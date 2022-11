Die Geschichte dahinter

Landkreis Landsberg: Kulturförderpreise sind verliehen

Einer der beiden Sonderpreise im Rahmen des Kulturförderpreises des Landkreises ging an den Jugendchor DoReMi unter der Leitung von Silvia Elvers. © Schmelzle

Landkreis – Große kulturelle Bandbreite, bunter Genremix – und besondere Botschaften zu besonderen Zeiten: Freitagabend wurde der Kulturförderpreis des Landkreises vergeben. Bei der diesjährigen festlichen Preisverleihung, die erstmalig seit 2019 wieder stattfinden durfte, gab es im fast bis auf den letzten Platz gefüllten Stadttheater Cineastisches, Chorales, Instrumentales, Soziokulturelles, „StreetArtiges“ – und Politisches.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Kulturförderpreises des Landkreises Landsberg 2022 mit Landrat Thomas Eichinger (Mitte) und Sparkassenvorsitzendem Roland Böck (2.v.l.). © Schmelzle

„Make a noise and make it loud“ singt der Jugendchor der Evangelischen Pauluskirche Kaufering DoReMi – zum Einstieg. Zu Beginn gleich eine nachdenklich machende Botschaft aus der Rockhymne „You’re the Voice“ von John Farnham. „Erhebt Eure Stimme gegen Unrecht“ – das sei wichtig, gerade in der heutigen Zeit, begrüßt der durch den Abend führende Axel Flörke das Publikum. Der von Silvia Elvers geleitete Kinder- und Jugendchor DoReMi, dessen Repertoire weit über Kirchenlieder und Geistliches hinausgeht, darf sich über einen der beiden Sonderpreise freuen und die Veranstaltung eröffnen. Darüber, dass sie wieder stattfinden darf, ist wohl jeder froh. Fiel 2020 nur der Festakt aus, wurde ein Jahr später der Kulturförderpreis gar nicht erst verliehen.



117 Kinder und Jugendliche aus den verschiedenen Teilchören – Chorspatzen, Grundschulchöre, Kinderchor, Jugendchor und Vocalissimo – stehen auf der Bühne, blicken aufmerksam auf Dirigentin Silvia Elvers und präsentieren, begleitet von Jan Röck am Klavier, dem begeisterten Publikum vier ganz unterschiedliche Stücke. Damit beweisen sie einmal mehr, „mittlerweile zu einer richtigen Profigruppe“ geworden zu sein, so Flörke. Enthusiasmus und Disziplin der Kinder seien bewundernswert. Dass sie auch über schauspielerisches Talent und eine gehörige Portion Humor verfügen, zeigen sie im Stück „Es führt über den Main“ (Felicitas Kuckuck, bearbeitet von Silvia Elvers), von allen gemeinsam gesungen und szenisch umgesetzt. Elvers motiviere Kinder wie Jugendliche und habe einen großen Anteil an der „ansteckenden Energie“ der Sängerinnen und Sänger, lässt Kauferings Pfarrer Jürgen Nitz in seiner schriftlichen Laudatio verlauten.



Chor und Theater: DoReMi bei der Verleihung des Kulturförderpreises 2022 © Schmelzle

Die Geschichte dahinter



Auf persönlich anwesende Laudatoren wird in diesem Jahr verzichtet – eine Umstellung nach nunmehr drei Jahren Pause. Dafür müsse er eben „mehr und schneller reden“, sagt Flörke – und kommt zum ersten der zu ehrenden Kulturpreisträger: Regisseur und Kameramann Lennart Hüper, der den Menschen filmisch nahekommen und „in ihre Welt eintauchen“ wolle. Als „Quasi-Laudatio“ übermittelt Flörke Worte von Sandra Hacker, Hüpers Professorin an der Fachhochschule Dortmund: Bei seinen Filmen gehe es stets um „Bilder hinter den Bildern“, darum, „Geschichten hinter den Geschichten“ zu erzählen. Mit großem Mut, Zielstrebigkeit und Hartnäckigkeit widme sich der „augenzwinkernde Humanist“ komplexen gesellschaftlichen Themen.



Seine, wie Hacker angibt, „klug geplante“ Filmmontage, durch die es ihm gelinge, „Zwischentöne in den Vordergrund rücken und nachhallen zu lassen“, beweist Hüper schließlich in einer Auswahl von Trailern und einem Filmausschnitt: „Nichts Neues“ über Seenotretter Claus-Peter Reisch und das Festsitzen seiner „Lifeline“ vor Malta, „Never Inland“, bei dem er vier Asylbewerber in Wien in ihrem Alltag begleitet hat, und „Reihe 6“ über eine Familie, die im Georgienkrieg auseinandergerissen wurde.



