Eishockey bei 30 Grad?

Von: Susanne Greiner

Seit gestern wird auch im Sportzentrum Landsberg die Eisfläche für die ersten Spiele des HC Landsberg im September vorbereitet - trotz hochsommerlicher Temperaturen. (Symbolbild) © aigarsr

Landkreis – Spanien heizt öffentliche Gebäude im Winter nur noch auf 19 Grad, Berlin verzichtet auf die Beleuchtung diverser Bauwerke und Bremen plant warme Notunterkünfte für den Winter. Reaktionen auf den aktuellen und zukünftig noch stärkeren Gasmangel sind an der Tagesordnung. Im Landkreis Landsberg und in den einzelnen Kommunen herrscht bisher vornehme Zurückhaltung, was konkrete und auch aktuell spürbare Maßnahmen zum Energiesparen angeht. Entscheidungen dazu sollen erst nach der Sommerpause fallen.

Vereinzelt haben die Kommunen reagiert. Mit minimalen Einschränkungen. So gibt es in den Turnhallen der Stadt Landsberg kein Warmwasser – während der Ferien. Was bedeutet, dass die Vereine, die die Hallen auch in den Ferien nutzen, nach dem Sport kalt duschen müssen. Die Eisfläche im Sportzentrum wird aber dennoch für das erste Testspiel der Riverkings Anfang September seit gestern angeeist – bei hochsommerlichen Außentemperaturen. Die Anlage zur Kühlung werde „ausschließlich mit Strom“ (also nicht mit Gas) betrieben, beschwichtigt Stadtpresse-Mitarbeiterin Claudia Reichenbächer.



Die Pressemitarbeiterin verweist auf die Energiesparmaßnahmen, die die Stadt schon seit einigen Jahren ergreife, beispielsweise bei der Beleuchtung: Im Jahr 2011 sei der Strom-Höchstverbrauch für die Straßenbeleuchtung des gesamten Stadtbereichs bei rund 1.500 Megawattstunden (MWh) gelegen. Nach der Umstellung auf LED-Leuchtmittel ab 2016 seien es gerade mal 480 MWh pro Jahr.



Ampelanlagen in der Nacht abzustellen gefährde die Sicherheit. Aktuell liege der jährliche Stromverbrauch für den 24-Stunden-Betrieb der gesamten Ampelanlagen im Stadtbereich bei 40.000 Kilowattstunden (KWh). Schalte man die Ampeln zwischen 22 und 5 Uhr ab, könne man zwar 12.000 KWh einsparen. Aber das gefährde die Sicherheit in der Nacht, vor allem die der Fußgänger.



Nach der Sommerpause



Der größte Energiebedarf und damit auch das höchste Einsparpotential liege im Wärmebereich, betont Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl. „Der Erdgasverbrauch der städtischen Einrichtungen einschließlich der Wohngebäude lag 2021 bei rund 5.000 Megawattstunden.“ An Fernwärme habe die Stadt letztes Jahr rund 3.000 MWh bezogen. Öffentliche Gebäude nachts nicht mehr zu beleuchten sei zwar „grundsätzlich möglich“. Darüber beraten werde der Stadtrat aber erst in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause – also im September.



Ziel ist wohl auch ein gemeinsames Konzept mit den Stadtwerken, informiert die Pressesprecherin des Kommunalunternehmens Emma Milona. Momentan werde das Inselbad ausschließlich mit Sonnenenergie geheizt: durch die hohen Temperaturen und durch die vorhandene Solar­thermieanlage. Das im Bad stationierte Blockheizkraftwerk laufe unabhängig vom Badbetrieb. Denn das versorgt das Fernwärmenetz in der Innenstadt, das zahlreichen Haushalten Wärme liefert. Das Problem: Das Kraftwerk läuft mit Erdgas. Zwar planen die Stadtwerke, das Fernwärmenetz Stück für Stück zu erweitern. Dafür soll dann aber, auch angesichts der aktuellen Gasnotlage, die Wärme „klimaneutral und lokal über eine Flusswärmepumpe erzeugt werden“, betont Pressesprecherin Milona.



