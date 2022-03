»Landsberg bleibt bunt«: Mahnwache gegen den Ukraine-Krieg

Von: Andrea Schmelzle

Am Hauptplatz wurde am Montag erneut gegen den Ukraine-Krieg demonstriert, an die Leidtragenden gedacht – und gesungen. Mit FFP2-Maske und 1,5 Meter Abstand. © Schmelzle

Landsberg – „Imagine all the pepole livin‘ life in peace.“ Den John Lennon-Song sangen am Montagabend etwa 100 Menschen am Landsberger Hauptplatz, um sich solidarisch mit den Leid­tragenden des Ukraine-Krieges zu zeigen. Zu der Mahnwache hatte das Bündnis „Landsberg bleibt bunt“ aufgerufen – und dabei Spenden für die Hilfsorganisation LandsAid und ihren Einsatz in der Ukraine gesammelt. „Spaziergänger“ waren nur vereinzelt zu sehen.

Blau und gelb leuchtende Luftballons, ein riesiges, gemeinschaftlich mit Kreide gemaltes Peace-Zeichen, ein Auszug aus Charlie Chaplins „Der Diktator“, gemeinschaftliches Singen zu Gitarren- und Cajon-Musik und nicht zuletzt ein gemeinsames Spendensammeln für die Menschen in der Ukraine – es war berührend, was das Team um „Landsberg bleibt bunt“ auf die Beine gestellt hat. In der Hoffnung, dass „unsere Unterstützung und unser Mitgefühl den Menschen in der Ukraine Kraft gibt“, so Moderator Manuel Stede.



Denn was in all dem Gefühl von Ohnmacht aufbaue, seien die Nachrichten von Menschen, die Spenden sammeln, von Friedensprotesten in Deutschland und der ganzen Welt, von Hilfsgütern, die an die Grenze und in die Ukraine hinein gefahren werden – eine enorme Solidarität. Jedoch zeige die Krise hier auch ein „dunkles Gesicht“. Solidarität bekomme nicht jeder Einwohner der Ukraine. „People of Color“ würden an mehreren Grenz­übergängen nicht durchgelassen, so Stede. Er erinnert auch an syrische Kriegsgeflüchtete, die nach wie vor im Mittelmeer ertrinken oder vor Grenzen verhungern müssen. „An den Grenzen zur Ukraine bilden sich Klamottenberge, während genau solche Hilfsgüter in Moria oder anderen Lagern gebraucht würden“, meint Stede. Gerechtigkeit sei aber gerade in diesen Zeiten wichtig. Die Geflüchteten aus anderen Krisenländern dürften nicht vergessen werden. Auch die sich häufenden Vorfälle von Ausgrenzungen oder Anfeindungen gegenüber Russen oder russischstämmigen Deutschen seien zu verurteilen.



„Stell dir vor, alle Menschen leben in Frieden“ – gemeinsam wird der wohl bekannteste Friedenssong aller Zeiten gesungen. Ein Zeichen der Hoffnung für eine friedliche Welt, sagt Stede. Die Anwesenden positionieren sich dabei als Friedenszeichen. Bis auf die – maskenlosen – „Spaziergänger“ im Hintergrund. Die übrigen haben sich woanders getroffen: 100 Teilnehmende an der Waitzinger Wiese, etwa 60 in Kaufering. Beide Gruppen liefen sich entgegen