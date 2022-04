Räder für Geflüchtete sind gefragt

Rufen zur Sammelaktion „Räder für Geflüchtete aus der Ukraine“ auf: Sportreferent Rainer Mahl (Landratsamt), Regina von Reitzenstein und Jill McCain vom Repair Café sowie Martin Baumeister vom ADFC-Kreisverband. © Leitenstorfer

Penzing/Landkreis – Eine gute Tat mit dem alten Rad. Zu dieser Aktion im Rahmen Flüchtlingshilfe rufen das Landratsamt Landsberg, Repair Café und der ADFC-Kreisverband Landsberg auf. Abgabemöglichkeit ist am Samstag, 9. April, in Penzing.

Im Landkreis Landsberg wurden seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine schon über 800 Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet in verschiedenen Einrichtungen beziehungsweie in privaten Unterkünften aufgenommen. In den nächsten Tagen und Wochen werden weitere Menschen erwartet.



Zur Verbesserung der Mobilität der ukrainischen Gäste und zur Freizeitgestaltung der Kinder rufen das Landratsamt, der ADFC Landsberg und das Repair Café zu einer Fahrrad-Spendenaktion auf. Wer in Garage, Keller oder Dachboden funktionstüchtige, aber nicht mehr benötigte Fahrräder – natürlich auch Kinderfahrräder– lagert, könne jetzt in einem Zug Gutes tun und dabei zuhause auch noch Freiräume schaffen.



Die Abgabe der Fahrräder ist am Samstag, 9. April, am Fliegerhorst in Penzing möglich. Im Eingangsbereich können sie zwischen 9 und 12 Uhr an die ehrenamtlichen Helfer übergeben werden.