Berthold Lesch von der Landsberger Energieagentur LENA weist allerdings darauf hin, dass die Erweiterung des Fernwärmenetzes und damit auch die Umstellung auf eine andere Energieversorgung noch dauere. „Für den kommenden Winter hilft das nichts.“



Kaufering und Dießen



Deswegen ruft die Marktgemeinde Kaufering ihre Mitarbeitenden konkret zum Energiesparen auf, auch wenn es nur „erste Umsetzungen“ seien, gibt Pressesprecherin Anja Wolf zu. Als Stichwort fällt „Daten-Fasten“, Geräte sollen nicht im Standby laufen, die Außenbeleuchtung an den kommunalen Gebäuden sei zu begrenzen. Die Raumtemperatur in den Verwaltungsgebäuden könne auf 20 Grad (Winter) beziehungsweise 22 Grad (Sommer) begrenzt werden. Die Heizung in Fahrzeughallen wie die der Feuerwehr sei bereits auf 6 Grad gedrosselt. Die E-Autos der Gemeinde dürften nicht „am Dauerstrom“ hängen, auch das tägliche zeitgesteuerte „Aufheizen“ solle deaktiviert werden. Und für Außentermine sollen die Mitarbeitenden auf Dienstfahrräder umsteigen.



Die Straßenbeleuchtung sei bereits großteils auf LED umgestellt, sagt Wolf, die Nachtbeleuchtung des Heizkraftwerkes wurde schon 2019 reduziert (aber nicht ganz abgestellt). Derzeit überprüfe man die Betriebszeiten der Brunnen.



Die Marktgemeinde Dießen ringt hingegen noch mit konkreten Maßnahmen. Es habe bereits einen Termin mit dem Landratsamt gegeben, sagt Dießens Pressesprecherin Petra Freund. „Zusätzlich läuft auch gerade ein Energiecoaching, d.h. eine Firma wurde beauftragt, für die gemeindlichen Liegenschaften und die Straßenbeleuchtung zu ermitteln, wie hoch der Energieverbrauch ist und welche Möglichkeiten zum Energiesparen hier noch realisiert werden können.“ Zudem werde es nach der Sommerpause einen weiteren Beratungstermin geben. Auch in Dießen stelle man soweit möglich auf LED um. Intern setzte man auf die „Sensibilisierung“ der Mitarbeitenden.



Der Landkreis



Da die Energiewende schon lange Thema sei – im Landratsamt werde nahezu überall mit LED geleuchtet –, würden aktuell und auch im kommenden Jahr mehrere bereits früher beschlossene Maßnahmen umgesetzt, betont Landrat Thomas Eichinger in einem Videoauftritt auf Facebook. Das Lechtalbad werde schon seit vier Jahren anstatt mit Gas mittels Wärmetransportsystem versorgt. Im Herbst soll die alte Gas-Kesselanlage umgebaut und komplett herunterfahren werden, um eine Großwärmepumpe einzubauen, die eine Einsparung von bis zu 900.000 KWh möglich mache. Zudem werde im Lechtalbad nächstes Jahr eine PV-Anlage gebaut. Das neue Warmfreibad in Greifenberg nutze sowieso ausschließlich regenerative Energien und Wärmetransport, so Eichinger. Im Lechtalbad habe man die Temperaturen bereits „leicht gesenkt“. Auch vom Sommerbad Thaining berichten die Gäste, dass das Wasser im Becken deutlich kühler geworden sei.



Der soziale Wohnungsbau in Schondorf arbeite mit einer Wärmepumpe und habe eine eigene PV-Anlage, ist in einem ausführlicheren Papier zu Energiesparmaßnahmen des Landratsamtes zu lesen. In Obermeitingen gehe demnächst eine Solarthermieanlage an den Start. Und in Kaufering wolle man im nächsten Jahr drei Wohnungen ans Fernwärmenetz anschließen und die Gasanlagen komplett ersetzen.



