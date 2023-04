Ein Kauferinger in der Bayernliga?

Von: Thomas Ernstberger

Nächste Station Bayernliga? Kauferings Offensivmann Luis Vetter (rechts) will den nächsten Karriereschritt machen. © Ernstberger

Kaufering – Dritte Klatsche für den VfL Kaufering in der laufenden Saison nach dem 0:6 gegen Sonthofen und dem 1:5 gegen Hollenbach: Beim abstiegsgefährdeten Mitaufsteiger TV Erkheim kam der Fußball-Landesligist am Samstag mit 1:5 unter die Räder.

Ein unerklärlicher Leistungsabfall nach dem starken 0:0 eine Woche zuvor gegen den Tabellenzweiten FC Ehekirchen. „Wir waren total schlecht, hatten nicht den Hauch einer Chance “, schimpfte der scheidende Trainer Ben Enthart, dessen Mannschaft schon nach 21 Minuten 0:3 hinten lag. Valentin Wiest und Philipp Becker hatten für die Gegner getroffen. Daniel Neuhaus konnte zwar nach einer Stunde per Elfmeter nach Foul an Fabian Schwabbauer auf 1:3 verkürzen, aber Becker und Wiest schlugen nochmal zu und legten Kauferings Keeper Michi Wölfl zwei weitere „Eier“ ins Osternest.



In Erkheim fehlte dem TSV ein Spieler wegen einer Erkältung, der nach einer bislang starken Saison das Interesse höherklassiger Vereine geweckt hat. Offensivmann Luis Vetter, der zu Saisonbeginn vom MTV Dießen, wo er noch in der A-Klasse spielte, zum VfL kam, hat bereits bei Bayernligist TSV Landsberg mittrainiert. Jetzt ist er außerdem beim FC Deisenhofen im Gespräch. „Er hat sportlich das Potenzial, höher zu spielen. Ich gehe davon aus, dass er im Sommer wechseln wird“, so Trainer Ben Enthart, „Er wäre natürlich bitter, wenn uns nach Marcel Lex der nächste Leistungsträger wegbrechen würde.“



Am kommenden Samstag um 14 Uhr empfängt der VfL mit dem TSV Gersthofen eine weitere Mannschaft aus dem Tabellenkeller.