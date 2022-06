365-Euro-Ticket könnte teuer werden

Von: Susanne Greiner

Statt Monatskarte ein 365-Euro-Ticket für Schüler? Kein ganz so einfaches Unterfangen. © Greiner

Landkreis – Auf den ersten Blick leuchtet die Idee ein: Schüler sollen ein 365-Euro-Ticket erhalten, also pro Tag einen Euro für den ÖPNV im Landkreis zahlen. Bisher zahlt der Landkreis die Monatsschülerkarten für Schüler bis zur 10. Klasse, ab der 11. Klasse zahlen diese 490 Euro selbst. Kostet das Ticket pro Schuljahr mehr, zahlt das wiederum der Landkreis. Mit der Monatskarte können die Schüler aber nur den Weg Wohnort–Schule abdecken – ein 365-Euro-Ticket würde auch die Fahrt ins Kino oder Freibad erlauben. Also eigentlich prima, oder? Nicht ganz. Für den Landkreis könnten dabei Mehrkosten von rund zwei Millionen Euro entstehen.

Das Problem: Es gibt keine landkreiseigenen Schülerverkehrs-Linien. Die hiesigen Unternehmer fahren eigenfinanziert. Kaufen die Schüler keine Monatskarten mehr, sondern ein Jahresticket, haben die Bus­unternehmen weniger Einnahmen – die der Landkreis ausgleichen muss. „Für die Strecke Schule-Wohnort ist das für den Landkreis ein Nullsummenspiel“, sagt der ÖPNV-Beauftragte des Landkreises Florian Köhler. Aktuell zahlt der Landkreis drei Millionen Euro pro Jahr für die Monatskarten. Mit dem 365-Euro-Ticket wären es rund 1,5 Millionen weniger – die der Landkreis den Busunternehmen wegen deren Mindereinnahmen zahlen muss. Diese Summe bliebe also gleich.



Kritisch werde es bei den Fahrten außerhalb des Schulwegs, gibt Köhler zu bedenken: Wenn beispielsweise eine Schülerin von Denklingen nach Landsberg zur Schule fährt und von dort aus mit der Freundin nach Hurlach. Normalerweise würde sie für die Fahrt extra zahlen müssen, mit dem Jahresticket nicht. Auch diese Mindereinnahmen der Busunternehmer müsste der Landkreis Landsberg ausgleichen. Wenn alle Schüler – im Moment rund 4.100 – zweimal pro Woche so eine ‚Sonderfahrt‘ antreten würden, koste das den Landkreis rund 1,5 Millionen Euro zusätzlich, rechnet Köhler. „Dazu kommen noch die Ausgleichszahlungen an die Busunternehmen für den August, in dem es keine Schülermonatskarte gibt.“



Sonderfahrten außerhalb des Schulwegs gelten zudem nicht als „notwendige Schülerbeförderung“. Ein Drittel der Kosten für die notwendige Schüler­beförderung werden aber vom Freistaat ausge­glichen. Bei Sonderfahrten entfällt der Ausgleich. Von der Differenzzahlung von 1,5 Millionen, die der Landkreis den Busunternehmen zahlen müsste, würde der Freistaat also nichts mehr fördern – macht nochmals 500.000 Euro Mehrkosten für den Landkreis. Im Endeffekt wären das zusätzliche zwei Millionen Euro. Auch die Anerkennung des Tickets in Zügen dürfte schwierig sein, ist Köhler überzeugt. Wahrscheinlich müsse man da mit weiteren, hohen Kosten rechnen. Und last but not least: Zwar falle der Verwaltungsaufwand, den man aktuell bei den Förderanträgen der Schüler ab der 11. Klasse habe, weg, werde aber vom Aufwand zur Einführung des 365-Euro-Tickets ‚aufgefressen‘.



Landrat Thomas Eichinger (CSU) wies darauf hin, dass sich bei dem wohl wahrscheinlichen MVV-Beitritt im Dezember 2024 die Situation wieder komplett ändere. „Wir drehen da ja gerade das große Rad.“ Man werde dennoch mit der LVG wegen eines möglichen Jahrestickets sprechen.