Preisträger Nummer zwei, Fagottist Timm Kornelius, der sich als Kind (aufgrund „noch zu kurzer Finger“) mit dem Fagottino „begnügen“ musste, beweist eindrucksvoll, dass seine Hände nun groß genug sind, um das große, basslagige Holzblas­instrument perfekt zu beherrschen. In Begleitung von Teresa Alvarez am Cello beginnt er mit dem ersten Satz „Allegro“ der Mozart-Sonate in B-Dur für Fagott und Cello. „Timm entdeckt mit Freude seine Potenziale und lebt sie“, lässt sein Professor Karsten Nagel wissen, bei dem er Fagott am Leopold-Mozart-Zentrum der Uni Augsburg studiert. Seine Vielseitigkeit zeigt er mit Ausschnitten eines Kinderkonzertes, das er nach Fabeln von Franz Kanefzky selbst entwickelt hat. Erzählend erklärt er etwa, „Warum das Schwein weinte“– und vertont es mit dem Fagott – das plötzlich wie ein Schwein grunzen kann. Auch, dass mit Fagott und Cello sinnlich-leidenschaftlicher Tango spielbar ist, zeigen Kornelius und Alvarez mit dem Stück „Tango Sbaglato!“.



Ein Kulturgespräch initiiert Flörke mit Kulturpreisträger Nummer drei, dem Graffiti- und Street Art-Künstler Vincent Göhlich alias erwa.one. Schon als Kind habe Vincent „kreative Stunden“ mit Farben verbracht, so Flörke, der den Künstler im Rahmen des Sprühwettbewerbs „Kunst am Bauzaun“ im Jahr 2020 kennengelernt hatte und als dessen (einzig persönlich anwesender) Laudator auftritt. Vincent sei bestrebt, eine urbane Kultur zu unterstützen und zu fördern, die sich laut Flörke in Landsberg „noch im Dornröschenschlaf befinde“.



Eine buntere Stadt



Er wolle sich mit Stadt und Menschen – sozialkritisch – auseinandersetzen und insbesondere die Jugendarbeit weiter voranbringen, „weil mir das persönlich sehr wichtig ist“, sagt Göhlich. Vorstellen könne er sich für die Zukunft so einiges, etwa Strom- und Trafokästen, Autobahnbrücken oder Garagen verschönern. „Wir gehen ins nächste Jahr mit der Hoffnung, dass Landsberg bunter wird“, betont Flörke.



Den Abschluss bildet, als zweiter Sonderpreisträger, das sozio­kulturelle und inklusive Projekt VIVA Randerscheinungen. „Quasi-Laudator“ Ludwig Zitzelsberger, langjähriger Kameramann der Gruppe, der bei der Gründung vor zehn Jahren zerrissen gewesen sei „zwischen Skepsis und Begeisterung“ („Wie soll so etwas funktionieren in einer oberbayerischen Kleinstadt?“), habe das Projekt anfangs als das verkannt, was der Name vermuten ließ: eine Randerscheinung. Doch schon immer sei es mehr als das gewesen: In einem sich stetig erweiternden Portfolio mit Theaterstücken, Filmen, Hörspielen, Performances und sozialen Projekten schaffe es Raum für Diversität und Vielfalt, richte sich gegen jegliche Form von Diskriminierung und setze sich für Werte wie Achtsamkeit und Respekt ein.



Dann wird es dunkel: Die Teilnehmenden des audiovisuellen Tanztheaters „Mondlicht“, der letzten Inszenierung von VIVA Randerscheinungen, präsentieren Auszüge daraus: düster, faszinierend, mystisch und absolut mitreißend.



Kultur schafft Sinn



Zur Verleihung der Urkunde (das „Geld ist ja schon geflossen“, so Flörke) durch Landrat Thomas Eichinger und den Vorsitzenden der Sparkasse Landsberg-Dießen Roland Böck, die den Preis stiften, werden alle Künstler noch einmal auf die Bühne geholt. „Dieser Abend zeigt die Vielfalt der kulturellen Entwicklungen in unserer Stadt“, betont Eichinger. Politisch stehe es ja „nicht gerade alles zum Besten“, viele seien verunsichert. Gerade in solchen Zeiten sei es umso wichtiger, Kultur und deren Weitergabe zu fördern und zu unterstützen – das helfe, die Sinnhaftigkeit des Lebens zu finden. „Die Preisträger haben uns das alle auf ihre Art gezeigt“, so Eichinger. „Den Schlussapplaus haben die Herrschaften redlich verdient.“ Und der kam – laut und tosend.

Landrat Thomas Eichinger mit Dirigentin Silvia Elvers bei der Verleihung des Sonderpreises an den Jugendchor DoReMi. © Schmelzle