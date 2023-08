Einsturzgefahr: Landratsamt sperrt Tiefgarage in Dießen

Von: Dieter Roettig

Sanierungsfall Tiefgarage in der Dießener Mühlstraße: Weil nichts vorangeht, hat die Bauaufsicht des Landsberger Landratsamtes „zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leben und Gesundheit“ eine Vollsperrung verfügt. © Roettig

Dießen - Seit zehn Jahren doktert die Gemeinde Dießen an der überfälligen Sanierung der maroden Tiefgarage in der Mühlstraße herum. Trotz leichter Linderung zwischendurch ist keine Gesundung in Sicht. Jetzt reichte es der Bauaufsichtsbehörde im Landratsamt.

Per Zustellurkunde untersagte sie „ab sofort und bis auf Weiteres“ die Nutzung sämtlicher Stellplätze in Ebene 1 und 2. Bis 31. August müssen alle Fahrzeuge und gelagerten Gegenstände entfernt sowie die Zufahrten und Zugänge abgesperrt werden. Bei Zuwiderhandlung werden Zwangsgelder bis zu 10.000 Euro angedroht. Das ist eine bittere Pille vor allem für die Besitzer der 28 Stellplätze in der ersten Ebene, die zu den Wohnungen, Geschäften und Praxen der Anlage Mühlstraße 2 - 4 gehören. Einige sind aktuell noch in Urlaub und können die Frist nicht einhalten.



Federführend bei der Sanierung ist die Marktgemeinde Dießen als Miteigentümerin der Tiefgarage. Zudem gehören ihr die 53 ursprünglich öffentlichen Parkplätze in der zweiten Ebene. Laut diversen Voruntersuchungen entsprechen die Bauausführungen von 1982 nicht der genehmigten Planung, warum laut Bauordnungsamt ein Bestandschutz unwahrscheinlich sei. Zudem seien die Betonsäulen von seit Jahrzehnten eindringendem Wasser so geschädigt, dass die Statik gefährdet sei und Einsturzgefahr drohe. Die Ein- und Ausfahrtsrampen seien zu steil und zu schmal und die Radien deutlich zu klein. Für „dicke SUVs“ seien die engen Stellplätze ohnehin ungeeignet.



Etliche Varianten für einen Umbau von Ein- und Ausfahrt hat die Marktgemeinde bereits ausarbeiten lassen. Weiter wurden für die Sanierung ursprünglich 720.000 Euro im Haushalt eingestellt, wobei von der Städtebauförderung ein Zuschuss von 250.000 Euro zu erwarten sei.



Als kurzfristige Linderung beziehungsweise „Notsicherungsmaßnahme“ gegen die drohende Einsturzgefahr wurden schließlich Holzstämme neben die maroden Betonsäulen geklemmt. Bei einer Kontrolle Ende Juni durch das Landratsamt wurde allerdings festgestellt, „dass einzelne Holzabstützungen locker geworden sind und händisch entfernt werden können und somit ihre Funktion gar nicht ausüben können.“ Außerdem laufe die aus statischer Hinsicht übliche Nutzungsdauer solcher Holzstützen ohnehin Ende 2023 aus. Das Gewicht der parkenden Autos sei zusätzlich kritisch für die Statik zu sehen. Es wird auch auf das Risiko eines Kraftfahrzeug-Brandes hingewiesen. Temperaturbedingt würden dabei die Notab­stützungen ihre Tragfähigkeit verlieren.



Laut dem siebenseitigen Bescheid des Landratsamtes, der dem KREISBOTEN vorliegt, hätten sich die statischen Mängel so verdichtet, dass „ein bauauf­sichtliches Einschreiten“ mit der sofortigen Sperrung geboten sei. Ein weiteres Zuwarten sei nicht mehr vertretbar. Zumal auch diverse Nachfragen des Landratsamtes und der beauftragten Planungsgruppe Brachmann bei der Marktgemeinde und dem Bauamt unbeantwortet blieben. Selbst regelmäßige Kontrollen durch die Eigentümer durch Vorlage von Protokollen wurden nicht nachgewiesen. Schließlich sei ein zeitnaher Sanierungsbeginn nicht absehbar.



Bürgermeisterin Sandra Perzul entschuldigt die Verzögerungen mit Personalmangel und Corona-Ausfällen. Trotzdem habe man die Sanierungsplanungen weiter verfolgt und auch immer wieder mit dem Landratsamt abgesprochen. Für die Stellplatz-Eigentümer und -Mieter habe sie bereits eine Lösung: Sie können einen abgegrenzten Bereich nördlich der Markthalle im Bahnhofsareal nutzen.