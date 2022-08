Hühnermobilverkäufer mit Vorstrafen hinter Gitter

Von: Ulrike Osman

Teilen

Ein Hühnermobil zum Zusammenbauen hatte der Angeklagte auf Ebay angeboten – aber nie verschickt. Der 33-Jährige mit diversen Vorstrafen wurde nun zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. © Martin Schlecht

Landkreis – Weil er übers Internet Bauteile für ein Hühnermobil verkaufte und das Geld dafür kassierte, die Ware aber nicht lieferte, hat sich ein 33-Jähriger vor dem Amtsgericht Landsberg verantworten müssen. Die Anklage lautete auf Betrug, wie schon diverse Male vorher. Der Mann aus einem Dorf im zentralen Landkreis muss nun für ein Jahr hinter Gitter.

Der gelernte Zimmerer brachte eine lange Liste an Vorstrafen mit, die er unter anderem für Betrügereien und Diebstähle kassiert hatte. Zweimal saß der 33-Jährige bereits in Haft, was ihn jedoch offenbar nicht nachhaltig beeindruckte. Noch unter Bewährung stehend, bot er im Mai 2021 über die Internet-Plattform Ebay-Kleinanzeigen ein Hühnermobil zum Zusammenbauen an.



Den Kaufpreis ließ er auf das Konto seiner Lebensgefährtin überweisen, da er über keine eigene Bankverbindung verfügte. „Ich brauchte selber kein Konto“, erklärte er vor Gericht. Womöglich auch deshalb nicht, weil er häufig Besuch vom Gerichtsvollzieher bekam. Mit zigtausenden Euro steht der Mann bei verschiedenen Gläubigern in der Kreide, wie in der Verhandlung deutlich wurde.



Da der Angeklagte die Lieferung der Hühnermobil-Bauteile schuldig blieb, stornierte der Käufer die Bestellung und forderte sein Geld zurück. Er bekam es schließlich im vergangenen Frühjahr. Zuvor hatte der 33-Jährige noch die Stirn, eine „Einlagerungsgebühr“ von dem Kunden zu verlangen.



Dass der Schaden beglichen war, nützte dem Angeklagten in diesem Fall wenig. Zu schwer wogen seine Vorstrafen und die zur Schau gestellte übertriebene Gelassenheit und mangelnde Einsicht. Während seines Geständnisses musste Verteidiger Patrick Freutsmiedl ihm soufflieren. Die Fragen von Richter Michael Eberle beantwortete der Angeklagte fast schon flapsig.



Er arbeite in der Landwirtschaft seines Großvaters, so der 33-Jährige. Wie groß der Betrieb sei, wisse er nicht. Er fahre nur „ab und zu mit dem Bulldog“ über die Flächen. Geld bekomme er keines, da er im Haus des Großvaters mit seiner Verlobten kostenlos wohnen dürfe. Mit der Vermarktung der angebauten Futtermittel habe er nichts zu tun. „Die verkauft mein Opa selber, aber vielleicht verschenkt er sie auch.“



Sie habe selten einen Angeklagten erlebt, der ein solches Maß an Gleichgültigkeit an den Tag lege, hielt ihm die Staatsanwältin vor. Die laufenden Rechtsbrüche, die Gläubiger, die auf ihren Forderungen sitzenblieben und dadurch vielleicht Probleme bekämen – „Ihnen ist einfach alles scheißegal“, so die Anklagevertreterin an die Adresse des 33-Jährigen. Auch Eberle fand in seiner Urteilsbegründung mahnende Worte. Wenn der Angeklagte keinen Schlussstrich ziehe, werde er irgendwann „länger sitzen als ein Großdealer“.