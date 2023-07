Keine Überschneidung

Kaufering: Tribüne mit 0:3 gegen Landsberg eingeweiht

Von: Thomas Ernstberger

Vollbesetzte, neue Tribüne, packende Zweikämpfe beim letzten Testspiel vor dem Saisonstart. Hier: Landsbergs Nico Helmbrecht (links) gegen den Kauferinger Daniel Rimmer. © Ernstberger

Kaufering _ Fußball-Bayernligist TSV Landsberg und Landesligist VfL Kaufering haben mit dem letzten Testspiel vor dem Saisonstart am kommenden Wochenende die neue Tribüne am Kauferinger Sportplatz eingeweiht.

Die 400 Zuschauer (darunter auch Ex-VfL-Coach Ben Enthart) freuten sich über das neue Schmuckstück im Kauferinger Sportzentrum an der Bayernstraße – so konnten sie die Hitzeschlacht wenigstens im Schatten verfolgen.



Uli Stengelmair, der sportliche Leiter des VfL, Initiator des „Projekts Tribüne“ und Vorsitzende des Fördervereins, erklärte kurz das Entstehen seiner „Herzensangelegenheit“. Obwohl schon lange geplant, konnte erst im Mai mit den Bauarbeiten begonnen werden – zehn Wochen später als vorgesehen.



Eine Meisterleistung, dass die Tribüne in nur sieben Wochen fertiggestellt wurde – nicht zuletzt dank über 2.000 Stunden Eigenleistung, dank finanzieller Hilfe vom Kauferinger Gladbach-Profi Flo Neuhaus und dank der Unterstützung von Bürgermeister Thomas Salzberger. „Es war ein Himmelfahrtskommando“, sagt Stengelmair, denn der Termin des Eröffnungspieles konnte nicht verschoben werden – erst am Tag vor der Partie wurde der Bau final von der Bauaufsicht des Landratsamt abgenommen. Die Zuschauer waren sich einig: „Jetzt sieht die Anlage wie ein richtiger Fußballplatz aus.“



Vom TSV Landsberg, in neuen, schwarz-grauen Camouflage-Trikots angetreten, gab’s schon nach zwei Minuten das erste „Eröffnungsgeschenk“: Neuzugang Amar Cekic, bis zu seiner Auswechslung der beste Mann auf dem Platz, machte das schnelle 1:0. Spielertrainer Sascha Mölders legte das 2:0 nach (10.), ehe Cekic den frühen Endstand herstellte (18.).



„In der ersten Halbzeit waren wir zu ängstlich“, kritisierte VfL-Trainer Christian Feicht. Der Auftritt nach der Pause stimmte ihn dann zuversichtlich für die Punktrunde: Es gab kein weiteres Gegentor mehr und seine Mannschaft hatte gegen eine 1b des Bayern­liga-Topfavoriten (mit Mölders, wie schon in Burghausen, als Verteidiger) noch Chancen, das Ergebnis schmeichelhafter zu gestalten. Aber Flo Bucher vergab einen Elfmeter (nach Foul an Fabi Schwabbauer) und Daniel Rimmers Freistoß streifte das Gebälk.



Erfreulich: Feichts Regional­liga-erfahrener Sohn Patrick kam nach 14-monatiger Verletzungspause zu seinem dritten Einsatz – dieses Mal schon eine ganze (zweite) Halbzeit lang. „Er wird uns richtig weiterhelfen“, ist sich der Vater sicher. Sein Gesamt-Resümee: „Das war eine gute Standortbestimmung. Wenn ich die bisherigen Resultate der Landsberger (15:0, 6:2, 4:1, 2:2 in Burghausen und 7:1/d. Red.) sehe, bin ich mit dem 0:3 absolut zufrieden.“



Keine Überschneidung

Heißt: Der VfL Kaufering ist gerüstet für den Punktpiel-Auftakt gegen den TSV Schwabmünchen. Das Derby wurde auf Freitag (21. Juli) vorverlegt. Anpfiff in Kaufering ist um 18.45 Uhr. Stengelmair erklärt: „Wir spielen öfter am Freitag, um Überschneidungen mit den Heimspielen des TSV Landsberg zu vermeiden.“ Der VfL muss am zweiten Spieltag (Mittwoch, 26. Juli, 18.30 Uhr) in Emmering gegen Unterhaching II ran, am Samstag, 29. Juli, kommt um 14 Uhr Eintracht Karlsfeld nach Kaufering.



Der TSV Landsberg startet am kommenden Samstag um 17 Uhr beim TSV Dachau 1865 in die neue Bayernliga-Saison. Der Aufstieg ist mit dieser hoch­ka­rätig besetzten Mannschaft Pflicht.