Landkreis Landsberg: Deutschlandticket macht Probleme

Von: Susanne Greiner

Teilen

Nicht ganz so einfach wie gedacht: Das Deutschlandticket macht dem Landkreis und den Busunternehmen Probleme. © Sebastian Gollnow/dpa

Landkreis – Es hätte so schön sein können. Ein Ticket, das für den Nahverkehr in ganz Deutschland gilt; als Papierticket, in der App oder als Chipkarte zu kaufen und damit dem ÖPNV auf die Sprünge helfen. Dass es nicht ganz so einfach ist, zeigt sich bundesweit – auch im Landkreis Landsberg. Denn das ‚einfache‘ Ticket, seit 1. Mai erhältlich, entpuppt sich als eigene Wissenschaft.

Gleich im Voraus: Auch der ÖPNV-Beauftragte des Landkreises Philipp Wenninger findet das 49-Euro-Ticket sinnvoll und richtig, „eine der größten ÖPNV-Reformen in unserem Land“. Wären da nicht die kleinen Widrigkeiten, die das Ticket dem Landkreis und den Busunternehmen auferlegt.



Die Verkehrsverbände im Landkreis könnten beispielsweise das Ticket nur online verkaufen, berichtet der ÖPNV-Beauftragte. Um die zu kontrollieren, müssten die Unternehmen neue Technik anschaffen – was für die vielen kleinen Busunternehmen im Landkreis nicht leistbar sei. So werde beispielsweise das Busunternehmen Schneider vorerst statt Lesegeräten für die App Kontrolleure einsetzen.



Die Busunternehmer hätten aber auch andere Sorgen: ob die Ausgleichszahlungen rechtzeitig kommen werden; ob sie – da bisher nur eine Prognose – auch die tatsächlichen Mindereinnahmen ausgleichen können; und generell die Frage, wie es nach 2024 weitergeht, wenn eventuell eine Preiserhöhung des Tickets ansteht.



Zudem gebe es einige Linien, die bisher gut ausgelastet seien. Was, wenn dort so viele Fahrgäste kommen, dass ein Bus nicht reicht? Wer darf einsteigen, wer nicht? Oder wer zahlt den notwendigen zweiten Bus?



Antworten auf diese Fragen hat Wenninger bisher nicht. Auch für den Landkreis sei es schwer, Informationen zu bekommen. Ansprechpartner ist die Regierung von Oberbayern, die die Fragen an die zuständige Stelle weiterleite. Antworten erhalte man nicht immer. Für das Deutschlandticket benötige man auch die E-Mail-Adressen aller Schüler – kein kleiner Aufwand. Und das Ticket werde im Landkreis bisher nur digital angeboten, was Menschen ohne digitalen Zugang benachteilige.



Schwierigkeiten für den Landkreis gebe es aber vor allem bei der Schülermonatskarte. Der Landkreis müsse immer das günstigste Ticket für einen Schüler ausstellen. Ist dessen Monatskarte teurer, bekommt er das Deutschlandticket – und kann damit im ganzen Land unterwegs sein, während ein Schüler, dessen Schulweg kürzer und Ticket deshalb günstiger als 49 Euro ist, nicht in den Genuss der bundesweiten Fahrten kommt. „Das ist auch eine Benachteiligung“, betont Wenninger. Nicht zuletzt komme auf den Landkreis das Problem hoher Ausgaben für eventuelle Notvergaben zu: wenn Buslinien durch fehlende Erstattungen der Verluste durch das Deutschlandticket Linien aufgeben müssten.



Wenninger hat aber auch eine positive Nachricht – als Korrektur zu seiner früheren Aussage im Kreisausschuss: Dass Ticket gelte nicht nur für die LVG-Linien im Landkreis, sondern doch auch für das Anrufsammeltaxi AST. Allerdings müsse der Landkreis Zuschläge erheben. Ein AST-Gast mit Deutschlandticket muss ebenso wie der Gast ohne 49-Euro-Ticket den Zuschlag pro Wabe zahlen. Der ‚Grund‘-Ticketpreis hingegen entfällt für Deutschlandticketinhaber. Auch beim Gruppenfahrschein habe man die Preise ändern müssen, da alle Mitfahrenden gesetzeskonform das Gleiche zahlen müssen. Zudem fallen die Sonderausstiege weg: Das AST muss sich nach den offiziellen Haltestellen richten.