei sein wird Tizian Hampel (19) aus Untermeitingen, der in der abgelaufenen Saison 16 Mal für Türkspor Augsburg in der Bayernliga auflief. „Ein schneller, spielerisch guter Stürmer, der gut zu uns passt“, sagte der Trainer bestens erholt und blendend gelaunt im Familienurlaub auf Sardinien zum KREISBOTEN.

Mittlerweile wissen die Kauferinger auch, mit wem sie es in der Landesliga zu tun bekommen. Die Südwest-Gruppe besteht aus 18 Mannschaften, insgesamt sind 91 Vereine in den fünf bayerischen Landesligen am Start. Neben dem VfL treten im Südwesten vier Aufsteiger an: der TV Erkheim, der Vize­meister hinter Kaufering, der sich in der Relegation gegen den SV Bad Heilbrunn durchgesetzt hat, der TSV Jetzendorf, der SC Oberweikertshofen, der Meister der „Denklingen-Gruppe“ (Vize Haidhausen scheiterte in der Relegation an Traunstein) und der TSV Hollenbach.



Zudem neu in der Gruppe: Bayernliga-Absteiger TSV Schwab­hausen und der TSV 1860 Weißenburg, der zuletzt in der Nordost-Gruppe gespielt hatte und „umgruppiert“ wurde. Die Mittelfranken sind deshalb ziemlich angefressen: „Wir müssen mit dieser Einteilung 2.350 Kilometer einfach zurücklegen – und das teilweise unter der Woche und bei diesen Spritpreisen“, lautet die Stellungnahme des TSV. 125 Kilometer einfache Strecke müssen die Kauferinger fahren, um in die „Große Kreisstadt“ zu kommen.



Die elf anderen Teams blieben in der Südwest-Gruppe. Es sind die zweiten Mannschaften des FC Memmingen und des FV Illertissen, der SC Ichenhausen, der SC Olching, der FC Kempten, der SV Mering, der TSV Gilching-Argelsried, der TSV Gersthofen, der FC Ehekirchen, der VfB Durach und Vizemeister 1. FC Sonthofen, der in der Aufstiegsrelegation am TSV 1865 Dachau (mit dem Neu-Landsberger Daniel Leugner) scheiterte. „Da bekommen wir’s mit vielen neuen Gesichter zu tun. Aber bis auf Weißenburg sind keine Überraschungen dabei. Ich musste erst mal schauen, wo die letzte Saison gespielt haben“, sagt Enthart. „Ich freue mich besonders auf Mannschaften wie Kempten, Durach oder Gersthofen, gegen die wir schon gespielt haben.“



Antrag gestellt



Der erste Landesliga-Spieltag ist für das Wochenende 16./17. Juli terminiert. Der VfL hofft auf ein Heim-, vielleicht sogar aufs Eröffnungsspiel. Der Antrag an den Bayerischen Fußballverband ist gestellt.



Der Vorbereitungsplan steht bereits. Erster Test: am Dienstag, 21. Juni, um 19 Uhr bei Bezirksligist FC Thalhofen. Vom 24. bis 26. Juni geht es dann für drei Tage ins Trainingslager nach Inzell, es folgen die Vorbereitungsspiele bei Bezirksligist VfL Denklingen (29. Juni), zuhause gegen Bayernligist VfR Garching (3. Juli) und Bezirksligist SV Raisting (6. Juli) und schließlich die Generalprobe bei Südost-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld (10. Juli).