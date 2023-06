Rechteübertragung

Landkreis Landsberg: Lechkraftwerke vor dem Heimfall?

Von: Dieter Roettig

Zum Thema Lech diskutierten (v.l.) Ludwig Hartmann und Gabriele Triebel (Grüne), Stefan Ossyssek (BN) und Martin Erdmann, Sprecher des Grünen-Kreisverbands Landsberg (v.l.). © Roettig

Landkreis/Pitzling – Darunter ist auch die Staustufe 14 in Pitzling. Deshalb lud die grüne Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel, bekennender Lech-Fan, in die „Alte Schule“ des Landsberger Stadtteils zum Vortrag. Zu „Unser Lech – unsere Energie“ referierten Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag, und Stefan Ossyssek vom Referat Arten- und Biotopschutz beim Bund Naturschutz (BN) in München.

Ludwig Hartmann bedauerte, dass der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber die „Kronjuwelen der bayerischen Energieversorgung in der 1990er und 2000er Jahren verscherbelt hat“. Und zwar die Wasserkraftwerke an Donau, Lech, Isar und Main. 2016 lagerte E.ON die Wasserkraft in die Uniper-Gesellschaft aus, die durch den Ukraine-Krieg in finanzielle Schieflage geraten ist. Und zwar derart, dass Uniper zu 99 Prozent verstaatlicht werden musste. Damit öffne sich jetzt laut Hartmann ein Zeitfenster, die damaligen Stoiber-Fehler wieder zu beheben.



Die Verstaatlichung zum einen und das erste Auslaufen der Wassernutzungsrechte im Jahr 2034 eröffneten dem Freistaat die einmalige Chance, die Uniper-Kraftwerke am Lech in die öffentliche Hand zurückzuholen: eine historische Chance, den Dreiklang aus Stromproduktion, Hochwasserschutz und Gewässerökologie wieder in öffentlicher Hand zu vereinen, wovon auch die Anrainerkommunen profitieren würden. Dafür kämpft Hartmann seit Jahren vehement und mit viel Herzblut im Landtag. Die Staatsregierung sei gefordert, mit Weitblick zu handeln.



Der Freistaat müsse sehr zeitnah darüber entscheiden, ob er die 2034 auslaufenden Konzessionen für die Nutzung der Wasserkraft des Lechs erneut vergibt oder den „Heimfall“ beschließt, also die vertraglich vereinbarte Rückgabe der Wasserrechte. Da aber Uniper mit Steuergeld vom Bund gerettet wurde, sollte der Staat laut Hartmann auf eine Gegenleistung bestehen und die zwölf Kraftwerke schon früher zurückfordern. Dadurch könne man zudem „die Modernisierung der zwölf Kraftwerke beschleunigen.“



Rechteübertragung

Am Lech ist der Heimfall der Wasserkraftanlagen im Erbbaurecht begründet. Allen Regelungen ist gemein, „dass die Unternehmerin oder ihr Rechtsnachfolger nach dem Erlöschen der Bewilligung auf Verlangen des Freistaats Bayern verpflichtet ist, Eigentum, Besitz und sonstige Rechte an den Anlagen für die Benutzung des Gewässers auf den Freistaat Bayern oder einen von diesem bestimmten Dritten zu übertragen.“



Mit dem Auslaufen der Wasserrechte öffne sich für die Staatsregierung ein „gewaltiger Handlungs- und Gestaltungsspielraum“ am einstigen Wildfluss Lech. Er habe durch Staustufen, Kanalisierung und Geschiebemangel längst seine Dynamik verloren. Im Unterlauf der Kraftwerke drohe deshalb ein Sohldurchschlag, also ein Durchbrechen der Gewässersohle durch Erosion, was Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel, die Uferstruktur und die Gefährdung von Bauwerken haben könnte. Hartmann: „Durch das Auslaufen der Lech-Kraftwerk-Konzessionen haben wir die Chance, ein Gleichgewicht zwischen energetischer Nutzung und naturräumlichen Bedürfnissen wieder herzustellen.“



1940 hatte der rigorose Totalumbau des Lechs begonnen. Seine große Wassermenge und sein starkes Gefälle machten ihn zum idealen Stromlieferanten. Rücksicht auf Ökologie leistete man sich weder in den Kriegsjahren noch danach. Die Errichtung von Staustufen und Kraftwerken setzte sich fort bis in die späten 1980er Jahre und führte zu unwiederbringlichen Landschafts- und Lebensraumverlusten. Die Begradigung des Lechs hatte bereits im 19. Jahrhundert aus Gründen der Landgewinnung begonnen. 1901 ging das erste Laufwasserkraftwerk in Betrieb. Inzwischen gibt es rund fünftausend Querverbauungen am Lech, wovon die meisten zu den Kraftwerken gehören. „Eine Kette von Badewannen“ hatte es einst Carsten Gollum genannt, Leiter der Kraftwerksgruppe Lech.



Für den BN ist der Lech der „begradigste, verbauteste und geschundenste Fluss Bayerns“. Fauna und Flora hätten gelitten und zahlreiche Arten seien verloren gegangen. Wie man den Lech wieder „naturnäher“ machen und seinen ursprünglichen Charakter wenigstens teilweise zurückholen kann, darüber referierte anschließend Stefan Ossyssek vom BN in München.



Die finale Diskussion mit dem Publikum zeigte, dass das Thema Lech nicht nur für Angler interessant ist, die nach einer Renaturierung auf besseren Fang hoffen dürften.