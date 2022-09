Über ein Kilo Marihuana als ‚Souvenir‘ im Auto

Von: Susanne Greiner

Über ein Kilo ‚Gras‘ hatte ein Bewohner des Landkreis‘ Landsberg auf der Rückreise aus Kroatien im Kofferraum. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Landkreis – Ein ganz besonderes Souvenir hat ein 41-jähriger Kroate aus dem Landkreis Landsberg aus seinem Urlaub mitgebracht: Etwa ein Kilo Marihuana hatte der Landkreisbürger in seinem Auto, als er am vergangenen Sonntag auf der A 8 Höhe Irschenberg ins Visier von Schleierfahndern der Grenzpolizei Raubling geriet. Der Mann ist jetzt in Untersuchungshaft.

Am Sonntag gegen 22 Uhr kontrollierten die Grenzpolizisten den VW des Landkreisbewohners, der in Richtung München unterwegs war. In seinem Gepäck fanden sie zunächst laut Pressebericht des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd rund 100 Gramm Marihuana und ein paar Psilocybin-Pilze. Im Kofferraum kamen allerdings weitere Tüten mit insgesamt über einem Kilogramm Marihuana ans Tageslicht.

Der Mann räumte ein, die Drogen auf der Rückfahrt aus dem Kroatienurlaub mitgenommen zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Miesbach ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde der dringend Tatverdächtige beim zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Der erließ einen Untersuchungshaftbefehl, woraufhin der 41-jährige Kroate in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.