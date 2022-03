Landkreis Landsberg: Über 200 Wohnangebote von Bürgern

Von: Susanne Greiner

Nach der Ankunft am Münchener Bahnhof kommen die Geflüchteten in ein Ankerzentrum – und von dort in die einzelnen Landkreise. © Daniel Karmann/dpa

Landkreis – „Bis jetzt haben sich 312 Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis registriert“, sagt Pressesprecher des Landratsamtes Wolfgang Müller am Montag. Dazu kämen aber sicher noch einige, die vorerst bei Bekannten oder Verwandten hier untergekommen seien – und sich noch nicht registriert hätten. Wobei die Ankommenden, ebenso wie Asylbewerber, Leistungen bekommen können – wenn sie sich registrieren.

„Unsere Kollegen bei der Ausländerbehörde in der Lechfeldstraße haben gut zu tun“, weiß Müller. Dort werden die Geflüchteten getestet, zudem bekommen sie ein Impfangebot. Aber auch die Unterstützung der Landkreisbewohner sei enorm: „Wir bekommen stündlich Angebote, freie Zimmer, auch Sprachunterricht oder eben Sachspenden.“ Am Wochenende habe man das Gebäude 14 auf dem Fliegerhorst, das zuvor bereits als Isolierstation für positiv getestete Asylbewerber diente, hergerichtet. Eventuell könne man weitere Gebäude auf dem Fliegerhorst für die Unterbringung der Geflüchteten nutzen. Auch in St. Ottilien gebe es noch Platz und man sei auch im Gespräch wegen einer möglichen Neuanmietung der Soccerhalle in Kaufering – nur als Ankunftshalle, nicht als längerfristige Unterbringung. Zudem frage man die Kommunen nach möglichen Wohnräumen. Und bisher seien schon über 200 Wohnplätze von Landkreisbewohnern beim Landratsamt gemeldet worden. „Momentan könnten wir rund 300 Personen unterbringen“, sagt Müller.



Am Montag hätte eigentlich ein Bus mit rund 40 Geflüchteten ankommen sollen, die dem Landkreis gemäß dem Königsteiner Schlüssel zugewiesen wurden. Gemäß diesem Verteilungsschlüssel müsste der Landkreis bei 50.000 ankommenden Flüchtlingen 450 aufnehmen. Der Bus sei aber am Montag nicht gekommen, so Müller. Man wisse auch nicht, ob diese Woche noch weitere Geflüchtete ankommen.