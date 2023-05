Landkreis Landsberg: Energie-Pachtmodell macht Schule

Gleiches Prinzip: Wie auf dem Dach der Schondorfer Grundschule will die VR-BürgerEnergie auch in Hofstetten zwei PV-Anlagen im Pachtmodell errichten.

VR-BürgerEnergie errichtet zwei weitere PV-Anlagen

Von Ulrike Osman schließen

Landkreis – Zwei neue PV-Anlagen realisiert die Energiegenossenschaft VR-BürgerEnergie gemeinsam mit der Gemeinde Hofstetten. Geplant sind die Anlagen auf den Dächern des Baustadels und der Turnhalle. Wie bereits in Schondorf, kommt ein Pachtmodell zum Einsatz, von dem alle Seiten profitieren.

Und das funktioniert folgendermaßen: Die Gemeinde verpachtet die Dächer an die Energiegenossenschaft, die die PV-Anlagen errichtet. Die Ausführung sowie später auch die Betriebsführung, Wartung und Instandhaltung übernimmt die regionale LENA Service GmbH. Die fertige PV-Anlage pachtet die Gemeinde von der VR-BürgerEnergie zurück und hat damit als Betreiber Zugriff auf den erzeugten Strom. Dieser wird für den Eigenverbrauch verwendet. Überschüsse werden ins Netz eingespeist, die Einspeisevergütung geht an die Gemeinde.



„Durch diese Kombination können nicht nur deutlich günstigere Preise bei der Anschaffung erreicht werden“, erläuterte Albert Rösch, Vorstandsmitglied der VR-BürgerEnergie, bei der diesjährigen Mitgliederversammlung. „Auch die komplette Finanzierung der Anlage liegt dadurch nicht bei der Gemeinde, sondern wird durch die Mitglieder der VR-BürgerEnergie geleistet.“ Im Zuge des Projekts in Schondorf verbuchte die Genossenschaft 25 Neumitglieder aus dem Ort.



Drei Gewinner

Die Wertschöpfung bleibt in der Region. Rösch sprach von einem „Drei-Gewinner-Modell“ – die Kommune profitiert von einer günstigen Realisierung der Anlage und günstigem Strom, die Bürger von ihrer Beteiligung und die Lena Service GmbH von einem regionalen Auftrag. „Dieses Modell hat zur Nachahmung angeregt und kommt nun auch in Hofstetten zum Tragen.“



Die dortigen Anlagen mit einer Größe von knapp 30 und gut 82 Kilowatt Peak (kWp) sollen, je nach Lieferzeit der Materialien, im Sommer oder Frühherbst entstehen. Die Anlage auf der Turnhalle wird mit einem Batteriespeicher von 20 kWp versehen. Der erzeugte Strom soll Schule, Kindergarten und Turnhalle versorgen. Rösch rechnet damit, im Zusammenhang mit dem Projekt bald Neumitglieder aus Hofstetten begrüßen zu können.



Aktuell gehören der regionalen Energiegenossenschaft 300 Mitglieder an. 39 von ihnen – teilweise mit Vollmachten ausgestattet – nahmen an der Mitgliederversammlung im Pfarrsaal Maria Himmelfahrt in Landsberg teil und genehmigten einstimmig den Jahresabschluss und die Verwendung des Jahresüberschusses 2022. Aus dem Bilanzgewinn von knapp 160.000 Euro fließt eine dreiprozentige Dividende an die Mitglieder. Für ihre sieben Bestandsanlagen rechnet die VR-BürgerEnergie in den kommenden Jahren mit einer Gesamtstromeinspeisung von 4,2 Millionen Kilowattstunden und Erträgen von 800.000 Euro. Auch ohne weiteres Wachstum stehe die Genossenschaft damit auf soliden Beinen, betonte Rösch. Dazu tragen auch die geringen Verwaltungskosten und nicht existierenden Personalkosten bei, denn Vorstandsvorsitzender Stefan Jörg, Vorstandsmitglied Rösch und seine Kollegen arbeiten nach wie vor ehrenamtlich.



Während selbst initiierte, regionale Projekte gut funktionieren, kommt die VR-BürgerEnergie bei größeren Ausschreibungen kaum zum Zug. Als Negativbeispiel nannte Rösch ein Angebot des Freistaats, 35 Dachflächen in Oberbayern für PV-Anlagen zur Verfügung zu stellen. Die Ausschreibung erfolgte im November 2022, Angebote wurden nur bis Januar 2023 angenommen. Von den im gesamten Regierungsbezirk verteilten Immobilien lag eine im Landkreis. „Die Dachflächen und Orte waren angegeben, aber leider reichten diese Angaben bei weitem nicht aus, um ein fundiertes Angebot abzugeben“ berichtete Rösch. Außerdem sei die Vergabe zum Höchstpreis erfolgte, „und das schließt in der Regel Bürgerenergiegenossenschaften aus“. Tatsächlich habe keine bayerische Bürgerenergiegenossenschaft ein Angebot abgegeben. „Ob die Ausschreibungsmodalitäten bewusst so gestaltet wurden, kann jeder selbst interpretieren.“ Perfekt passe so etwas jedoch in das Portfolio großer Energieversorgungsunternehmen, um deren „grüne Strombilanz“ aufzubessern.



Lob gab es von Rösch für das „Gesetzes-Feuerwerk“, mit dem die Bundesregierung die Rahmenbedingungen für die Erzeugung erneuerbarer Energien verbessert habe. Allerdings müssten bei der Umsetzung auch die Behörden mitziehen, was viel zu oft nicht der Fall sei.