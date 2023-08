Landsbergs langer Weg zum barrierefreien Tourismus 

Jeder Schritt zählt

Von Ulrike Osman schließen

Wenn Michaela Grün, die Leiterin der Landsberger Tourist-Info, über barrierefreien Tourismus spricht, sagt sie: „Jeder Schritt zählt, und jeder Schritt bringt allen Vorteile.“ Es geht ihr nicht darum, jahrelang auf den einen großen Wurf hinzuplanen, sondern um kontinuierliche Fortschritte auf dem Weg, die Stadt erlebbar zu machen für Besucher mit Beeinträchtigungen.

Landsberg – Wie das gelingen kann – darüber referierte Grün jüngst vor dem Inklusionsbeirat des Landkreises. Barrierefreie Stadtführungen inklusive eines Besuchs des Historischen Rathauses – das ist eines der Ziele der Tourist-Information. Geht es um Menschen mit Mobilitätseinschränkung, sollten lange Fußwege auf unebenen Wegen vermieden werden, Möglichkeiten zum Hinsetzen im Schatten, barrierefreie WCs und sichere Überwege hingegen vorhanden sein. Grün möchte nach Regensburger Vorbild einen Pflasterplan erstellen, damit Rollator- und Rollstuhlfahrer Gassen mit Kopfsteinpflaster umgehen können.

Ein haptisches Stadtmodell für Sehbehinderte gibt es bereits. Neben einer anschaulichen Stadtbeschreibung per Audio-App für den klassischen Stadtrundgang wünscht sich Michaela Grün QR-Codes an Sehenswürdigkeiten sowie einen Videoguide für höreingeschränkte Gäste. Das Thema Leichte Sprache hat im Zuge der Special Olympics einen Schub bekommen, der in einer entsprechend geschriebenen Broschüre über den Landkreis Landsberg Niederschlag findet.



Parallel gilt es, Hotels, Museen, Schwimmbäder und andere touristische Einrichtungen für das Thema zu aktivieren und entsprechende Daten zu sammeln. Mit barrierefreien Unterkünften sieht es in der Lechstadt allerdings recht mau aus, wie Grün auf eine entsprechende Frage der Landsberger Tourismusreferentin Ulla Schäfer einräumte. Lediglich „die großen Häuser“ würden barrierefreie Zimmer anbieten. Bei Neubauten sei in dieser Richtung viel mehr möglich als im Bestand, merkte Christoph Jell mit Blick auf das geplante Hotel im neuen Stadtviertel am Papierbach an. „Das wäre auch sehr innenstadtnah.“



Dass sich Barrierefreiheit lohnt, daran ließen die von Michaela Grün vorgelegten Zahlen keinen Zweifel. Die Anzahl der Menschen mit einem Behinderungsgrad von über 50 Prozent stieg von 5,3 Millionen 1985 auf 7,9 Millionen im Jahr 2019. 37 Prozent dieser Zielgruppe haben aus Gründen fehlender Barrierefreiheit schon einmal auf eine Reise verzichtet. 48 Prozent sagen, dass sie häufiger verreisen würden, wenn es mehr barrierefreie Angebote gäbe. Und noch zwei wichtige Zahlen aus Sicht eines Reiseziels wie Landsberg: Fast 43 Prozent der Zielgruppe verreist innerhalb Deutschlands, und zwei Drittel bleiben ihrem einmal gewählten Reisegebiet treu.



Michaela Grüns großes Ziel ist eine Zertifizierung der Stadt Landsbergs als barrierefreier Tourismusort. Das Siegel wird vom Deutschen Seminar für Tourismus (DSFT) vergeben. Wer es erhält, erscheint mit ausführlicher Beschreibung hier.