Landsberg - Paradies für Roller-Fans

Von: Dietrich Limper

Teilen

Roller in Scharen: Zum Open Day beim SIP Scootershop in Landsberg strömten rund 2.000 Freunde der Vespa und ihrer Verwandten. © SIP

Landsberg – Die Vespa und ihr ganz ureigener Klang: Am vergangenen Samstag wurde Landsberg endlich wieder einmal das Mekka der Rollerfahrer. Der „Open Day“ beim renommierten SIP Scootershop lockte um die 2.000 Freunde von Vespas, Lambrettas und anderen knatternden Zweirädern in die Lechstadt.

Nicht nur die Sonne strahlte ab 10 Uhr, sondern auch die Gesichter der Besucher. Zwei Jahre lang musste die Veranstaltung aufgrund der Pandemie abgesagt werden und hinterließ ein schmerzliches Loch im Kalender der Vespa-Fans. Hans Appel, Präsident und Gründer des „Vespa Club München“, brachte es auf den Punkt: „Wir sind seit vielen Jahren beim Open Day dabei und haben das Treffen sehr vermisst. Es ist total wichtig, dass man sich regelmäßig sieht. Endlich haben wir wieder Kontakt zu den vielen Vespa-Verrückten.“



Hans Appel, Präsident des „Vespa Club München“, steht die Freude über den Open Day ins Gesicht geschrieben. © Limper

Und die kamen aus Nah und Fern: Leute aus Wolfenbüttel, Solingen, Berlin und Hamburg waren ebenso vertreten wie Fahrer aus Österreich, Frankreich und Italien. Manche verbrachten gleich mehrere Tage in Landsberg und erkundeten mit ihren Rollern die Umgebung. Beim Open Day präsentierten sich renommierte Tuning-Schmieden, verschiedene Vespa-Clubs, abgefahrene Designer und ausgefallene Custom-Roller.



75 Jahre Vespa



Die Vespa feierte im vergangenen Jahr ihren 75. Geburtstag und hat nichts von ihrer Faszination verloren. Egal ob moderner Scooter oder klassischer Zweitakt-Roller – die Menschen verbindet ein Lebensgefühl, eine gemeinsame Leidenschaft und die Liebe zum Ausritt auf den italienischen Ikonen.



Dicht umlagert war auch der Leistungsprüfungstand, an dem die Vespas zeigen konnten, wie viele Pferdestärken sie auf die Straße bringen. Der Rekord für diesen Open Day wurde unter großem Applaus mit unglaublichen 77,9 PS gemessen. Direkt gegenüber präsentierte sich die Zukunft der Mobilität. Das Start-Up MEM Motors widmet sich den Elektro-Rollern.



E-Roller dürfen mit



Chris „Foxy“ Fuchs vom internationalen Club „Vespa Cowboys“ nahm es gelassen: „Auch die Elektroroller haben ihren Platz in unserer Szene. Aber ich hoffe, dass der Benzin-Zweitakter noch lange leben kann.“ Den Open Day genoss er in vollen Zügen: „Ich sehe alte Freunde, die ich seit zwei Jahren nicht getroffen habe. Die Gemeinschaft und Kultur rund um die Vespas sind einfach einmalig. Deshalb bin ich seit mehr als 30 Jahren dabei.“



Seit mehr als 30 Jahren im Vespa-Sattel. Chris „Foxy“ Fuchs von den „Vespa Cowboys“. © Limper

Wem Qualm und Lärm zu viel wurde, der konnte sich mit Kaltgetränken oder original italienischer Salsiccia und Pizza im Liegestuhl entspannen und das bunte Treiben beobachten. SIP Scootershop Mitgründer und Geschäftsführer Ralf Jodl blickte zwei Tage später wehmütig zurück: „Die Menschen konnten sich endlich wieder rund um ihr Hobby treffen. Ich habe lange nicht mehr so viele glückliche Gesichter gesehen. Eine rundum gelungene Veranstaltung, die leider viel zu kurz war.“



Doch auch nachdem die Sonne mehr oder weniger rot hinter dem Horizont verschwunden war, wurde in den Lokalitäten der Lechstadt weitergefeiert. Die Freunde der knatternden Zweiräder widmeten sich bis in die frühen Morgenstunden Benzingesprächen und genossen die wiedergewonnene Freiheit in vollen Zügen.