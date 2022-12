Streichen und Kürzen

Deutlicher Kompromiss bei der Kreisumlage

Von: Susanne Greiner

Um das neue Landratsamt am Penzinger Feld zu bauen, möchte Landrat Thomas Eichinger ein Kommunalunternehmen (KU) gründen. Die für dieses KU bisher im Haushaltsplan eingestellten Kosten wurden für eine niedrigere Kreisumlage massiv gekürzt. © LRA LL

Landkreis – Die Kreisumlage in Höhe von 57 Prozent ist Geschichte. Zumindest, wenn man den Verlauf der letzten Kreisausschusssitzung betrachtet. Kreiskämmerer Thomas Markthaler schlug Kürzungen im Entwurf des Kreishaushalts 2023 vor – und kam auf eine Kreisumlage von 53,3 Prozent samt genehmigungsfähigem Haushalt. Letztendlich stimmten aber nur die CSU-Räte für diesen Prozentsatz. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder sprach sich für eine Kreisumlage von 52 Prozent aus. Diese Empfehlung geht an den Kreistag, der am 20. Dezember endgültig beschließen wird.

Schon bei der Haushaltsplanvorstellung Markthalers wurden ‚kleinere‘ Ausgaben seitens der Kreistagsmitglieder kritisch hinterfragt – Sparen war angesagt. Die bisher veranschlagte Kreis­umlage in Höhe von 57 Prozent und damit sechs Punkten mehr als 2022 wollte die Ratsmehrheit nicht mittragen. Die Kosten seien für Stadt und Gemeinden nicht mehr tragbar. Zwölf Landkreiskommunen müssen für einen ausgeglichenen Haushalt 2023 bereits bei 51 Umlagepunkten Kredite aufnehmen.



Landrat Thomas Eichinger (CSU) betonte, dass der Landkreis nicht wegen der Investitionen (zum Beispiel für Neubauten) „in Schieflage“ gerate. Die seien 2023 geringer als in den Jahren zuvor. Das Problem liege bei den hohen und aktuell steigenden laufenden Kosten. So kratzt der Haushalt für die Sozial- und Jugendhilfe an der 25-Millionen-Euro-Marke, ebenso steigen die Personalkosten (32,5 Millionen Euro). Das liege einerseits an einem erhöhten Bedarf an Personal, sagt Eichinger. So benötigt das Lechtalbad sechs Arbeitskräfte, um den Kiosk zu betreiben. Auf die Ausschreibung habe man keine einzige Bewerbung eines möglichen Pächters bekommen. Andererseits würden aber auch immer mehr Aufgaben für die Landkreise anfallen. Beispielsweise gebe es aufgrund der Wohngeldreform mehr Berechtigte – was auch mehr Anträge bedeute. Zudem habe man viele langfristige Anstellungen, „eigentlich ja ein gutes Zeichen“, befand Eichinger. Allerdings würden die Gehälter dementsprechend tariflich steigen.



Streichen und Kürzen

Markthaler stellte mögliche Kürzungen sowohl bei den laufenden Ausgaben als auch den Investitionen vor. Einen kräftigen Abstrich gab es bei dem geplanten, aber noch nicht beschlossenen Kommunalunternehmen (KU) für den Bau des neuen Landratsamtes am Penzinger Feld (der KREISBOTE berichtete). Einerseits wurden die einge­stellten 300.000 Euro für die Gründung zurückgenommen, die wahrscheinlich nicht 2023 erfolge. Um sich dennoch die Möglichkeit für ein KU offenzuhalten – „wir werden 2023 Baurecht bekommen“ ist sich Eichinger sicher –, wurde die geplante investive Einlage in Höhe von 20 Millionen Euro ‚nur‘ auf zehn Millionen gekürzt.



Renate Standfest (Grüne) hatte angeregt, zuerst den Grundsatzbeschluss über das mögliche KU abzuwarten. Immerhin wirke sich die Einlage-Investition über die notwendige Kreditaufnahme des Landkreises und die dafür fälligen Zinsen indirekt auf die Kreisumlage aus. Der Antrag der Grünen auf komplette Streichung der KU-Einlage wurde aber mit 8:6 abgelehnt.



