Jahn Landsberg und TSV Utting jetzt an der Tabellenspitze

Von: Thomas Ernstberger

Nicht zu halten: Utting Fabian Klingl setzt sich gegen die Unterdießener Marcel Hausner (l.) und Dominik Amberg durch. © Ernstberger

Landkreis – Das passt doch: Zwei Landkreis-Derbys in der Kreisliga, zwei klare Sieger. Jetzt führen die FT Jahn Landsberg und der TSV Utting die Tabelle mit je zehn Punkten an.

Ein Heimspiel des SV Unterdießen – das ist immer ein Ereignis im Dorf. Wer Zeit hat, schaut zu, der „Zapfenwirt“ Toni Ried genauso wie der Bäckermeister Werner Pfatischer. Am vergangenen Sonntag allerdings wurden sie von ihren Jungs enttäuscht: Der SVU war gegen den TSV Utting chancenlos, musste mit 0:3 die Segel streichen. Auch, weil Torjäger Michel Müller komplett abgemeldet war.

„Wir hatten vorne zu wenig Durchschlagskraft und haben in der Defensive Lehrgeld bezahlt. Utting hatte die reifere Spielanlage und wir waren zu grün“, gab Trainer-„Vulkan“ Martin Prediger zu. Da half es auch nichts, dass er am Spielfeldrand wieder 90 Minuten stimmliches Vollgas gab. Kollege Peter Bootz musste schon wieder auf fünf Stammspieler verzichten. In der Früh hatte sich auch noch Goalgetter Jonathan Krukow krank abgemeldet. Utting ohne Offensive: Da griff Trainerfuchs Bootz tief in die Trickkiste und stellte Fabian Klingl (sonst Innenverteidiger) und Stefan Rid (sonst im Mittelfeld) in den Sturm. Ein gelungener Schachzug: Der starke Ex-Dießener Rid sorgte für das frühe 1:0 (6.) und das späte 3:0 (87.) und Klingl traf per Kopf zum 2:0 (69.). „Das war eine runde Sache, das hat mir gut gefallen“, freute sich Bootz über den verdienten Sieg.



Ein ganz neues Gefühl für Jahn Landsberg: Vergangene Saison nur knapp dem Abstieg entgangen, grüßt die FT nach dem überraschenden 3:1 (2:0) beim zuvor ungeschlagenen FC Penzing als Tabellenführer. Schon der dritte Sieg in Folge, bei dem Torjäger Alexander Baumgartl (Saisontreffer Nummer fünf), Yannik Dillinger und der eingewechselte Ralf Mätz trafen. Ein Sonderlob gab’s von Trainer Marcel Graf für Keeper Matthias Graf, der eine Reihe starker Paraden zeigte und nur beim Anschlusstreffer durch Moritz Sedlmaier nach einer Stunde ohne Chance war. FC-Trainer Sepp Scheiblegger nach der ersten Niederlage unter seiner Regie: „Wir hatten mehr vom Spiel und gute Torchancen. Leider haben wir durch eigene Fehler die Landsberger stark gemacht und konnten unser Spiel nicht wie gewohnt durchziehen.“ Aber alles kein Beinbruch: „Zu jeder Entwicklung gehören auch gewisse Rückschritte.“

Das nächste Derby: Am kommenden Samstag (15 Uhr) empfängt Landsberg Unterdießen. Penzing muss schon am Freitag (19 Uhr) bei Schlusslicht Alten­stadt ran und Utting hat am Sonntag (15 Uhr) Verfolger Wildsteig/Rottenbuch zu Gast.