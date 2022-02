Landsberg: Drei angemeldete Versammlungen am Valentinstag

Von: Andrea Schmelzle

Teilen

An den letzten Montagen fanden Gegendemos gegen die Maßnahmen-Kritiker statt - wie auch am kommenden Montag. Allerdings gibt es noch zwei weitere angemeldete Veranstaltungen. © Greiner

Landsberg - Zum Fest der Liebenden wird in der Landsberger Innenstadt ordentlich was los sein. Denn der Valentinstag fällt heuer auf kommenden Montag. Und montags ist derzeit bekanntlich der Tag, an dem Corona-Maßnahmenkritiker ohne Anmeldung durch Landsberg „spazieren“, während parallel Kritiker der Maßnahmenkritiker angemeldet dagegen protestieren. Dieser Montag allerdings wird besonders. Es sind gleich drei angemeldete Versammlungen in der Innenstadt angekündigt, gibt das Landratsamt bekannt. Zum ersten Mal haben auch die Maßnahmen-Kritiker eine Versammlung angemeldet. Gleichzeitig gibt es eine neue Allgemeinverfügung zur Beschränkung von öffentlichen Versammlungen im Bereich des Hauptplatzes.

Demnach werden am kommenden Montag zwischen 17 und 20 Uhr „geplante, jedoch nicht angemeldete öffentliche Versammlungen gegen die Corona-Regeln ohne Veranstalter oder Versammlungsleiter in Gestalt weiterer ‚Spaziergänge‘ rund um einen abgesperrten Bereich um den Marienbrunnen aufgrund erneuter anonyme Aufrufe in den Sozialen Medien, Messengerdiensten oder ähnlichen Plattformen untersagt“, so heißt es in der Allgemeinverfügung.

Gleich drei Versammlungen seien für kommenden Montag auf dem Hauptplatz jedoch angemeldet, so Landratsamt-Pressesprecher Wolfgang Müller. Eine solle von 10 bis 17 Uhr mit zehn Teilnehmer:innen zum Thema „Journalismus und freie Impfentscheidung“ stattfinden. Daneben gebe es von 17.30 bis 19.30 Uhr eine Versammlung mit „einer unbekannten Anzahl“ von Teilnehmenden, die sich unter dem Titel „Die Ausgrenzung von Ungeimpften muss sofort beendet werden“ angemeldet sei, und zwar im südlichen Teil des Hauptplatzes. Erstmalig haben damit auch die Kritiker der Corona-Maßnahmen eine Demonstration angemeldet. Abschließend finde im nördlichen Teil von 17.45 bis 20 Uhr eine Versammlung mit rund 100 Teilnehmer:innen statt, die sich wiederum gegen die Maßnahmenkritik wende.

Die geplante, als „Spaziergang“ betitelte unangemeldete Versammlung werde derweil dahingehend beschränkt, dass alle Teilnehmer:innen zum Tragen einer FFP-2 Maske verpflichtet sind. Der Versammlungsleiter habe auf die „Erfüllung dieser Pflicht hinzuwirken“, etwa durch entsprechende Durchsagen oder Anweisungen von Ordnern.

Beim Zusammentreffen der zum Teil bis zu 1.000 unangemeldeten „Spaziergänger“ mit den Gegen-Demonstranten der Initiative „Überparteiliches Bündnis für Solidarität“ sei es an den letzten Montagen in Anwesenheit eines großen Polizeiaufgebots zu einer „Gemengelage“ gekommen, die zu einer angespannten, unstrukturierten Situation auf dem Hauptplatz geführt habe, heißt es als Begründung in der Allgemeinverfügung. Seitens der sogenannten „Spaziergänger“ sei zudem die FFP-2-Maskenpflicht überwiegend nicht eingehalten worden. Dadurch, dass am kommenden Montag mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei Veranstaltungen gleichzeitig aufeinandertreffen, sei ein Schutz sowohl der Teilnehmenden als auch der Bevölkerung nur möglich, wenn eine räumliche Trennung sichergestellt werden könne.

Die Anordnung einer Maskenpflicht sei sinnvoll und erforderlich, um die Ziele des Gesundheitsschutzes bei aktuell stark steigenden Fallzahlen zu gewährleisten. Hinzu komme, dass schon aufgrund der hohen Anzahl der sogenannten „Spaziergänger“ bei parallel stattfindendem Passanten- und Einkaufsverkehr in der Landsberger Innenstadt die Einhaltung der Mindestabstände jedenfalls zu unbeteiligten Dritten nicht sicher und nicht zu jeder Zeit gewährleistet werden könne.

Weitere Infos zur Allgemeinverfügung sind hier zu finden .