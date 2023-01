Feld, Wald und Wiese

Landkreis Landsberg: Wind-an-Land und die Kommunen

Von: Susanne Greiner

Teilen

Im Energieatlas Bayern werden die grün gefärbten Gebiete als für Windkraft geeignete Flächen bezeichnet. © EA Bayern

Landkreis – Am 1. Februar tritt das Wind-an-Land-Gesetz in Kraft. Damit wird es in Bayern einfacher, Windkraftanlagen aufzustellen: Die 10H-Regel ist in den ‚Vorranggebieten‘ ausgehebelt – ein Abstand von 1.000 Metern reicht. Diese Gebiete werden in Bayern von 18 regionalen Planungsverbänden ausgewiesen. Beim für den Landkreis Landsberg zuständigen Regionalen Planungsverband München (RPV) sei man aktuell bei „Vorarbeiten“, sagt Katrin Möhlmann von der Öffentlichkeitsarbeit.

Bis Ende 2027 muss der RPV 1,1 Prozent der Region als Vorrangfläche benennen – rund 61 Quadratkilometer –, bis 2032 1,8 Prozent (99 km2). „Rein rechnerisch könnten nach bisherigen Erfahrungswerten bis zu 400 Windräder gebaut werden“, sagt der Geschäftsführer des RPV Christian Breu. In den Vorranggebieten ist der Bau von Windkraftanlagen privilegiert. Eine anderweitige Planung zählt nicht. Wichtig dabei: Der RPV weist nur die Flächen aus, keine konkreten Zahlen für zu bauende Anlagen: Der Bau der Windräder hängt von Investoren und anderen Komponenten ab.



Bisher habe man nur „Eckpunkte“ beschlossen, grenzt Möhlmann ein. Beispielsweise den Zeitplan und die Organisation oder die Festlegung von ‚Tabuflächen‘ wie beispielsweise Naturschutzgebieten. Ein wichtiger Eckpunkt ist die Einbindung der Gemeinden. Aktuell laufe eine Abfrage bei den Kommunen, die mögliche Vorranggebiete und/oder Konzepte für Windkraft vorschlagen sollen.



Dass Flächen, die Kommunen von der Planung ausschließen wollen, auch tatsächlich keine Vorranggebiete werden, kann Breu nicht garantieren: „Wir brauchen wirklich viele Flächen.“ Letztendlich handele der RPV auf Basis des Bundesgesetzes – und sei damit nicht an Regeln von Kommunen oder Freistaat gebunden. Man wolle aber die Landräte und Bürgermeister „von Anfang an“ einbeziehen. Dafür werde auch ein Beirat mit je einem Vertreter pro Landkreis gegründet. Dazu kommen Vertreter der Forst- und Landwirtschaft, des Jagdverbands oder auch aus dem Naturschutz.



Ein Großteil der Flächen – rund drei Viertel – sieht Breu in Waldgebieten. Er spricht sich für eine „Bündelung“ der Gebiete aus – zum Beispiel entlang der zahlreichen Autobahnen in der Region. „Wir sollten die Landschaft nicht wie einen Streuselkuchen zupflastern.“ Eine „solidarische Planung“ sei zudem wichtig. So könne die Stadt München nicht viele Vorranggebiete ausweisen – der ‚Rest‘ müsse dann von anderen Kommunen geschultert werden.



Feld, Wald und Wiese

Sollte der RPV nicht genug Flächen bis Ende 2027 melden, wird es kritisch: Dann können Windräder überall im Außenbereich – außerhalb der Bebauungspläne, also auf Feld, Wald, Wiese – errichtet werden. Und sollte der jeweilige Grundstückseigentümer ein Veto gegen den Bau einer Windkraftanlage einlegen, wird nicht gebaut. „Das Zivilrecht besagt, dass niemand auf privaten Grundstücken etwas errichten kann ohne die Genehmigung des Eigentümers“, konkretisiert das eine Sprecherin des Bayerischen Wirtschafts- und Energieministeriums. Dieser Fall werde aber wohl selten vorkommen: „Die Pacht für ein Grundstück mit Windkraftanlagen ist ja gerade für private Waldbesitzer und auch Landwirte eine willkommene Einnahmequelle.“ Zudem würden viele der geplanten Windkraftanlagen in den Staatsforsten errichtet werden.



Im Landkreis Landsberg weist der Energieatlas Bayern für Windkraft geeignete Flächen und somit mögliche Vorranggebiete vor allem im Norden aus – dem Einzugsgebiet des Militärflughafens Lechfeld, der unter anderem auch den Luftraum über dem ehemaligen Fliegerhorst Landsberg nutzt – auch wenn nach Einstellung des Flugverkehrs am Fliegerhorst einige Beschränkungen weggefallen sind.



