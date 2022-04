Kindergärten

Willkommensgruppe macht Schule

Von: Susanne Greiner

Die Willkommensgruppen sollen geflüchteten Schulkindern aus der Ukraine ermöglichen, in das deutsche Schulsystem „hineinzurutschen“. Was genau sie bieten wollen und können, ist noch unklar. © Henning Kaiser/dpa/Symbolbild

Landkreis – Nach den Osterferien könnten sie starten, die Willkommensgruppen an Schulen. Aus der Ukraine geflüchtete Schulkinder sollen mit ihnen leichter in das hiesige Schulsystem rutschen. Wie genau diese Schuleingliederung ablaufen wird, ist noch nicht klar: „Das ist bisher ein dynamisches Konzept“, sagt Schulamtsdirektor Steffen Heußner. Das Kultusministerium liefert den Rahmen. Die Praxis wird sich dann zeigen.

Der vom Kultusministerium gesteckte Rahmen ist dabei weit: Die pädagogischen Willkommensgruppen sollen Normalität, Halt und Geborgenheit fördern, fasst Kultusminister Dr. Michael Piazolo zusammen. Ein geregelter Alltag soll her, mit festen Bezugspersonen. Heußner fügt noch die Kriterien „feste Inhalte“ hinzu, auf jeden Fall auch die „Integration in Regelklassen“, um das „schulische Ankommen“ möglich zu machen. „Die Verzahnung von Regelklasse und Willkommensgruppe als Ziel ist sicher eine gute Basis für das Konzept.“ Was sich daraus konkret für das kommende Schuljahr ergebe, das müsse man abwarten.



„Die Schulen informieren das Schulamt über die jeweils bei ihnen gemeldeten Schüler aus der Ukraine“, sagt Heußner. Das sei die Zahl, mit der man arbeite. Bisher seien bereits rund 50 Schüler phasenweise in den Regelklassen der Landkreisschulen dabei, größtenteils in den Grundschulen – beispielsweise an der Platanen- und der Spitalschule. Das funktioniere natürlich nur bis zu einer gewissen Schülerzahl, gibt Heußner zu bedenken, teilweise sei da jetzt schon die Grenze erreicht. „Ab zehn ukrainischen Schülern ist eine Willkommensgruppe wohl sinnvoll.“ Eine starre Zahlengrenze gebe es hier aber nicht. So könnten fünf Schüler wohl „ganz gut im Regelunterricht mitlaufen“, werden es mehr, könnte man sich überlegen, für diese Klasse eine „Zusatzkraft“ zu suchen. Bisher habe man rund 70 weitere Meldungen für den gewünschten Schulbesuch.



Aus welchen Schularten die Teilnehmer der jeweiligen Willkommensgruppen kommen, sei egal: „Das pädagogische Konzept richtet sich jeweils nach dem Alter“, sagt Heußner. Sie sind deshalb auch kein ‚Parallelunterricht‘, sondern sollen den Regelunterricht begleiten. Heußner denkt da an zwei bis drei Tage pro Woche. Wenn der Unterricht in einer Regelklasse bereits funktioniere, wolle man die Schüler aus dieser festen Gruppe ja auch nicht wieder herausreißen.



Was die Betreuer der Willkommensgruppen angehe, sei man „auf einem guten Weg“, freut sich der Schulamtsdirektor. Es hätten sich bereits mehrere Personen mit Hochschulabschluss gemeldet, die russisch und/oder ukrainisch sprächen. Vorgespräche führe man schon, mit acht Personen sei man in „intensivem Kontakt“. Man suche für diese Aufgabe Mitarbeiter, die regelmäßig Zeit hätten, am besten jeden Vormittag, ein pädagogischer Background wäre „der Idealfall“: Er wolle niemanden verprellen, so Heußner, aber ganz von Null anfangen funktioniere leider nicht. Vielleicht könne man manche Betreuer aber auch ergänzend, drei bis vier Stunden pro Woche, einsetzen.

Heußner berichtet, dass aktuell Hochbetrieb im Schulamt herrsche. „Es ist wahnsinnig viel Abstimmung nötig, und es ist viel Arbeit.“ Personen, die unterstützen wollen, bittet er deshalb um Geduld.



Kindergärten



Viele der Geflüchteten suchen aber auch für ihre noch nicht schulpflichtigen Kinder eine Betreuungsmöglichkeit. Und hier wird es besonders eng: „Es gibt bisher schon deutlich über 100 Anmeldungen, die im neuen Schuljahr keinen Kindergartenplatz finden“, sagt Landratsamts-Pressesprecher Wolfgang Müller. „Die Kapazitäten sind eng.“ Grundsätzlich gelte natürlich, dass Geflüchtete mit Aufenthaltsstatus – also auch alle registrierten Geflüchteten aus der Ukraine – Anrecht auf einen Kindergartenplatz für ihre kleineren Kinder haben. „Bisher wurden nur fünf Kinder aus der Ukraine in Kindergärten aufgenommen.“ Registriert seien aber schon 130 Kinder im Alter unter sechs Jahren.



„Aktuell stehen die Landratsämter bayernweit im Kontakt mit dem Sozialministerium“, sagt Müller. Denn neben Personal fehle es ja auch an Räumlichkeiten. Jetzt wolle man, in Absprache mit dem Ministerium, ausloten, inwieweit Bestimmungen gelockert werden könnten: Wenn beispielsweise ein Raum bisher laut Vorschrift nicht genutzt werden durfte, weil die Toilette zu weit entfernt war. Auch geprüft werde, ob man den Personalschlüssel erhöhen könnte. „Das ist aber sehr schwierig, da diese Berufe eh schon stark überlastet sind. Und Corona hat da sicher nicht zur Entspannung beigetragen“, gibt Müller zu bedenken. Noch eine mögliche Stellschraube sei die notwendige Qualifizierung. Vielleicht könne man auch hier Ausnahmen machen. „Aber wir als Landratsamt können die Rahmenbedingungen nicht ändern.“

Der Landkreis versuche deshalb bisher, in seinen Unterkünften eine „niederschwellige Betreuung“ durch Ehrenamtliche anzubieten. Das funktioniere zum Beispiel im Haus 14 in Penzing. Betreuungsort dort ist das Spielzimmer. Inwiefern das auch im zweiten Haus auf dem Fliegerhorst realisiert werden kann, müsse man sehen.



Die Stadt Landsberg will den Geflüchteten „schnell und unbürokratisch“ Betreuungsplätze bieten, sagt Pressesprecherin Susanne Flügel. Aktuell sei man, gemeinsam mit dem Landratsamt, auf der Suche nach Räumlichkeiten und Personal.