Landkreis Landsberg ist ein relativ ruhiges Pflaster

Von: Susanne Greiner

Teilen

Aufklärungsquote leicht gesunken: Im Bereich der Polizeiinspektion Landsberg konnten 2022 gut zwei Drittel der Straftaten aufgeklärt werden – vier Prozent weniger als 2021. © -

Landkreis - Über 97.000 Menschen leben in der Kreisstadt und den 24 Gemeinden, für das die Polizeiinspektion Landsberg zuständig ist. Was die Kriminalität angeht, gab es 2022 mehr Fälle als im Jahr davor – aber nicht mehr als im Durchschnitt der letzten zehn Jahre.

Im letzten Jahr sind 3.342 Straftaten in der polizeilichen Kriminalstatistik registriert worden – ohne Verkehrsdelikte wie beispielsweise Fahrerflucht und ohne Staatsschutzdelikte (zum Beispiel politisch motivierte Straftaten). Das sei ein Anstieg von 4,4 Prozent, in konkreten Zahlen 140 Fälle mehr als 2021, informiert der Landsberger Polizeidirektor Thomas Rauscher. Der Wert entspreche aber „exakt dem Mittelwert der letzten zehn Jahre“. Man könne sich freuen, so Rauscher. Denn diese 3.342 Straftaten seien vergleichsweise niedrig: In Bayern insgesamt liege sie bei sie 4.698, im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord bei 3.760.



Von den 3.342 Straftaten konnten 2.249 Fälle geklärt werden, die Aufklärungsquote liegt somit bei 67,3 Prozent, 4,2 Prozent weniger als 2021. Den Großteil, 750 Fälle, machen sogenannte Rohheitsdelikte aus, beispielsweise Raub oder Körperverletzung. Dazu kommen 656 Diebstahlsdelikte und 469 Vermögens- sowie Fälschungsdelikte. Bei den Vermögensdelikten schlagen natürlich vor allem die Callcenter-Betrügereien mit 252 Fällen sowie die Taten über Messengerdienste mit 163 Fällen zu Buche, so Rauscher.



Weniger Rauschgiftdelikte

Als Eigentumsdelikte habe man 2022 zwölf Wohnungseinbrüche registriert. Das seien 20 Prozent mehr als im Jahr 2021, als es zu zehn solcher Vorfälle kam. „Die absoluten Zahlen sind jedoch weiterhin sehr niedrig“, beteuert Rauscher. Die Zahl der Rauschgiftdelikte ging um 17,5 Prozent zurück: Von 297 Fällen im Jahr 2021 fiel die Zahl auf 245 in 2022.



Die 2.249 aufgeklärten Fälle seien von 1.636 (1.262 männliche und 342 weibliche) Tätern begangen worden. Die Zahl der nichtdeutschen Täter (dazu gehören auch Verdächtige, die nicht in Deutschland ansässig sind) lag laut Rauscher im letzten Jahr bei 463 Personen, was einem Anteil von 28,9 Prozent entspricht.



„Die Stadt Landsberg und der Landkreis sind ein sehr sicherer Bereich“, so Polizeidirektor Thomas Rauscher. Dennoch werde die Reduzierung von Straftaten „weiterhin ein wichtiges Ziel der polizeilichen Arbeit bleiben“. Er bedanke sich auch „bei allen Personen, die sich als Zeugen zur Verfügung gestellt und damit zur Aufklärung von Straftaten beigetragen haben“.