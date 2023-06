Landkreis Landsberg will Katzenschutzverordnung erlassen

Von: Susanne Greiner

Muss eventuell drinnen bleiben: Die neue Katzenschutzverordnung kann bedeuten, dass in manchen Gemeinden fortpflanzungsfähigen Katzen der Freigang untersagt ist. © Rene Traut/Imago

Landkreis – Die Katze ist hierzulande das beliebteste Haustier. Nach Angaben des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) leben in deutschen Haushalten über 15 Millionen Samtpfoten. Doch nicht alle werden gut betreut und ausreichend medizinisch versorgt. Dort, wo freilaufende Katzen sich unkontrolliert vermehren und ihre Nachkommen verwildern, entsteht viel Tierleid. Dem will der Landkreis nun mit einer Katzenschutzverordnung entgegenwirken. Sie soll zum 1. Juli erlassen werden. Ob und wo die Verordnung gilt, entscheiden allerdings die Gemeinden.

Rechtliche Grundlage ist Paragraf 13b des Tierschutzgesetzes. Darin heißt es, dass zum Schutz freilebender Katzen Gebiete festgelegt werden können, in denen die Anzahl der Tiere durch bestimmte Maßnahmen – wie etwa ein Verbot von unkontrolliertem Auslauf fortpflanzungsfähiger Tiere – vermindert werden muss. Voraussetzung ist, dass in diesen Gebieten eine hohe Zahl an Katzen vorhanden ist und diese dazu führt, dass die Tiere unter erheblichen Schmerzen und Schäden leiden.



Sinn der Verordnung ist es, Katzenhalter zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit den Tieren zu verpflichten. Dieser umfasst neben der Versorgung mit Futter und Wasser auch bestimmte medizinische Maßnahmen wie Impfungen, Parasitenbehandlungen und die Kastration von Freigängern. Denn eine unkastrierte Katze bringt eine Vielzahl von Jungtieren zur Welt. Diese werden im schlimmsten Fall ausgesetzt und landen – wenn sie Glück haben – im Tierheim. Bleiben sie ohne menschliche Betreuung, verwildern sie und fristen ein elendes Dasein, geprägt von Mangelernährung, Parasitenbefall und Infektionen. Dennoch sorgen sie ihrerseits wieder für Nachwuchs. So potenziert sich das Problem.



Ob die Situation irgendwo im Landkreis so schlimm ist, können am besten die Gemeinden beurteilen. Und sie sind es auch, die entscheiden dürfen, ob die Katzenschutzverordnung für das gesamte Gemeindegebiet, einen Teilbereich oder überhaupt nicht gelten soll. Der Entwurf der Verordnung wird in diesen Wochen in allen Gemeinderäten im Landkreis beraten.



Auf der Basis der Verordnung könnten die Kommunen von Katzenhaltern verlangen, ihre freilaufenden Tiere kastrieren zu lassen sowie sie mittels Mikrochip oder Ohrtätowierung kennzeichnen und registrieren zu lassen. Allerdings müssten – sofern irgendwo ein Problemgebiet existiert – zunächst die Tierbesitzer ermittelt werden. Die Landsberger Stadtverwaltung warnte bereits vor dem hohen personellen und verwaltungstechnischen Aufwand, der damit einhergehen würde. Der Bauausschuss lehnte es daraufhin ab, die Verordnung für Landsberg zu übernehmen. Auch die Gemeinde Unterdießen entschied sich dagegen. Dort will man bei Problemfällen zunächst das Gespräch mit den Katzenbesitzern suchen. Ein positives Votum kam bisher aus Utting und Egling. Auf weitere Rückmeldungen wartet man im Landsberger Landratsamt noch.