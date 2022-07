Landsberg: Schwerer Unfall in der Buchloer Straße

Von: Susanne Greiner

Großeinsatz bei dem Unfall gestern Abend in der Buchloer Straße in Landsberg. © Thorsten Bringezu

Landsberg - Gestern Abend gegen 20.40 Uhr hat es einen schweren Verkehrsunfall in der Buchloer Straße in Landsberg gegeben. Ein Pkw schleuderte in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in einen Lkw. Die zwei Insassen des Pkw wurden schwer verletzt, der Lkw-Fahrer leicht.

Am Dienstagabend sei ein ein 44-jähriger, in der Schweiz lebender Deutscher mit seinem Cabrio die Kreisstraße LL 9 von Holzhausen Richtung Landsberg gefahren, informiert die Landsberger Polizeihauptkommissarin Anita Graf. In einer langgezogenen Rechtskurve nach der Autobahnunterführung, in der 70 km/h ausgeschildert sind, sei er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Schleudern gekommen und gegen den entgegenkommenden Sattelzug geprallt, bevor der Pkw im Bankett zum Stehen kam.

Der Cabriofahrer und sein 24-jähriger Mitfahrer aus dem südlichen Landkreis Landsberg wurden bei dem Aufprall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallklinikum gebracht. Der 39-jährige Fahrer des Lkws aus Augsburgs wurde leicht verletzt.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe habe man die Fahrbahn reinigen und teilweise Erde neben der Fahrbahn abtragen müssen, so Graf. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen und beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Der Gesamtschaden liege bei rund 144 000 Euro.

Das Cabrio nach dem Unfall © Thorsten Bringezu

Mit diesem Lkw kollidierte das Cabrio. © Thorsten Bringezu

Zum Einsatz kamen zahlreiche Rettungswagen, Polizei und Feuerwehr. Die Rettungsmaßnahmen liefen zum gestrigen Meldezeitpunkt noch.