Heißt es bald wirklich „Après“-Ski?

Von: Nathalie Schelle

Teilen

Der Zwergerlkurs der Landsberger Skischule: Endlich konnte der Krachenberg-Klassiker stattfinden. Allerdings mit etwas weniger ‚Zwergerl‘ als sonst. © Greiner

Landkreis - Der lang ersehnte Schnee und das teilweise schöne Wetter sorgten für volle Skipisten am Wochenende. Ein Trend, der zurückgeht – vor allem in niedrigen Lagen. Wie sieht es da mit dem Ski-Nachwuchs aus?

Früher gab es noch die „richtigen“ Winter: Der viele Schnee sorgte dafür, dass die Skigebiete voll waren und die Piste perfekt – auch ohne Schneekanonen. Diese Zeiten sind vorbei. Das Wetter spielt nicht mehr mit und die hohen Kosten rund ums Skifahren, die sowohl die Anschaffung der Ausrüstung als auch den Kurs und die Skipässe betreffen, leisten ihren Beitrag zu leereren Pisten. Zwar begann die Skisaison schon im Dezember, so richtig fahren kann man allerdings erst seit Mitte Januar. Hinzu kommt die Frage, ob man sich Skifahren in der Klima- und Energiekrise überhaupt noch erlauben kann. Skifahren war schon mal deutlich attraktiver. Ob sich das auch auf die Skikurse auswirkt, klärt Robert Steger, Vorstand des Ascher Skiclubs mit 15 Übungsleitern und 800 Mitgliedern. „Bei uns sind die Anmeldungen tendenziell gleich geblieben. Alleine für den Skikurs in Oberammergau haben sich bereits 70 Kinder angemeldet.“ Aber wegen zu wenig Schnees musste der Skiclub Asch den Kurs verschieben. Dazu komme, dass der Skikurs teurer geworden ist. „Es wird ja alles teurer, wie zum Beispiel der Skipass“. Trotz des wenigen Schnees und der höheren Kosten kann Steger keinen Anmeldungsschwund im Vergleich zu den letzten Jahren verzeichnen. „Wir haben 120 Anmeldungen“, resümiert er.



Auch bei der Landsberger Skischule des DAV kann der erste Vorsitzende Jörg Riedle keine großen Veränderungen feststellen. „Natürlich mussten wir ein paar Kurse wegen des Wetters absagen.“ Und auch die Langlaufkurse hätten wegen zu wenig Schnees nicht stattfinden können. Als dann der weiße Zauber endlich kam, habe man schnell reagieren müssen. „Innerhalb einer Woche haben wir den Zwergerl-Kurs für letztes Wochenende organisiert.“ Obwohl die Planung so kurzfristig war, gab es schlussendlich 27 Anmeldungen. Damit die Kleinen auch wirklich fahren konnten, musste am Freitag aber erst der Schnee von den Skilehrern zusammengeschaufelt werden – in den tieferen Lagen liegt auch jetzt noch nicht genug Schnee. Ein Problem, das auch in Zukunft bleiben wird.



Aber auch mit mehr Schnee, werde es laut Riedle nicht mehr Anmeldungen geben: „Die Leute müssen sich nach der langen Corona-Pause erst wieder vom Sofa aufraffen.“



Um den Skifahrern ein großes Angebot bieten zu können, veranstaltet der DAV Sektion Landsberg regelmäßig Fahrten. „Die Jugendfahrt hat bereits stattgefunden“, sagt Riedle. Auch das Faschingsskifahren ist geplant. Für mehrtägige Ausflüge fahre der DAV aber meistens in schneesichere Gebiete wie Obergurgl. „Wir wollen klimaneutraler werden“, begründet der Vorsitzende. Auf Tagesfahrten verzichte man. Und auch bei mehrtägigen Fahrten soll darauf geachtet werden, mit so wenig Autos wie möglich ins Skigebiet fahren. „Wir fahren meistens mit Bussen oder in Fahrgemeinschaften“, so Riedle. Ziel sei, die Emissionen zu verringern.



Trotzdem schreitet der Klimawandel weiter voran – der Winter verlagert sich immer weiter nach hinten. „Man muss einfach flexibel sein“, so Riedle, „Wenn kein Schnee da ist, bietet man eben Wanderungen an“.