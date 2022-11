Überschüsse einplanen

Landkreis Landsberg: Zu viel Geld auf der hohen Kante?

Von: Susanne Greiner

Die Sanierung und Erweiterung der Beruflichen Schulen Landsberg ist eine der Investitionen, die den Landkreis in den kommenden Jahren finanziell fordern. Für 2023 sind für den Bereich ‚Hochbau Schulen‘ 13,6 Millionen Euro eingeplant. © kern.architekten

Landkreis – Die Kosten steigen. Auch die für die Kommunen im Landkreis. Denn im aktuellen Haushaltsentwurf 2023 für den Landkreis, der letzte Woche im Finanzausschuss beraten wurde, ist eine Kreisumlage in Höhe von 57 Prozent vorgesehen – satte sechs Prozent mehr als 2022. Auch die eingeplanten Schulden des Landkreises sorgten bei den anwesenden Kreistagsmitglieder für leichtes Entsetzen: Ist für 2023 bisher nur ein Kredit von ‚nur‘ zehn Millionen Euro vorgesehen, steigen die Kreditsummen und damit auch die Schulden des Landkreises im Finanzplan ab 2024 massiv an – und würden 2026 bei 160 Millionen Euro liegen. Einige bereits beschlossene Projekte wie der Bau des neuen Landratsamtes oder auch die Sanierungen der beiden Landsberger Gymnasien sind darin noch nicht enthalten.

Kritik am Haushaltsentwurf gab es vor allem an der immer noch hohen Summe der unge­bundenen liquiden Mitteln – also Beträgen, die ‚auf dem Konto‘ liegen und noch nicht in konkrete Projekte eingebunden sind. Für den Landkreis sind das aktuell 36,5 Millionen Euro. Indirekt könne man das auch so deuten, dass die Kommunen zu viel Kreisumlage gezahlt hätten, konstatierte Felix Bredschneijder (SPD). Auch Grünen-Kreisrätin Renate Standfest bezeichnete einen Haushalt mit so hohen ungebundenen liquiden Mitteln als „fragwürdiges Prinzip“. Um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, sei bisher immer die Kreisumlage erhöht worden, anstatt über Sparmaßnahmen zu diskutieren. Mit dieser hohen Kreisumlage könnten die Kommunen selbst ihre Pflichtaufgaben nicht mehr leisten. „Und Kommunen haben keine Umlage, die sei einfach erhöhen können. Ist das noch solidarisch?“ Standfest mahnte an, eventuell Vorhaben, die seit langem im Haushalt eingeplant sind, aber nicht durchgeführt werden, aufzugeben.



Die Ursache für die hohe Kreis­umlage seien nicht die Investitionen, sondern die laufenden Kosten, argumentierte Landrat Thomas Eichinger (CSU). Ein Großteil davon entfalle auf „externe Faktoren“, die nicht zu ändern seien. Bereits beschlossene Projekte abzubrechen sei ein „Schuss ins Blaue“. Davon rate er „dringend“ ab, da beispielsweise Bauvorhaben mit den Jahren sicher nicht günstiger würden. „Niemand bereichert sich an der Kreisumlage.“ Erhöhe man sie nicht jetzt, müsse man das später umso massiver tun. Die „gemeinsame Kasse des Landkreises“ sei ein „Solidarsystem“.



Überschüsse einplanen

Angemahnt wurden in Verbindung mit den hohen liquiden Mitteln auch die meist besser abschließenden Haushalte in den vorhergehenden Jahren. Herbert Kirsch (FW) schlug vor, diese zu erwartenden besseren Ergebnisse von 2021 und 2022 bereits jetzt einzuplanen. Davon riet Eichinger ab. Dank dieser Überschüsse könne man jetzt einen nicht ausgeglichenen (und somit nicht genehmigungsfähigen) Haushalt (siehe grauer Infokasten) planen. Auch Kämmerer Thomas Markthaler sah dank der Überschüsse aus den Vorjahren die Genehmigung des bisher nicht ausgeglichenen Haushaltes „nicht als das große Problem“.



Konkrete Kritik kam an dem von Eichinger angedachten, aber noch zu beschließenden Kommunalunternehmen (KU) für den Bau des neuen Landratsamtes auf dem Penzinger Feld. Sollten die Landkreis-Einlagen für dieses KU – angedacht sind hier 20 Millionen Euro – aus den ungebundenen liquiden Mitteln abgezweigt werden, sind diese Mittel gebunden. Andere Projekte müssen dann entweder warten oder mittels Krediten finanziert werden. Bredschneijder: „Egal ob das Kommunalunternehmen zum Landratsamt-Bau nun kommt oder nicht, den Haushalt belastet es jetzt schon“, so Bredschneijder. Standfest bat deshalb nochmals dringend darum, das angedachte Konzept für dieses KU im Finanzausschuss endlich vorzustellen. Zudem regte sie an, die Einlage für das KU auf zehn Millionen Euro zu senken.



Dr. Holger Kramer (Grüne) kritisierte zudem die für die KU-­Gründung angedachten laufenden Kosten in Höhe von 2,8 Millionen Euro. Die Bewirtschaftung der Außenstellen sei dagegen mit 1,4 Millionen Euro inklusive Heizkosten angegeben – das neue Gebäude solle doch gerade diese Kosten senken? „Wir mieten heuer die 20. Außenstelle an“, konterte Eichinger. Und bis das neue Landratsamt fertig sei, stiegen die Mieten weiterhin. Auf lange Sicht, also auf einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren gedacht, lohne sich der Neubau. Auch wenn man die Veterinäramts-, Gesundheitsamts- und Jobcenter-Gebäude behalten werde, sehe er den bisher geplanten Neubau bei Fertigstellung eventuell sogar schon wieder zu klein, so Eichinger.



Mit oder ohne KU?

Bisher liegen die geschätzten Kosten für den Bau des Landrats­amtes am Penzinger Feld bei gut 80 Millionen Euro. Für 2023 sind 800.000 Euro eingestellt. Die Planung sieht für 2024 15 Millionen vor (ab 2024 Abwicklung über das Kommunalunternehmen), für 2025 und 2026 jeweils 20 Millionen und nochmals über 21 Millionen Euro im Jahr 2027.



Der Landrat hofft, mithilfe des von ihm angedachten Kommunalunternehmen den Landrat­amts-Bau schneller fertigstellen zu können. Werde der Haushalt wie vorgestellt beschlossen – was in der Dezembersitzung des Kreistages ansteht – mache man haushaltsrechtlich auch den Beschluss geltend, 20 Millionen Euro der freien liquiden Mittel für das KU zu binden. Standfest forderte deshalb eine konkrete Auflistung der Kosten für den Landratsamtsneubau – einmal ohne ein KU und einmal mit.