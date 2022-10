Landkreis Landsberg: kein Wohnraum - keine Busfahrer

Von: Dieter Roettig

Geänderte Schulzeiten und aus dem Ruhestand rekrutierte Busfahrer könnten vielleicht die Probleme der fehlenden Busse dämpfen, sagt Landrat Thomas Eichinger.. © KB-Archiv

Landkreis – Wilfried Venerius vom Busunternehmen Waibel GmbH scheint verzweifelt: „Es ist schön, dass wir Tausende von Geflüchteten unterbringen können, gleichzeitig aber keinen Wohnraum für sechs bis acht Busfahrer finden“, sagt der Geschäftsführer beim Pressetermin zum Thema ÖPNV im Landratsamt. Wohnraummangel sei neben dem Fahrermangel einer der Hauptgründe, warum seit Wochen die Landsberger Stadtbuslinien nur noch im Stundentakt verkehren. Außerdem wurde der Fahrplan der Linie 70 nach und von Mering ausgedünnt.

Das Unternehmen Waibel hatte sich 2017 bei der europaweiten Ausschreibung gegen die Landsberger Firma Eisele durchgesetzt und ist für den Stadtbusverkehr zuständig. Als man die ÖPNV-Nutzer Anfang September mit der sofortigen Umsetzung der Einschränkungen kalt erwischt hatte, kam viel Kritik, aber kaum Verständnis für die aktuelle Lage mit dem unverschuldeten Fahrerausfall auf. Ein Grund, warum Landrat Thomas Eichinger als Aufgabenträger für den Öffentlichen Personennahverkehr zu einem klärenden Pressegespräch eingeladen hatte. Dabei anwesend waren auch die beiden Busunternehmen Waibel und Schnappinger aus der Landsberger Verkehrsgemeinschaft LVG.



Thomas Eichinger nannte gleich ein „gebündeltes Paket von Ursachen“ für die missliche ÖPNV-Situation. Die gebe es im Übrigen nicht nur in Landsberg, sondern auch in vielen anderen Kommunen. Teils blieben sogar Ausschreibungen ergebnislos, sodass sogar in einer Gemeinde die Schülerbeförderung eingestellt werden musste. Hauptproblem sei wie in anderen Bereichen von der Pflege bis zur Gastronomie der eklatante Fachkräftemangel: Viele altgediente Busfahrer haben das Rentenalter erreicht und hohe Krankenstände oder auch Männer in Elternzeit würden den Druck auf die verbliebenen Fahrer erhöhen. Thomas Eichinger: „Mit weniger Menschen hier die gleiche Leistung zu erbringen, ist schier unmöglich. Das geht vielleicht in einem Büro mit Überstunden, aber nicht bei einem streng getakteten Fahrplan.“



Jetzt gelte es zu priorisieren, damit vor allem der Schüler- und Pendlerverkehr aufrecht erhalten bleibt. Auch „Notfallfahrpläne“ müssten entwickelt werden inklusive angepasster Unterrichtszeiten in den Schulen, um Fehl- und Wartezeiten der Busse zu reduzieren.



Rekrutierte man früher neue Busfahrer aus der Bundeswehr, wo man den Busführerschein kostenlos machen konnte, sei das durch den Wegfall der Wehrpflicht seltener geworden. Rund 50.000 Fahrer würden laut Wilfrid Venerius in den nächsten zehn Jahren fehlen. Aber nur wenige Arbeitssuchende könnten die Kosten von bis zu 15.000 Euro für den mit 380 Stunden zeitaufwendigen Busführerschein stemmen. Der Ausweg seien Fahrer aus dem Ausland, die man hier aber menschenwürdig unterbringen müsse.



Phillip Schnappinger vom gleichnamigen Busunternehmen in Utting warf ein, dass er derzeit einem „Azubi“ den Schein finanziere – in der Hoffnung, dass er anschließend beim Unternehmen bleibt. Landrat Eichinger schlug die Gründung einer Arbeitsgruppe von LVG und der Bundesanstalt für Arbeit für eine Fachkräfte-Kampagne vor. Man könne auch einen Springer-Pool mit Fahrern aufbauen und Fahrer im Ruhestand reaktivieren.



Die hohen Diesel- und Energiepreise bringen viele Busunternehmen mit ihren ohnehin geringen Gewinnmargen an ihre finanziellen Grenzen. Deshalb habe der Landkreis laut Rainer Mahl, Sachgebietsleiter für Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung, den zehn im Landkreis ansässigen Firmen mit bis jetzt 150.000 Euro „Dieselausgleich“ unter die Arme gegriffen. Beim Problem der steigenden Lebenshaltungskosten und des knappen und teuren Wohnungsmarktes im Raum Landsberg könne man aber kaum helfen.



Denn fehlende Wohnungen sind laut Waibel-Chef Venerius ein Hauptproblem, warum er keine neuen Fahrer findet, die vornehmlich aus dem Ausland kommen würden: „Hätten wir bezahlbare Wohnungen für sechs bis acht Kollegen, wäre der ursprüngliche Fahrplan relativ schnell wieder umsetzbar.“ Seine Firma würde sogar selbst ein Wohnheim bauen, aber auch verfügbare günstige Grundstücke seien rar.



Weniger Vorschriften und Bürokratie beim Baurecht forderte Kollege Phillip Schnappinger. Er könnte im Firmengebäude im Uttinger Gewerbegebiet das Dachgeschoss zu Wohnungen für Fahrer ausbauen. Das sei ihm aber aus baurechtlichen Gründen nicht genehmigt worden. Resigniert meinte er, „wir Deutschen stehen uns in vielen Dingen selbst im Weg.“ Landrat Eichinger pflichtete ihm bei: „Unsere Neigung zu höheren Anforderungen als im Ausland fällt uns bisweilen auf die Füße“. Laut Wilfrid Venerius gleiche die Führung eines Busunternehmens derzeit einem „ständigen Ritt auf der Rasierklinge.“



Man müsse die Hoffnung auf eine Verkehrswende mit Ausweitung des ÖPNV wohl auf die lange Bank schieben, wie Eichinger zusammenfasste. „Downsizing und Priorisierung“ seien beim derzeitigen Fahrer- und Wohnungsmangel sowie der Energiekrise angesagt. Davon unberührt sei aber der anvisierte Beitritt zum MVV.