Weitere Kürzungen – Verschiebungen der Kosten für bereits gefasste Beschlüsse – betreffen die Micro-Appartemennts am Klinikum oder auch Finanzmittel für die Gaststätte im Greifenberger Sommerbad. Die Grünen hatten eine eigene Liste mit Kürzungen erarbeitet, darunter auch die Mittel für die Sanierung der Straße zwischen Geltendorf und Eresing. Dafür habe man aber jetzt die nötigen Arbeitskräfte, konterte Eichinger, zudem werde die Sanierung nicht billiger, wenn man sie schiebe. Die Maßnahme wurde nicht gestrichen. Letztendlich konnte Markthaler einen ausgeglichenen Haushalt mit einer Kreisumlage von 53,3 Prozent in Aussicht stellen.



„Diese Radikaldiät für den Haushalt halte ich für vertretbar“, resümierte Eichinger, auch wenn der gekürzte Haushalt Risiken berge. Er mahnte wie bereits im Jahr zuvor, dass die Umlage weiter steigen müsse, um die Kosten des Landkreises zu decken. Viel könne man nicht mehr kürzen: Nur fünf Prozent der Ausgaben seien für freiwillige Leistungen, bei allen anderen Maßnahmen stehe der Landkreis in der Pflicht.



Solidarität

Herbert Kirsch (FW) wies auf die meistens besseren Haushaltsjahresergebnisse im Vergleich zur Haushaltsplanung hin, teilweise 20 Millionen Euro weniger als geplant. „Es geht ja auch um Glaubwürdigkeit.“ Deshalb stimme er für eine Umlage in Höhe von 52 Prozent. Dem schloss sich Christoph Jell (UBV) an.



Helga Gall (Grüne) zog noch einen Prozentpunkt ab. Zur Begründung zählte sie die Einnahmen des Landkreises aus der Kreisumlage abzüglich der Bezirksumlage auf. Mit 51 Prozent seien das immer noch 54,4 Millionen Euro. Wenn man „immer von der kommunalen Familie“ spreche, müsse man auch die aktuelle Notlage der Gemeinden beachten. Eichinger wies allerdings darauf hin, dass die Erhöhung um einen Punkt auf 52 Prozent bereits beim Haushaltsplan 2022 beschlossen worden sei.



Standfest lobte, dass zum ersten Mal Kürzungsvorschläge seitens der Kreisverwaltung gemacht worden seien. Sie stimmte einer Umlage in Höhe von 52 Prozent zu, mahnte aber an, auch im Hinblick auf die weiterhin hohen liquiden Mittel des Landkreises den „Gürtel enger zu schnallen“ und jeden künftigen Beschluss genau zu prüfen. Sonst investiere man auf Kosten der kommenden Generationen.



Landsbergs Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) beschrieb die Haushaltsberatungen dieses Jahr als „besonders schwierig“, die Stadt Landsberg habe das gleiche Problem. Dort habe man bereits drei Millionen gekürzt, allerdings unter der Prämisse einer Kreisumlage von 51 Prozent. „Wo soll die zusätzliche Million bei 52 Prozent herkommen?“ Allerdings sehe er auch die gestiegenen Ausgaben im Landkreis, bitte aber dringend, bei 52 Prozent zu bleiben. „Das fände ich solidarisch.“



Wilhelm Böhm (CSU) sprach sich für 53 Prozent aus, die man ja nur durch die „massiven Einsparungen“ erst erreicht habe. Dass der Haushalt gut geplant sei, sehe man auch am gesunke­nen Schuldendienst des Landkreises, also geringerer Zins- und Tilgungsraten.



Eine Umlagenhöhe von 51 Prozent wurde mit 9:5 abgelehnt. Für 52 Prozent stimmten acht Kreisausschussmitglieder gegen fünf (CSU). Damit steht der Kreishaushalt aktuell allerdings mit rund 2,5 Millionen Euro im Minus und wäre nicht genehmi­gungsfähig.



Der Finanzplan bis 2026 mit einer Anpassung auf die niedrigere 52-Prozent-Kreisumlage (und damit vermutlich höheren Schulden) wurde gegen eine Stimme angenommen. Der endgültige Beschluss für Haushalts- und Finanzplan fällt in der Weihnachtssitzung des Kreistags am 20. Dezember.