Ablöse zahlen statt Spielplatz bauen

Von: Susanne Greiner

Öffentlichen Spielplätzen wie beispielsweise diesem Ritterspielplatz auf der Schanzwiese in Landsberg soll eine Ablöse zugutekommen. © Stadt LL

Landsberg – Wer mehr als drei Wohneinheiten baut, muss auch einen „ausreichend großen“ Spielplatz einplanen. So will es die Bayerische Bauordnung. Dort gibt es aber seit letztem Jahr ein Novum: Statt den Spielplatz zu bauen, kann der Bauherr auch eine Ablöse an die Gemeinde zahlen. Die muss die jeweilige Gemeinde allerdings in die Herstellung oder den Unterhalt eines Spielplatzes vor Ort stecken. Um diese Möglichkeit auch in Landsberg zu schaffen, wird die Stadt eine Kinderspielplatzsatzung erlassen.

In der Satzung werde einerseits die Sicherung der Qualität privater Spielplätze festgehalten, sagte Referatsleiter der Stadtplanung Maximilian Tobisch. So beispielsweise die Lage („sonnig“, „windgeschützt“ und „in Rufweite“ von möglichst vielen Wohnungen) oder auch die Größe: Pro 25 Quadratmeter Wohnfläche sind 1,5 Quadratmeter Spielplatz gefordert, allerdings muss der Spielplatz mindestens 60 Quadratmeter haben. Auch Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhalt der privaten Spielplätze werden in der Satzung verankert. Zudem soll sie eine Gleichbehandlung der Bauherren garantieren und eben die Möglichkeit der Ablöse einräumen. Einen Rechtsanspruch darauf gebe es allerdings für beide Seiten nicht, betonte Tobisch. Dass die Bauherren lieber eine Ablöse zahlten, anstatt einen Spielplatz zu bauen, werde aber sicher nicht „zum Regelfall“.



Eine Ablöse soll möglich sein, wenn die Kinder auf einen anderen öffentlichen Spielplatz ausweichen können, der gut und sicher erreichbar ist: für Kinder bis sechs Jahren in maximal 175 Meter Entfernung, für Kinder bis 12 in maximal 350 Meter. Dieser dürfe nicht „überfüllt sein“. In Landsberg gebe es 37 öffentliche Spielplätze und sieben Bolzplätze. Die Höhe der Ablöse verdeutlichte Tobisch an einem Beispiel: Bei einer Wohnfläche von 500 Quadratmetern werde theoretisch ein Spielplatz mit 30 Quadratmetern fällig. Mit Herstellungskosten pro Quadratmeter von 133,60 Euro komme man so auf eine Summe von 4.008 Euro als Ablöse (ohne Grundstückskosten).



Stefan Meiser (ödp) sah die Ablöse kritisch. Sie sei lediglich ein Mittel für die Stadt, Geld zu generieren und so den „Haushalt aufzuhübschen“ – fürr Eltern hingegen „das schlechteste Mittel“.



Ordnungsamtsleiter Ernst Müller entgegnete, dass bei kleinen Wohneinheiten oft nur eine Schaukel aufgestellt werde – die dann schnell „verwaise“. Mit einer Ablöse könne die Stadt das Geld gezielt für die öffentlichen Spielplätze einsetzen. Auch Ulrike Gömmer (Grüne) sah die Ablöse positiv. Bei privaten Spielplätzen sei eine Kontrolle des Zustands ihrer Meinung nach nicht gewährleistet.



Der Beschluss zu einer Kinderspielplatzsatzung mit der Möglichkeit einer Ablöse für den Bauherren wurde gegen zwei Stimmen beschlossen. Die Satzung greift damit ab 1. November dieses Jahres.