Bei zivilen Flughäfen habe man 2022 immerhin auf Anregung der Windenergiebranche die „Anlagenschutzbereiche der Doppler-Drehfunkfeuer“ von 40 Anlagen verkleinern können, teilt Ute Otterbein von der Deutschen Flugsicherung (DFS) mit, „von 15 auf sieben Kilometer.“ Dadurch könne man Ausschlussgebiete für hohe Windkraftanlagen im Umfeld von Flughäfen verkleinern, beispielsweise bei Dachau oder im nördlichen Landkreis München, ist laut SZ der Freisinger Landrat Helmut Petz überzeugt.



Bei Militärflughäfen steht die DFS außen vor. Oberleutnant Kai M. Stobbe vom Luftfahrtamt der Bundeswehr fügt an, dass eine Reduzierung der Funkfeuerbereiche nur Auswirkungen notwendige Abstände bei Flughäfen habe, wenn sich die Anlagen auch auf dem Flughafengelände befänden – was nicht immer so sei. Konkrete Angaben, welche Windanlagen in welcher Höhe im Luftraum Lechfeld möglich wären, seien nicht möglich: „Es ist nach wie vor so, dass es für die Bewertung von Windenergievorhaben im Umfeld eines Flugplatzes eines genauen Standortes mit Koordinaten und Bauhöhen bedarf.“ Seien die exakten Koordinaten sowie Anzahl und Höhe der Anlagen bekannt, könne man entscheiden, Das heißt also: erst planen, dann prüfen.



Die Gemeinden

Zwei Kommunen im Landkreis sind aus dem Schneider: „Wir haben unsere Hausaufgaben schon erledigt“, frohlockt Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg. Die Gemeinde Fuchstal habe mittels Teilflächennutzungsplan vor zehn Jahren eine Windkraft-Fläche im Gemeindegebiet ausgewiesen. Zudem gibt es dort seit 2016 vier Windkraftanlagen, heuer kommen nochmal drei dazu – alle in Bürger- und Gemeindehand, betont Karg. Auch der Geschäftsleiter von Denklingen Johann Hartmann kann sich entspannt zurücklehnen, „da die Gemeinde schon seit über drei Jahren einen genehmigten Teilflächennutzungsplan Windenergie“ mit 425 Hektar Fläche für die Windenergie ausgewiesen habe.



Bei anderen Gemeinden haben die Planungen erst begonnen. Die Marktgemeinde Dießen scheint laut Windatlas nicht wirklich prickelnd für Windkraft zu sein. Dennoch, das Thema werde in der Verwaltung aktuell vorbereitet, informiert Pressesprecherin Petra Freund. Bürgermeisterin Sandra Perzul habe dazu an Terminen in München teilgenommen. Wenn die verwaltungsinterne Vorarbeit geleistet sei, gehe das Thema in den Gemeinderat.



„Wir werden Flächen ausweisen“, sagt Pürgens Bürgermeister Wilfried Lechler. Man wolle einen Beitrag zur Energiewende leisten. Die Gemeinde werde im Februar die Bauleitplanung für den Teilflächennutzungsplan starten. Dazu müsse man auch mögliche Flächen benennen – eventuell am Rand der Gemeindegebiete Stoffen und Lengenfeld, so Lechler. Davor stehe aber noch eine Machbarkeitsstudie.



Kaufering hat im Dezember die Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans beschlossen. Aktuell überprüfe man aber erst mögliche „geeignete und ausreichend bemessene Konzentrationsflächen“, sagt die Leiterin des nichttechnischen Bauamts Claudia Endres. Konkrete Aussagen seien erst im Lauf des Bauleitplanverfahrens möglich. Auch die Anfrage, ob es wegen des Flughafens Lechfeld Einschränkungen gebe, laufe noch.



Die Stadt Landsberg hat gerade erst eine Potentialanalyse in Auftrag gegeben, informiert Stadtpressesprecherin Susanne Flügel. Geprüft würden Standorte unter infrastrukturellen und rechtlichen Voraussetzungen, natürlich werde auch die Windstärke berücksichtigt. „Wir warten die Ergebnisse jetzt ab“, so Flügel. Diese wolle man anschließend untersuchen, das Thema komme voraussichtlich im Herbst wieder in den Stadtrat.



„Die Gemeinde Penzing beschäftigt sich derzeit mit der Aktualisierung des gesamten Flächennutzungsplanes, ein erster Workshop – unter Beteiligung des regionalen Planungsverbands – hat bereits stattgefunden“, berichtet der Penzinger Bürgermeister Peter Hammer. Man wolle insgesamt Flächen zur Energiegewinnung, also auch Flächen für PV-Anlagen, ausweisen, Beschlüsse ständen aber noch aus. Letztendlich wichtig sei aber die Beurteilung „im größeren Maßstab“ – also durch den Regionalen Planungsverband.



Landrat Thomas Eichinger, der für den Landkreis Landsberg im Planungsverband sitzt, hat auf die Anfrage des KREISBOTEN nicht geantwortet.