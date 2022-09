Gabriele Triebel tritt wieder an

Von: Ulrike Osman

Gabriele Triebel in ihrem Wahlkreisbüro in der Landsberger Salzgasse. © Osman

Landkreis – Gabriele Triebel, seit vier Jahren für die Grünen im Landtag, möchte sich im kommenden Jahr um ihre Wiederwahl bewerben. Die Kauferingerin hat noch viel vor, wie sie bei einem Pressegespräch im Grünen-Stimmkreisbüro in Landsberg erläuterte. Bildung, der Ausbau der S4, Erinnerungskultur und – als besonderes Herzensthema – die Zukunft des Lechs sind Schwerpunkte, die die 61-Jährige in der kommenden Legislaturperiode verfolgen möchte.

„Wir müssen die Schulen auf die Höhe der Zeit bringen und mehr individuelles Lernen ermöglichen“, fordert Triebel, die selbst rund 30 Jahre lang als Lehrerin tätig war. Noch immer hänge der Bildungserfolg in Bayern zu stark vom Elternhaus ab. Durch qualitätvolle Ganztagesangebote könnten Nachteile ausgeglichen und mehr soziale Gerechtigkeit hergestellt werden.



Triebel geht davon aus, dass im Jahr 2026 – dann tritt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler in Kraft – der Bedarf bei 80 Prozent liegen werde. Bereits jetzt müsse damit begonnen werden, neben genügend Lehrkräften auch Betreuungspersonal aufzubauen. Dass eine neue Ausbildung zur Fachkraft für Ganztagsbetreuung noch nahezu unbekannt sei, müsse sich ändern. „Wir brauchen eine Offensive dafür“, fordert die Grünen-Politikerin.



Neben der Bildung steht der Lech ganz oben auf Triebels Agenda. Der ehemalige Wildfluss, heute „der am meisten verbaute Fluss Deutschlands“, müsse wenigstens in Teilen in seinen natürlichen Zustand zurückversetzt werden, etwa durch die Schaffung von Bypässen. Die große Chance dafür biete sich mit dem Wegfall der Kraftwerkskonzessionen ab 2034. „Die Energieversorgung muss in kommunale Hand gegeben werden“, so die 61-Jährige. Mit den Gewinnen aus der Wasserkraft könnten dann Renaturierungsprojekte finanziert werden. „Wir brauchen Wasserkraft, aber nicht um jeden Preis“, so Triebel.



Ebenso liegen ihr die scheinbaren Randthemen Religion und Erinnerungskultur am Herzen. Zum einen sollen Dialog und Austausch zwischen den Religionen gefördert werden. Zum anderen will Triebel die Rolle des Staates bei der Aufklärung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche unter die Lupe nehmen, da es über lange Zeit offenbar eine „Beißhemmung“ der Behörden gegenüber der Kirche gegeben habe. Auch brauche es eine Anlaufstelle für Opfer und Netzwerke zu Therapeuten und Beratungsstellen.



Ein großes Thema bleibt der viergleisige Ausbau der S4 zwischen Pasing und Eichenau. Dieser müsse zeitnah umgesetzt werden. Die „Aufweitung des Flaschenhalses“ werde sich auch auf die Bahnverbindungen in den Landkreis positiv auswirken.



In Sachen Erinnerungskultur strebt Triebel die Weiterentwicklung des ehemaligen KZ-Außenlagers VII an. Ein Doku-Zentrum mit Ausstellungsraum, Archiv, Seminarräumen und Sanitäranlagen solle dort entstehen. „Und das ist Sache des Freistaats.“ Als großen Erfolg wertet Triebel die Fertigstellung einer wissenschaftlichen Konzeption für das Projekt – ein wichtiger Baustein, um Bundeszuschüsse zu erhalten. Die Konzeption werde im November im Landsberger Klostereck ausgestellt werden, kündigte Triebel an.



Dass es dadurch zu inhaltlichen Überschneidungen mit dem dann neu konzipierten Stadtmuseum kommen könnte, diese Sorge teilt Gabriele Triebel nicht. „Jede Institution hat ihre eigene Berechtigung.“ Das Lager VII als Originalschauplatz werde umso wichtiger, je weniger Zeitzeugen es gebe. Die Geschichte des fast rein jüdischen Lagers, in das Menschen aus dem Ghetto Kaunas verschleppt wurden, sei „so noch nie erzählt worden“.