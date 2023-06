Familiennachzüge

Asyl im Landkreis Landsberg: „Im Herbst laufen wir voll!“

In Haus 14 können noch Personen untergebracht werden. Aber auch die Unterkünfte in Penzing werden nicht ausreichen – auch wenn weitere Gespräche mit der BImA laufen. © FKN

Landsberg Noch gibt es im Landkreis Platz für Geflüchtete. Die Kapazitätsgrenzen werden aber wohl im Herbst erreicht. Und auch beim Thema Integration hakt es noch.

„Penzing ist für uns ein relativer Luxus“, leitet Landrat Thomas Eichinger den Bericht zur aktuellen Unterbringungssituation von Asylbewerbern und Geflüchteten aus der Ukraine im Kreistag ein. Dennoch stünden „echte Engpässe“ bevor. „Im Herbst werden wir wahrscheinlich volllaufen“, konstatiert im Kreistag auch Stefan Mies, Sachgebietsleiter Integration und Asylangelegenheiten am Landratsamt.



Mies gibt die aktuellen Zahlen zu Geflüchteten bekannt: Insgesamt sind im Landkreis 1.246 Asylsuchende aus Drittstaaten, davon rund 1.000 mit noch nicht abgeschlossenem Asylverfahren. Von den Asylsuchenden habe man 1.127 in dezentralen Unterkünften untergebracht, 119 in Sammelunterkünften. 248 davon sind Fehlbeleger, die nerkannt sind, aber noch keine private Wohnung gefunden haben.



Dazu kommen 1.370 ukrainische Geflüchtete, von denen 562 dezentral (vor allem auf dem ehemaligen Fliegerhorst Landsberg bei Penzing) untergebracht sind, der Rest lebt in privaten Unterkünften.



Im Moment hat das Landratsamt laut Mies 105 dezentrale Unterkünfte angemietet – und zwar in fast allen Gemeinden des Landkreises. Lediglich in Finning, Hofstetten, Thaining, Schwifting sowie in den drei südlichen Kommunen Kinsau, Apfeldorf und Rott gibt es bisher keine Anmietungen. Diese dezentrale Anmietung sei im Vergleich zur Unterbringung in Sammel-Großunterkünften zwar „ein enormer Aufwand für die Verwaltung“, gibt Stefan Mies zu bedenken. Sie erleichtere allerdings im Vergleich zu solchen Großunterkünften die Integration.



So sei man beispielsweise auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes enorm beim Thema Integration gefordert. Der Außendienst des Landratsamtes sei täglich vor Ort, die Security unterstütze, aber einige Stellen seitens der Wohlfahrtsträger seien unbesetzt. Vor allem bei der Kinderbetreuung gebe es noch „Luft nach oben“. Deshalb entwickle man aktuell ein Integrationskonzept. Dabei gehe es unter anderem um Fragen der Betreuung und Erziehung der Kinder oder auch um Angebote für junge Männer.



Mies nennt Zahlen zur aktuellen Auslastung der verfügbaren Gebäude. Die ehemalige Tennishalle in Kaufering sei momentan nur mit 43 Personen belegt. Dort hätten noch gut 100 Personen Platz. Auf dem Fliegerhorst seien Haus 11 und Haus 9 mit jeweils 60 Personen ausgelastet. Haus 48/47 sei mit 166 belegt, dort seien noch 14 Plätze frei und Haus 14 werde aktuell von 170 Personen bewohnt, dort hätten 205 Menschen Platz.



Derzeit wird Haus 8 fertig saniert und eingerichtet, um ab kommender Woche 60 Personen aufnehmen zu können. Bezüglich Haus 10 sei man mit der BImA in Verhandlungen, erläuterte Mies. „Da werden wir wohl im Herbst fertig.“ Insgesamt könne man dann 616 Personen in Penzing unterbringen.



Mit den 1.370 ukrainischen Geflüchteten erfülle der Landkreis die Zuweisungsquote laut Königsteiner Schlüssel zu 85 Prozent, bei den Asylsuchenden liege man bei gut 98 Prozent. Seit April bekomme man pro Monat einen Bus mit Geflüchteten zugewiesen, berichtet Mies, „das ist ein bisschen abgeflaut“. Dennoch sei die Situation angespannt, „es gibt auch keine positive Prognose“, warnt Mies. Dazu kämen wohl mehr Familiennachzüge sowie aufgrund der von der Bundesregierung mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz eingeführten Chancenkarte mehr Personen im Bereich Arbeitsintegration – „was natürlich auch eine Chance für die hiesige Wirtschaft in Bezug auf Fachkräftemangel ist“.



Im Herbst werde man wohl die Kapazitätsgrenzen erreichen, prognostiziert Mies. Er rechnet mit bis zu 600 Geflüchteten, die noch in diesem Jahr dem Landkreis zugewiesen werden. Man sei aktuell wegen möglicher Containeraufstellflächen in Gesprächen –Landrat Eichinger brachte hier Festplätze ins Gespräch, „da ist der Strom schon vorhanden“ –, freue sich aber über jedes Angebot von kommunaler oder privater Seite. Zudem plane man die Zusammenarbeit mit dem Projekt „Wohnen für alle“ der Diakonie Kaufering (der KREISBOTE berichtete).



Gabriele Triebel (Grüne) hakte beim Thema Beschulung nach, da die Kinder nach drei Monaten Aufenthalt ja schulpflichtig seien. Und warnte, dass „30.000 Geflüchtete in Bayern auf akuten Lehrermangel treffen“. Die Beschulung regle das Schulamt, erläuterte Eichinger. Es gebe „sehr viele Brückenklassen“, auch an Gymnasien und Realschulen, was für Schulen und Lehrkräfte eine „Stressbelastung“ bedeute. Eine gewisse Unterstützung könne man nur durch Mitarbeitende der „Jugendsozialarbeit an Schulen“ (JaS) bieten.