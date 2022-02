Landkreis Landsberg: »Krankt« das System Schulbegleitung?

Von: Andrea Schmelzle

Die Pandemie hat die Situation im Bereich der Schulbegleitung verschärft. © Bernd Weißbrod/dpa

Landkreis – Das Thema ist ein Dauerbrenner: Schulbegleitung. In der Pandemie kommt jetzt noch ein akutes Problem dazu: Wegen ausbleibender Hilfeplangespräche tut sich das Jugendamt derzeit schwer, neue Bescheide ausstellen. Das führt zu Verzögerungen und macht es teilweise nahezu unmöglich, manchmal dringend notwendige Schulbegleitungen zu organisieren. Damit wird aber auch ein Strukturproblem deutlich, das offenbar tiefer liegt.

Schulbegleiter sind eine Art ‚persönlicher Assistent‘. Sie unterstützen Kinder mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung oder auch psychischer beziehungsweise seelischer Störung im schulischen Alltag. Es soll eine langfristig eingesetzte Maßnahme der Eingliederungshilfe oder der Kinder- und Jugendhilfe sein. Entsprechend gibt es zwei Kostenträger: Der Bezirk Oberbayern ist für Kinder mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen verantwortlich. Und das Jugendamt, sprich der Landkreis, ist für diejenigen mit psychischen und seelischen Beeinträchtigungen zuständig. In der Pandemie habe die Zahl der Kinder mit psychischen Problemen durch Schulschließungen und Isolation stark zugenommen, sagt Hans-Peter Bichler, Bereichsleiter bei Regens Wagner für Offene Hilfen in Landsberg. Depressionen, Zukunftsängste und Unsicherheit seien die Folgen: „Die psychologischen Kinderambulanzen sind voll, die Wartelisten lang.“ Voraussetzung für die Genehmigung eines Schulbegleiters ist aber ein kinder- und jugendpsychologisches Gutachten – schwierig, wenn kein Termin frei ist.



Einzelrechtsanspruch



Die Berechtigung der und die Bedingung für die Schulbegleitung finden sich im Paragraph 35a des Jugendhilfegesetzes, erklärt Anna Diem von der Landratsamts-Pressestelle. Hier gebe es den sogenannten Einzelrechtsanspruch: Jedes seelisch beeinträchtigte Kind hat bei Vorliegen eines Gutachtens das Recht, einen Schulbegleiter zu bekommen. Im Normalfall werde der für zwölf bis 16 Monate genehmigt, erklärt Diem. Mit jedem Schulbegleiter führt das Jugendamt halbjährlich ‚Hilfeplangespräche‘. Als Kostenträger ist das Jugendamt auch für die Verlängerung der Schulbegleitung zuständig. Dabei schaue man, „ob noch alles passt“, so Diem. Durch die Pandemie seien diese Gespräche teilweise ausgefallen. Da die betroffenen Kinder jedoch oft nicht ohne Begleitung in die Schule können, habe man die Verlängerung ohne Gespräch zunächst für einen kürzeren Zeitraum, etwa zwei Monate, erteilt – Zeit, um die Hilfeplangespräche nachzuholen. Dass es dabei zu Problemen für die Anbieter von Schulbegleitungen kommen kann, sei klar. Aber es gehe immer in erster Linie um die Kinder.



Wird die Schulbegleitung genehmigt, muss auch ein Schulbegleiter gefunden werden, erläutert Henriette Belz, Rektorin der Grundschule Kaufering. Bei einem kurzen Genehmigungszeitraum wie beispielsweise zwei Monate sei es jedoch für Anbieter wie Lebenshilfe, Johanniter oder Regens Wagner schwer, Schulbegleiter für diese kurze Zeit zu finden. Viele Eltern würden zudem momentan noch auf den Bescheid zur Kostenübernahme warten, sagt Stefanie Maier, zuständig für Individual- und Schulbegleitung bei der Lebenshilfe Landsberg.



Etwa 50 Schulbegleiter, die vom Landkreis bezahlt werden, seien derzeit im Einsatz, sagt Diem. Sie sind aber keine Zweitlehrkräfte – die Vermittlung des Lehrstoffes bleibt bei den Lehrern. Bichler plädiert hier für einen anderen Weg: Anbieter von Schulbegleitungen müssten vom Arbeitsamt geschickte Hilfskräfte, „wildfremde Menschen“, in die Schulen schicken. Denn an die Stelle gebe es oft keinerlei pädagogische Anforderungen. Fachkräfte würden nur genehmigt, wenn es sich um besonders schwere Behinderungsformen handelt. Die Verantwortung, dass diese „Hilfskräfte“ das notwendige Basiswissen erhielten, liege damit aber bei den Anbietern.



Problem Regelschule



Das Problem sieht Bichler vor allem in den Regelschulen. Förderschulen hätten kleinere Klassen und einen höheren Personalschlüssel, da könne ganz anders auf das Kind eingegangen werden. Seit Inkrafttreten des Inklusionsgesetzes 2009 hat aber jedes Kind das Recht, eine Regelschule zu besuchen. In den Klassen mit im Schnitt 25 Schülern seien die Lehrer bis „an den Rand ihrer Kräfte ausgelastet“. Habe ein auffälliges Kind einen Schulbegleiter, übertrage die Lehrkraft – verständlicherweise – die Verantwortung dem Begleiter. „Viele Eltern wollen die Auffälligkeit ihres Kindes auch gar nicht sehen“, meint Belz. Eine Klasse sei aber „absolut lahmgelegt, wenn Eltern die Schulbegleitung nicht beantragen“.



„Wenn es diesen Rechtsanspruch schon gibt, sollte das Kultusministerium die Schulen so ausstatten, dass sie mit diesen Kindern umgehen können“, sagt Bichler. Schulbegleiter müssten einen festen Platz in der Pädagogik haben. Die Schulen sollten die notwendigen Begleitpersonen anstellen, die sich flexibel für die Inklusion der Kinder einsetzten. In anderen Ländern wie Finnland gebe es solche Modelle bereits. „Das ganze System krankt“, sagt auch Belz. Auch sie würde gerne das Thema Schulbegleitung aus dem Bereich der individuellen Hilfe herausnehmen und direkt bei den Schulen ansiedeln.



Die jetzige Form produziere noch ein Problem: da jedes einzelne Kind einen Anspruch auf einen ‚eigenen‘ Begleiter hat, sitzen manchmal zwei oder drei Schulbegleiter in der Klasse. Das sei nicht besonders sinnvoll, sagt Lebenshilfemitarbeiterin Maier. Ein Pool-Modell sei da vorteilhafter. Dafür müssten aber alle ins Boot geholt werden: Kostenträger, Schule und Eltern.



Um aber das System Schulbegleitung zu ändern, sind höhere Stellen gefragt, sagt Landratssprecherin Diem: die Bayerische Regierung oder auch die Bundesregierung. Das Jugendamt müsse sich an deren Regelungen halten.