Kaufering stürzt den Tabellenführer

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Ist der Dreh- und Angelpunkt im Spiel des Landesligisten VfL Kaufering: Sebastian Bonfert (links). „Wahnsinn, was der zurzeit leistet“, schwärmt nicht nur Uli Stenglmair. © Ernstberger

Kaufering – Wenn das so weiter­ geht, ist der Landesliga-Neuling bald ein Aufstiegskandidat! Der VfL Kaufering setzte auch beim FC Ehekirchen seine Erfolgsserie fort (siebtes Spiel in Folge ohne Niederlage) und gewann nach bären­starker Leistung mit 2:0. Tabellenführer gestürzt, der Aufsteiger jetzt mit 18 Punkten aus neun Spielen Tabellenzweiter hinter dem punktgleichen 1. FC Sonthofen.

„Die Jungs haben alles umgesetzt, was wir in den letzten Wochen erarbeitet haben und auf den Punkt geliefert“, lobt Co-Trainer Michael Grasse, der in Ehekirchen „Chef“ war, da Coach Ben Enthart aus privaten Gründen verhindert war. Es zeigt sich immer mehr: Dieser VfL muss vor keiner Mannschaft der neuen Liga Angst haben – immerhin hatte Ehekirchen zuletzt vier Spiele in Folge gewonnen, der Top-Sturm dabei 16 Tore erzielt.



Doch gegen Kaufering gab’s für Ehekirchen nichts zu holen. Torjäger Marcel Lex stellte mit seinem fünften Saisontreffer auf 1:0 (33.). Die Vorarbeit kam von Keeper Michael Wölfl – Lex nahm den Abschlag auf, tankte sich durch und vollstreckte. Die VfL-Defensive (mit einem starken Philipp Bauer bei seinem Comeback nach Leisten-OP in der Innenverteidigung) ließ weiter nichts anbrennen, dann die Entscheidung in der 79. Minute. Nach einer Kombination über Max Muha und Daniel Neuhaus schiebt der ehemalige Dießener Luis Vetter zum 2:0 ein.



„Ein richtig starker Auftritt“, freute sich Grasse. Der technische Leiter Uli Stenglmair ging noch weiter: „Ich habe in den letzten 50 Jahren noch nie so ein gutes Spiel von Kaufering gesehen. Der Sieg war hochver dient, das gab auch der Gegner zu, der uns fair zu unserer Leistung gratuliert hat.“



So richtig konnten sie den VfL-Sieg in Ehekirchen nicht fassen: Fabian Schwabbauer, Paul Ansorg (am Boden) und der technische Leiter Uli Stenglmair. © VfL Kaufering

„Mann der Stunde“ ist – nicht nur – für Stenglmair der Kauferinger, der mit seinen 34 Jahren gerade seinen dritten Fußball-Frühling erlebt: „Wahnsinn, was Sebastian Bonfert zurzeit leistet. Er ist der absolute Kopf der Mannschaft und war in Ehekirchen bei einer Klasse-Mannschaftsleistung der überragende Spieler auf dem Platz.“ Mittelfeldregisseur „Boni“, wie alle den Ex-Landsberger und -Memminger nennen, schlug trotz Knieproblemen herrliche Pässe, lenkte und beruhigte das Spiel, bestimmte den Rhythmus und dirigierte seine Mitspieler. „Herausragend“, findet Stengl­mair. „Unser Mittelfeld mit Boni und Fabian Schwabbauer steht wie eine Eins“, bestätigt Grasse. „Bonfert ist der Lenker des Spiels und Schwabbauer seine rechte Hand. Da haben sich zwei gesucht und gefunden.“



Für den VfL geht’s am kommenden Samstag um 14 Uhr (leider zeitgleich mit dem Top-Spiel des TSV Landsberg) mit dem Heimspiel gegen Erkheim weiter. Die beiden Teams kennen und mögen sich: Sie sind gemeinsam aufgestiegen und haben den Aufstieg gemeinsam gefeiert.