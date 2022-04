Pegelniveau: niedrig

Wertvoller Rohstoff: Wasser

Von: Susanne Greiner

Nicht nur Flüsse (hier der Lech in Landsberg) und Seen haben unter dem trockenen März gelitten. Auch die Grundwasserpegel sinken – und das seit 20 Jahren. © Greiner

Landkreis – Auch wenn es Anfang April wieder kühler und nasser wurde: Der März in Bayern war zu warm. Und viel zu trocken: Der Deutsche Wetterdienst in München spricht vom trockensten März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen – also seit 1880. Das hat auch Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel. Allerdings wird der schon länger vom Klimawandel angegriffen: Er sinkt seit 20 Jahren.

„Die Pegel sind am Sinken“, sagt auch der Leiter der Planung Wasserversorgung der Stadtwerke Landsberg Martin Michl: „Wir sind jetzt wieder im unteren Bereich.“ Zwar habe der verregnete Sommer 2021 den Grundwasserspiegel steigen lassen und der Winter habe gewohnheitsmäßig für Auffüllung gesorgt. Aber nicht ausreichend, um das Loch zu stopfen, dass der Dürre­sommer 2018 gerissen hat. Nicht zu vergessen der trockene Hochsommer 2017 und der nahezu ausbleibende Regen im Sommer und Herbst 2015. Da hat sich etwas angestaut – oder besser ‚weggestaut‘.



Dennoch, die aktuell gültigen Warnwerte für einen extrem niedrigen Grundwasserspiegel seien in Landsberg nicht erreicht sagt Michl. Auch die im Wasser­wirtschaftsamt Weilheim für den Bereich Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz zuständige Leonore Meder bestätigt das: „Die Grundwasserspiegel sind generell mengenmäßig gemäß der Wasserrahmenrichtlinien der EU in gutem Zustand.“ Klar sei aber, dass die Pegel sinken. „Sie haben sich in den letzten fünf bis zehn Jahren über den Winter nicht mehr auf die vorherigen Mittelwerte aufgefüllt.“ Grundwasserspeicher in dieser Größenordnung künstlich wieder aufzufüllen, sei nicht möglich, gibt Meder zu bedenken: Man könne Grundwasser nur lokal aus Nachbarvor­räten anreichern. Dennoch sehe sie momentan für die Region – im Gegensatz zu Franken, wo der niedrige Grundwasserspiegel mancherorts bereits Brunnen versiegen lässt – noch keinen Grund zur Besorgnis.



Pegelniveau: niedrig



Nicht ganz so entspannt beurteilt das Landesamt für Umwelt (LfU) die aktuelle Lage. „Das bisherige Winterhalbjahr (Anm. d. Red.: Anfang November bis Ende März) fällt zu warm und zu trocken aus“, startet der aktuelle Bericht des Niedrigwasser-Informationsdienstes. In Südbayern liege die Niederschlagsmenge bei gerade mal 76 Prozent des Mittels der Jahre von 1971 bis 2000. Alle Monate des Winterhalbjahrs seien zu warm gewesen, alle bis auf Dezember auch zu trocken. „Der Niederschlagsindex der letzten 90 Tage klassifiziert Teile des südlichen Schwabens und Oberbayerns als sehr trocken.“ Dazu komme die Trockenperiode im Herbst letzten Jahres und das bisher deutlich zu trockene aktuelle Jahr. Deshalb habe sich vor allem in Südbayern nicht ausreichend Grundwasser neu gebildet, „was sich nahezu flächendeckend in abnehmenden Messwerten widerspiegelt.“ So unterschritten zahlreiche Messwerte das für diese Jahreszeit übliche Niveau. Aktuell stuft das LfU in Bayern mehr als die Hälfte aller Messstellen als „niedrig“ ein – weitaus mehr als 2020 und 2021. Niedrige Grundwasserstände gebe es momentan „vor allem an Messstellen zwischen Alpenvorland und Donau“ – also auch im Landkreis Landsberg.



Die Pegel im Landkreis



Wer sich die Werte der Messstelle Penzing auf der Webseite des Umweltamtes anschaut, bekommt diese niedrigen Werte bestätigt: 2018 sackte der Wert dort um knapp einen Meter nach unten. Und hat sich seither nicht merklich erholt. Bei den Messstellen Igling und Scheuring sieht es ähnlich aus. Für die gibt das Umweltamt ganz aktuell (Ende März) den Pegelstand sogar als „sehr niedrig“ an. Denklingen sticht in den Messungen heraus: Dort meldet das Amt „kein Niedrigwasser“.



Die Stadtwerke Landsberg messen seit 2018 teilweise sogar täglich die Pegel an diversen Stellen in der Teufelsküche und der Weststadt. Laut diesen Zahlen hat der Niederschlag 2021 hier ausgereicht, um den Bestand wieder über den Mittelwert aufzufüllen. Allerdings liegen aktuell wieder alle Werte unterhalb des Mittelwertes – bis auf einen. Aber auch bei diesem läuft die Messkurve steil abwärts.



