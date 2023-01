Digitaler Bauantrag

Landkreis Landsberg: Digitales Amt auf dem Vormarsch

Von: Sabine Fleischer

Bleibt einem bald der Gang aufs Amt erspart? Das Digitale Amt soll es ermöglichen, Anträge bequem von zuhause aus zu erledigen. © Christian Charisius/dpa & Julian Stratenschulte/dpa

Landkreis – Der kürzeste Weg zur richtigen Behörde: So bewirbt der Freistaat seine Verwaltungsplattform Bayernportal als einheitliche Anlaufstelle für Bürger und Unternehmen. Um das Prädikat ‚Digitales Amt‘ zu erhalten, müssen Kommunen mindesten 50 rein kommunale oder zentrale Online-Verfahren im BayernPortal verlinkt haben. Die Gemeinden Weil und Egling dürfen sich bereits damit schmücken. Und wie sieht es in Landsberg, Kaufering und Dießen aus? Jede Kommune setzt eigene Prioritäten.

Laut Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG 2017) sollten laut Bayerischem Staatsministerium für Digitales alle Verwaltungsleistungen für Bürger und Unternehmen bis Ende 2022 digital über Verwaltungsportale verfügbar sein. „Einige Kommunen sind hier bereits vorbildlich unterwegs,“ erklärt Digitalministerin Judith Gerlach. Mit dem Förderprogramm „Digitales Rathaus“ stehen dafür rund 42 Millionen Euro bereit.



In der Marktgemeinde Kaufering engagiert man sich entsprechend digital. Geschäftsleiter Dominic Jödicke antwortet auf Nachfrage des KREISBOTEN: „An der Initiative ‚Digitales Amt‘ nehmen wir auch teil, sind aber später eingestiegen. Der Prozess hierbei läuft demnach noch.“ Es gebe über das Bayernportal 334 Leistungen und bereits 68 Onlineverfahren. Kaufering biete über seine Homepage zur Zeit 62 Formulare online an, baue diese aber sukzessive weiter aus.



Auch die Gemeinde Denklingen bewerbe sich nach Angaben von Kassenverwalter Markus Breibinder um das Prädikat des Digitalministeriums: „Seit kurzem stehen bei uns im Bayernportal 69 Online-Verfahren zur Verfügung. Daher befindet sich die Auszeichnung zum ‚Digitalen Amt‘ aktuell gerade in der Prüfung beim Bayerischen Staatsministerium für Digitales. Zusätzlich zum Bayernportal steht ein Großteil der Online-Verfahren auch auf der Internetseite der Gemeinde Denklingen unter ‚Bürgerservice Online‘ bereit “



Petra Freund, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Marktes Dießen, bestätigt für die Ammerseegemeinde aktuell 48 Onlineverfahren. „Wir sind aber daran, unser Angebot stetig zu erweitern. 2021 und 2022 haben wir zahlreiche neue Verfahren in unser Portfolio aufgenommen und dafür die volle staatliche Förderung erhalten.“



Laut Pressemitarbeiterin der Stadt Landsberg Simone Sedlmair will die Kreisstadt ebenfalls die Auszeichnung im Rahmen der Initiative zeitnah erhalten. Aktuell würden 37 reine Online-Verfahren über das BayernPortal sowie ergänzend über die Homepage und das Bürgerserviceportal angeboten, weitere Dienste seien in Vorbereitung. Auch durch Eigenentwicklungen solle es mehr Online-Verfahren geben, gerade bei regional spezifischen Dienstleistungen. Derzeit werde außerdem umfangreich Archivgut digitalisiert, das die Bürger dann nützen können.



Digitaler Bauantrag

Die Lechstadt arbeite aktuell auch an der Umsetzung des „Digitalen Bauantrags“. Da hierzu jedoch umfangreiche Vorbereitungsarbeiten erforderlich waren, dauere das noch etwas. „Wir gehen aktuell davon aus, dass wir in der zweiten Jahreshälfte eine digitale Antragsstellung sowie eine daran anschließende medienbruchfreie Bearbeitung anbieten können“, so Sedlmair. Mit dieser Umsetzung würden dann voraussichtlich weitere zehn Online-Verfahren verfügbar sein. Die am stärksten frequentierten Bereiche der bisher verfügbaren Online-Dienste lägen im Fachbereich ‚Bürgerbüro‘.



Inwieweit das Landratsamt Landsberg an der Initiative ‚Digitales Amt‘ teilnimmt, konnte vor Redaktionsschluss noch nicht abschließend beantwortet werden. Über das BayernPortal biete aber auch das Landratsamt eine große Anzahl von Onlinedienstleistungen an, informiert Pressesprecher Wolfgang Müller. Das Angebot werde zudem ständig erweitert.