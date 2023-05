Landkreis Landsberg: „PflegeNetz“ erhält Bayerischen Demografiepreis

Ausgezeichnetes Netzwerk für die Pflege

Von Susanne Greiner schließen

Landkreis – Im März 2022 haben sich die Mitglieder des damals neu eingerichteten PflegeNetzes zur ersten Vollversammlung getroffen. Am Montag wurde die ‚Sammelstelle‘ für Anliegen rund um Pflege in der Kategorie „Meine.Heimat.Zukunftssicher“ vom Staat mit dem Bayerischen Demografiepreis 2022 ausgezeichnet.

Ziel des PflegeNetzes ist es, die Versorgung und Unterstützung von Menschen mit Pflegebedarf sowie deren An- und Zugehörigen im Landkreis Landsberg zu verbessern, indem die Zusammenarbeit optimiert wird. Dieses Netzwerk, dessen Bildung im Dezember 2021 beschlossen wurde, sei „Ausdruck der Übernahme von Mitverantwortung durch die Kommune“, so Amtssprecher Wolfgang Müller.



Seinen Ursprung hat das PflegeNetz in der Koordinationsstelle Seniorenpolitisches Gesamtkonzept und in der Geschäftsstellenleitung der GesundheitsregionPlus. Die Idee: Pflegerische Versorgung kann nur kleinräumig organisiert werden. Um dennoch auf alle Ressourcen zurückgreifen zu können, müssen diese an einem Ort gebündelt werden. Ziele des PflegeNetzes sind unter anderem der Abbau von Schnittstellenproblemen im Gesundheitswesen, die Förderung der Teilhabe von Menschen mit Demenz oder auch die Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung.



Pflegebeauftragter ist Erich Püttner – als Bindeglied zwischen Akteuren im Pflege- und Gesundheitswesen und politischen Mandatsträgern.