Die Stadtwerke haben aus dem Dürresommer 2018 gelernt: Im Westen beim Galgenweg wird zur Entlastung der beiden bestehenden Brunnen ein neuer gebaut, der laut Martin Michl „auch bei sinkendem Grundwasserpegel noch Wasser hat“. Michl hofft, dass der Baubeginn in diesem Sommer kommt. Es wird auch kein ‚normaler‘ Vertikalbrunnen, sondern ein Hori­zontalbrunnen, erläutert der Stadtwerkemitarbeiter: ein drei Meter langer Schacht nach unten, von dem aus drei Stränge horizontal gebohrt werden. „So erreichen wir eine größere Fläche“, erklärt Michl. Mit diesem Brunnen könne man bis zu 70 Liter pro Sekunde fördern, selbst bei einem Niedrigwasserstand wie 2018. Sollte der Pegel noch weiter fallen, seien immer noch rund 50 Liter pro Sekunde drin – die Menge, die jeder der beiden bereits bestehenden Brunnen schafft.



Die Prognosen



Das für das Trinkwasser entscheidende Grundwasser liegt in den oberen ‚Stockwerken‘ der einzelnen, durch wasserundurchlässiges Gestein getrennten Schichten. Dieses Stockwerk mit dem sogenannten oberflächennahen Grundwasser reicht allerdings rund hundert Meter tief. Es entsteht durch den Niederschlag, der nicht verdunstet und auch nicht direkt in Gewässer abfließt, sondern im Boden versickert.



Das Landesumweltamt Bayern beurteilt nicht nur den aktuell auffallend trockenen März kritisch. Auch in Bezug auf die vergangenen, längerfristigen Entwicklungen meldet es keine rosigen Ergebnisse: Wegen der fehlenden Niederschläge der letzten Jahre weise die Grundwasserneubildung in Bayern „bereits seit 2003, und somit seit fast 20 Jahren, ein Defizit auf“. das habe sich auch im nassen 2021 nicht geändert. Schuld daran seien die „zuletzt gehäuft aufgetretenen Trockenjahre“ 2015, 2018, 2019, 2020.



Auch für die Zukunft kann das Landesamt nicht entwarnen: Gemäß Prognosen steigt die Lufttemperatur, es gibt mehr Sommer- und Hitzetage. Und dadurch steigt die Verdunstungsmenge, die Böden werden trockener, der Direktabfluss des Niederschlags in Gewässer nimmt zu – und das Grundwasser weiter ab. Deshalb hat der ‚nasse‘ Sommer 2021 den Grundwasserpegel auch nicht wie gewünscht komplett auffüllen können. Grundwasser mag gemäßigten Niederschlag, verteilt auf möglichst lange Zeit. Und keinen Starkregen über zwei Monate hinweg, der ganze Felder in Flüsse und Keller spült.



Messung aus dem All



Die Lage der Wasserspeicher in Europa wird auch von ganz oben gemessen: mit Satelliten – und zwar seit 20 Jahren. Das GRACE FO-Projekt der NASA und des deutschen Geoforschungszen­trums in Potsdam untersuchte auch die Folgen der beiden extrem trockenen Sommer 2018 und 2019. Das Ergebnis: Es gab „einen Rückgang der Wasserspeicher in Mitteleuropa um bis zu 94 Prozent im Vergleich zu den mittleren saisonalen Schwankungen“ (siehe Grafik). Und das ganz besonders in Süddeutschland. Um das Minus auszugleichen, hätte man die doppelte Wassermenge eines normalen Winters benötigt. Die Wasserknappheit 2018 und 2019 sei die größte innerhalb der bisher gemessenen Daten, weitaus höher als 2003 oder auch 2015. Ob die Dürrejahre Anzeichen eines „längerfristigen Wandels oder doch nur statistische Ausreißer“ seien, müsse man abwarten.



Für die Zukunft sagen Klimaexperten hierzulande steigende Niederschlagsmengen vorher. Also gute Nachrichten, oder? Leider nein. Denn das Wasser kommt nicht gleichmäßig, sondern eher im Sturzbach, also Starkregen. Dazu kommen längere Trockenperioden, höhere Temperaturen und dadurch eine höhere Verdunstung sowie schmelzende Schneespeicher. Klimaschutzmaßnahmen helfen, indem sie das Ausmaß dieser Wetterphänomene abmildern und die Folgen verzögern. Häufiger und länger werden sie dennoch, selbst beim Einhalten der Klimaziele. Wasser sparen hilft, auch die Landwirtschaft kann ihren Verbrauch reduzieren. Wasser wird dennoch ge- und damit verbraucht. Für den Grundwasserspiegel also keine guten Nachrichten.