Die Wolfgang-Kubelka-Realschule sei durch die Sanierung jetzt energetisch top. Für die Beruflichen Schulen setze man auf eine autarke Versorgung durch regenerative Energien. Und bei der Erweiterung des Ammersee-Gymnasiums soll die Gaskesselanlage durch Strom, PV-Anlage und Wärmepumpe ersetzt werden.



In den Seniorenheimen „wird über den Winter niemand frieren müssen“, ist in dem Dokument zu lesen. Vilgertshofen werde durch eine Biogasanlage versorgt und Greifenberg sei noch mit einer Ölheizung ausgestattet – „daher momentan auch problemlos“.



In dem Papier werden aber auch mögliche Sofortmaßnahmen für die landkreiseigenen Liegenschaften genannt: zum Beispiel das Herunterfahren von Heizungs- und Heißwasseranlagen, wobei die Legionellengefahr im Auge behalten werden müsse. Aufgrund der zahlreichen Außenstellen des Landratsamtes sei man aber oft an die bestehende Technik des jeweiligen Vermieters angewiesen.



Kommt der Blackout?



Landrat Eichinger spricht in seinem Videoauftritt auch einen Blackout an, der dadurch entstehen könnte, dass zu viel Strom zur Wärmeerzeugung genutzt wird – beispielsweise durch elektrische Heizlüfter. Man habe bereits alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Landkreises auf diese Situation vorbereitet. Dass beispielsweise die Wasserversorgung aufrecht erhalten werden müsse, dass medizinische Einrichtungen bei der Stromversorgung an vorderster Stelle stünden. Im Herbst wolle man aber auch auf die Bürger zugehen und informieren, welche Vorkehrungen sinnvoll seien, um einem möglichen Blackout gut vorbereitet zu begegnen.



Spartipps



Das Landratsamt verweist auf das Solarpotential- und Gründachkataster im Netz (unter www.klimaschutz-landkreis-landsberg.de). Dort können Hauseigentümer prüfen, ob ihr Gebäude für PV-Anlagen oder eine Begrünung geeignet ist. Fragen zur Solarenergie beantwortet auch LENA, die aktuell eine Solarkampagne durchführt. LENA-Vorstandsvorsitzender Lesch weist aber darauf hin, dass Sparen beim Heizen für den kommenden Winter schwierig ist: „Was wirklich spart, dauert, das greift nicht diesen Herbst und Winter.“ Unter anderem, weil momentan sämtliche Anbieter von Solarenergieanlagen komplett ausgebucht sind. Balkonanlagen, die auch der Mieter anbringen darf, seien „besser als nichts“. Sie entlasten aber aktuell nicht den Geldbeutel, da sich der Kauf erst nach einigen Jahren amortisiert. Lesch mahnt, unbedingt alle Leuchten auf LED umzustellen. „Wir müssen ja auch Strom sparen, der dann fürs Heizen genutzt werden kann.“ Insgesamt habe man eben in den vergangenen Jahren den Ausbau erneuerbarer Energien komplett versäumt.



Die Stadtwerke Landsberg reichern ihre Spartipps noch mit Zahlen an: Eine Minute Duschen verbrauche so viel Energie wie die Beleuchtung in einem Haushalt für drei Tage. „Duscht man anstatt acht nur vier Minuten, kann man 50 Prozent Energie sparen“, rechnet Pressesprecherin Milona. Das Waschprogramm auf 30 oder 40 Grad zu drosseln, spare 40 Prozent der Energiekosten.



Um effektiver zu heizen, könne man die Kellerdecke selbst mit Baumarktmaterial isolieren und so zehn Prozent der Heizkosten sparen. Isolierstreifen für Türen und Fenster dürfte inzwischen jeder kennen. Ein Grad weniger beim Heizen spare bereits sechs Prozent Energie. Und wer seine Heizung regelmäßig entlüftet, könne bis zu 15 Prozent Energie sparen.