Selbst aussuchen

Ein kleiner Ausbruch aus dem Alltag

Von: Susanne Greiner

Teilen

Großer Andrang beim Adventsschenkmarkt im Caritas-Seniorenzentrum. Den Markt hat Meike Vorwold (rechts vorne) initiiert und führt ihn auch selbst durch – ehrenamtlich © Greiner

Landkreis – Wer in einer Senioreneinrichtung lebt, kann nicht ‚schnell mal was besorgen‘. Um die Decke fürs eigene Zimmer, ein Buch oder auch ein Geschenk zu kaufen, muss jemand geschickt oder zumindest ein Begleitung organisiert werden. Dabei ist es gerade dieses selbstbestimmte Handeln, das Bewohnern von Senioreneinrichtungen fehlt. Wenigstens ein bisschen Selbstbestimmtheit will ihnen Meike Vorwold ermöglichen: mit ihrem mobilen Schenkmarkt – der momentan als mobiler Advents-Schenkmarkt durch diverse Einrichtungen im Landkreis zieht.

Es schneit. Zum zweiten Advents-Schenkmarkt, den Vorwold im Caritas-Seniorenzentrum Heilig-Geist-Spital organisiert hat, purzeln erste, noch nasse Flocken vom Himmel. Im Inneren tönen Weihnachtslieder aus dem CD-Player, eine Pflegerin mit Rentiergeweih-Haarreif stellt einen Plätzchenteller neben die Thermoskanne voller Punsch. Daneben glitzern Rot und Gold auf einem langen Tisch: Weihnachtskarten, Schmuck, sowohl für Tanne und Tisch als auch Mensch, auch Jacken, Mützen und Schals warten auf die Bewohner des Seniorenzentrums.

Wobei ‚warten‘ falsch ausgedrückt ist: Obwohl Vorwold eigentlich erst um 15 Uhr starten will, sind die ersten Gäste schon da, als Vorwold noch aufbaut. Eine Frau sucht sich einen einzelnen, kleinen Strohstern aus. Eine andere geht schon wieder auf ihr Zimmer, in den Händen eine Spieluhr, deren Lied sie verzückt lauscht. „Eigentlich wollte sie die für ihre Spieluhrensammlung“, erzählt Vorwold später. „Aber eine Mitbewohnerin hat sich so in die Uhr verliebt, da hat sie ihr die Uhr einfach geschenkt.“ Viele der Marktgäste suchen auch Geschenke für die Verwandten. Wie zum Beispiel die 88-Jährige, die ein Holzspielzeug für Emily, ihre fünfte Urenkelin, mitnimmt.



Immer wieder kommt die Frage „Was kostet das?“ Oder „Wo steht denn die Kasse?“ Und Vorwolds Antworten – „Nichts“, „Wir haben keine Kasse“ – erzeugen Staunen. „Wo gibt es denn sowas, das ist doch ein Aprilscherz!“, sagt eine Frau. „Donnerwetter!“ eine andere. Manche ‚bummeln‘ nur, nehmen nichts mit. Und manchen ist es peinlich, etwas mitzunehmen. Sie wollen nicht bedürftig wirken.



Selbst aussuchen

Vorwold hat früher selbst in einer Senioreneinrichtung gearbeitet, kennt die Wünsche der Bewohner gut, weiß, was ihnen fehlt: „zum Beispiel, sich aktiv und selbstbestimmt Dinge aussuchen zu können.“ Sie habe sich ehrenamtlich engagieren wollen. Und da Vorwold Flohmärkte liebt – „daran gefällt mir auch der Nachhaltigkeitsgedanke“ –, startet sie ihren mobilen Schenkmarkt. Über Facebook ruft Vorwold zu Spenden auf. „Ich hatte gehofft, dass da einiges kommt. Dass es gleich so viel war, hat mich riesig gefreut.“ Unterstützt wird sie auch von den Kindern der „Wurzberg Oase“ in Reichling, die immer wieder kleine Dinge für den Schenkmarkt anfertigen – heute sind es bemalte Glückssteine.



Inzwischen baut Vorwold ihren Tisch in fünf Einrichtungen im Landkreis auf: In Landsberg noch im Pichlmayr Seniorenzentrum und in dem der AWO, dazu kommen das Seniorenstift Kaufering und Theresienbad in Greifenberg. Momentan hat sie genug Vorräte, um die geplanten Adventsmärkte bestücken zu können. Im Frühjahr freut sie sich aber wieder auf Neues. Was nicht geht: Kerzen, die sind in Seniorenheimen nicht erlaubt. Auch Lebensmittel oder Kosmetik nimmt Vorwold nicht an, eventuell habe jemand ja Allergien. Was gefragt ist: Blöcke und Stifte. Zum Beispiel, um sich am Telefon Notizen machen zu können. Gut erhaltene Kleidung sei prima: „Man sollte nicht glauben, wie viele Senioren zum Beispiel keine warme Jacke haben.“ Und auch Schmuck nimmt Vorwold gerne mit. Warum, sieht man an einer Frau, die ihre neuen Ohrringe gleich angezogen hat. Und nun stolz lächelnd das Treiben beobachtet.



Ein Treffpunkt

Der Pflegedienstleiter im Heilig-Geist-Spital Christian Specht ist von Vorwolds Markt begeistert: „Die Leute freuen sich riesig, sie treffen sich hier, manchmal kommen auch Angehörige dazu. Und alle erzählen noch lange nachher, wie schön es war.“ Einige würden auch Vorwolds Spendenaufrufs-Flyer bei sich auslegen. „Dieser Markt ist etwas, dass wir selber in dieser Form nicht stemmen könnten.“



Ein Bewohner steuert selbst zwei Bettbezüge bei, noch verpackt. Beim Blick über den Tisch fällt ihm ein Amulett ins Auge, mit einem Engel drauf: „Das schenk ich meiner Exfrau.“ Andere beschenken sich selbst. Eine Frau wickelt sich einen Schal um, nimmt einen Spiegel, schaut sich an, lächelt. „Man sieht immer, wie die Menschen größer werden“, sagt Vorwold. „Weil sie sich etwas Gutes tun, sehen, wie schön sie sind.“



Vorwold organisiert die Märkte, um den Menschen Abwechslung zu geben, „einen Ausbruch aus dem Alltag“. Dass das Flohmarkt-Prinzip zudem nachhaltig ist – „alles bleibt im Fluss“ –, kommt dazu. Pro Markt ist die Initiatorin rund vier Stunden unterwegs. Sie sammelt und sortiert die Spenden, fährt zu den Heimen, baut auf, begleitet den Markt, baut ab, fährt heim. „Das ist natürlich ein Aufwand“, sagt sie. „Aber das ist in Ordnung.“



Heute hat sie Hilfe von Doris Ott, die sich über Facebook gemeldet hat. „Nächste Woche kommt jemand aus meinem Dorf. Aber klar, Hilfe kann ich immer brauchen“, sagt Vorwold. Denn sie plant, die Märkte auch in Zukunft das ganze Jahr über 14-täglich in unterschiedlichen Einrichtungen zu machen. Was sie für sich mitnimmt? „Ich lerne hier Demut. Weil ich sehe, wie sich Menschen über Kleinigkeiten freuen.“ Die größte Belohnung für sie sei aber die Freude der Beschenkten – die lasse auch ihre Augen leuchten.