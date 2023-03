Bittere Pleite für Landesligist Kaufering

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Starke Leistung in Schwabmünchen: Manuel Wolf, Innenverteidiger des VfL Kaufering. © Ernstberger

Kaufering – Bei Landesliga-Aufsteiger VfL Kaufering ist der Wurm drin. Nach dem 1:3 zum Restrunden-Auftakt gegen Jetzendorf setzte es am Sonntag bei Bayernliga-Absteiger TSV Schwabmünchen mit 1:2 die zweite Niederlage im zweiten Spiel nach der Winterpause, insgesamt die dritte in Folge.

Es war eine ganz bittere Niederlage, denn der Siegtreffer der Gastgeber fiel erst in der 88. Minute. Die Truppe von Trainer Ben Enthart bleibt mit 34 Punkten Tabellen­fünfter, hat immer noch einen beruhigenden Zehn-Punkte-Vorsprung auf Relegationsplatz 14. Trotzdem ist klar: Ein Sieg wäre gut für die Nerven aller Kauferinger. Der sportliche Leiter Uli Stengl­mair: „Ich hoffe, dass der Umkehrschwung bald kommt.“ Und Enthart: „Wir wissen, dass wir aufpassen müssen. Es gibt nichts schönzureden, zweimal verlieren ist Sch… Das ist ungewohnt für den Verein und für mich. Aber keine Panik, wir haben halt jetzt die befürchtete Phase, in der’s mal nicht so gut läuft.“



Mut macht dem scheidenden Coach sowohl die tolle Beteiligung an den Übungseinheiten als auch der Auftritt in Schwabmünchen: „Ich gebe ja immer zu, wenn wir schlecht gespielt haben. Aber das war das beste Landesligaspiel, das wir bisher gezeigt haben. Spielaufbau, Zweikampfquote, Ballbesitz und Passgenauigkeit – wir waren in allen Punkten besser. Bitter, dass wir trotzdem verloren haben. Wir waren nach dem Spiel alle sehr gefrustet“, gibt Enthart zu. Sein Fazit: „Trainingsbeteiligung gut, Spiel gut – nur das Ergebnis nicht. So gut wie es am Anfang lief, so schlecht läuft’s jetzt.“



Klar: Die Kauferinger sind nach dem Ausfall von Mittelstürmer Dr. Marcel Lex (neun Saisontreffer) weniger torge­fährlich als im alten Jahr, aber da müssen andere in die (Tor)-Bresche springen. Lex (Sprunggelenksverletzung) wird in dieser Saison (und vermutlich künftig überhaupt) nicht mehr für Kaufering spielen.



Die Gastgeber gingen nach einer Stunde durch einen von Daniel Rimmer verschuldeten Foulelfmeter (Enthart: „berechtigt“) in Führung, Philipp Graf glich in der 81. Minute nach einer Ecke mit seinem ersten Saisontor aus. Da durften die Kauferinger auf einen Punktge­winn hoffen, doch in den Schlussminuten agierte der VfL „einen Tick zu offensiv“, lief in einen Konter und der erst eine Minute zuvor eingewechselte Baschar El Fayyad erzielte den Siegtreffer für die Mannschaft der einstigen Memminger Spieler- und Trainerlegende Esad Kahric.



Am Samstag (14 Uhr) geht’s für den Aufsteiger mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzehnten SC Olching (gewann zuletzt 1:0 gegen den Mering) weiter. „Wieder ein Gegner auf Augenhöhe, der in etwa unser Niveau hat. Auch dieses Spiel wird auf des Messers Schneide stehen“, ist sich Enthart sicher.



Seine Nachfolge ist noch nicht geklärt. VfL-Sportchef Stenglmair will die Entscheidung aber bald treffen: „Es gibt mehrere sehr gute Kandi­daten.“ Und die Namen dazu: Top-Secret…