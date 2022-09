Weg vom Gas, ist die Devise

Von: Susanne Greiner

Der Landkreis Landsberg als Betreiber des Kauferinger Lechtalbades plant, die teure Gasheizung durch Wärmepumpe und Fernwärme zu ersetzen. © Lechtalbad

Landkreis – Auch im Landratsamt und seinen Außenstellen wird die Raumtemperatur in diesem Winter geringer sein als zuvor. Sparen ist angesagt. Was der Landkreis in den kreiseigenen Liegenschaften bereits getan hat, tut oder noch tun wird, stellte Kreiskämmerer Thomas Markthaler im Kreisausschuss vergangene Woche vor.

Die zwei Hauptenergieträger für den Landreis sind Fernwärme und Erdgas – ersteres momentan ideal, zweiteres droht Anfang des kommenden Jahres wegen eines auslaufenden Vertrages zum finanziellen Schock zu werden: Zahle man aktuell wegen eines alten Vertrages nur sieben Cent pro Kilowattstunde, lägen die Preise momentan bereits bei 35 Cent – „das Fünffache der aktuellen Haushaltsplanung“, so Markthaler. Dass sich die Kosten für Öl (vor allem für das Kreisseniorenheim Greifenberg notwendig) inzwischen verdreifacht haben – der Landkreis zahle hier momentan 1,30 Euro –, sei da nahezu milde.



Mehr als die Hälfte der rund 4.600 benötigten Megawattstunden Erdgas pro Jahr (ohne Bedarf des Kommunalunternehmens Klinikum) verbraucht dabei das Lechtalbad, auch wenn man hier bis 2019 bereits 850 MWh durch Fernwärme ersetzt habe. Demnächst soll der dortige Gaskessel, der rund 900 MWh verbraucht, durch eine Wärmepumpe ersetzt werden. Dann sei Erdgas nur noch für das Blockheizkraftwerk nötig. Markthaler hofft, dass die Wärmepumpe im kommenden Frühjahr einsatzbereit sein wird. Aktuell fahre der Gaskessel zum Glück auf Null, da man sowohl die Wasser- als auch die Raumtemperatur im Bad herabgesetzt habe.



Der Energieträger Flüssiggas, der für das Warmbad in Thaining benötigt wird, soll ebenfalls durch Wärmetransport ersetzt werden, stellt der Kämmerer in Aussicht. Das rechne sich inzwischen auch ohne Förderung.



Was die neuen Verträge zur Energieversorgung angeht, sieht Markthaler vor allem beim Vertrag für Gas Probleme: Auf die Ausschreibung werde man wohl kein Angebot erhalten. Deshalb versuche der Landkreis momentan, einen „individuellen Vertrag“ mit den Grundversorgern im Landkreis über monatlich oder quartalsmäßig festgelegte Margen zu gestalten.



Der Pellet-Markt, für die Wolfgang-Kubelka-Realschule von Bedeutung, sei „völlig zum Erliegen gekommen“, sagt der Kreiskämmerer. Auf die Ausschreibungen habe man kein Angebot erhalten. Es sei lediglich möglich gewesen, 32 Tonnen für 650 Euro pro Tonne zu erhalten – das Vierfache des bisherigen Betrages.



Was die Versorgung mit Hackschnitzel angehe, vor allem für das Ammerseegymnasium wichtig, ist Markthaler guter Dinge: „Bisher haben wir hier noch keine Preissteigerung.“



Einen weiteren Lichtblick gibt es beim Strom: Der Vertrag dafür laufe noch bis Ende 2023, so Mark­thaler. Eine Preissteigerung könne es hier nur geben, wenn die Regierung eine Umlage genehmige.